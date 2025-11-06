XV de France. Des absences et des places à prendre face aux Springboks selon Willemse

Paul Willemse n’est pas du genre à pratiquer la langue de bois ; cette fois encore, le colosse de Pretoria dit les choses clairement à l’approche du choc.

Il nous l'a confié : Paul Willemse aurait évidemment aimé jouer cette rencontre face à son pays d’origine avec le XV de France. Pour l’ancien deuxième ligne du XV de France et de Montpellier, l’heure n’est pas aux regrets, puisqu'il se concentre désormais sur d’autres projets professionnels, loin (ou pas vraiment) des terrains de rugby.

Mais il a tenu à donner son regard éclairé à l’approche de ce choc. Si préparer une rencontre face aux doubles champions du monde est toujours chose particulière, Fabien Galthié et son staff doivent aussi, et surtout, composer avec de nombreuses absences, comme le relève Paul Willemse.

''Il y aura des places à prendre pour certains joueurs''

Questionné sur la probabilité de victoire du XV de France, Paul Willemse a tenu un discours plutôt logique, en donnant une courte victoire aux Bleus. Mais il a tenu à rappeler que ce groupe s'est composé autour de nombreuses absences, ce qui selon lui va offrir des possibilités pour certaines nouvelles têtes de briller.

Je crois que ce ne sera pas la même équipe que celle qui a joué la dernière fois contre l’Afrique du Sud. Cela laisse l’opportunité à de nouveaux joueurs de nous montrer, ce week-end, qu’ils sont les prochaines stars du XV de France. Il y aura des places à prendre pour certains joueurs, plutôt chez les 3/4, car devant, on s’est bien stabilisé : c’est solide malgré les absences.

Si on suit son raisonnement, dans le XV de départ des Bleus, seul Nolan Le Garrec fait office de « rookie », Il y a également la présence de Nicolas Depoortere par exemple, sur le banc des remplaçants. Ces deux joueurs, âgés de 23 et 22 ans, sont probablement ceux dont parle Paul Willemse : ils profiteraient des blessures d’Antoine Dupont et de Yoram Moefana.

Composer avec des absences : Fabien Galthié et la force de l'habitude

Si les nombreux fans du XV de France regrettent évidemment les absences de ses hommes forts, comme Grégory Alldritt, Charles Ollivon, Antoine Dupont ou Mathieu Jalibert, Fabien Galthié a plusieurs cartes à jouer face aux Boks samedi.

Depuis sa prise de fonction, Fabien Galthié n’a cessé de convoquer des listes élargies et de composer des groupes avec différents joueurs, afin de pouvoir s’appuyer sur une ressource conséquente aux moments voulus. Ainsi, en partenariat avec le staff U20, comme l’a évoqué Bertrand Mathieu pour le Rugbynistère, et avec les clubs de Top 14, le vivier du XV de France paraît hors norme. XV de France. Une compo audacieuse face aux Boks, entre jeunesse et caractèrePaul Willemse, fort de plus d’une décennie au plus haut niveau, constate que toutes les grandes nations du rugby s’appuient désormais sur un groupe ultra-élargi. De cette façon, les absences sont largement compensées par le travail de Fabien Galthié, qui, de surcroît, a l’habitude de composer avec des absences majeures dans son groupe.

Fabien Galthié doit composer avec de nombreux joueurs pas très expérimentés dans son groupe. Mais il prépare une Coupe du monde : il veut constituer un groupe élargi de 30 joueurs confirmés pour aller au Mondial avec des éléments qui connaissent le haut niveau. Je crois que cette mentalité, celle de faire grandir le groupe et de faire gagner de l’expérience à de nouveaux joueurs, est une force pour nous. La capacité à créer de nouvelles stars rapidement, côté français, est un atout. Galthié a souvent composé avec des groupes amoindris, et cela ne s’est pas ressenti, la preuve par les résultats.

Avec une certaine continuité dans le projet, par la formation, chose qui semble tenir à cœur au sélectionneur des Bleus, certains éléments du XV de France semblent arriver à maturité plus tôt que leurs prédécesseurs. Si le taulier, probablement capitaine face aux Boks samedi, Gaël Fickou, faisait figure d’exception à l’époque avec une première cape à 18 ans, il semblerait que cette performance soit désormais entrée dans les mœurs.

L’année dernière, les cinq joueurs les plus jeunes à porter le maillot bleu n’étaient pas beaucoup plus âgés. Posolo Tuilagi (19 ans et 189 jours), Théo Attissogbe (19 ans et 230 jours), Marko Gazzotti (20 ans et 59 jours) ou encore Louis Bielle-Biarrey (20 ans et 228 jours) font maintenant partie de la rotation avec le XV de France, et seront amenés à jouer un rôle plus important d'ici à quelques mois, peut-être. Ces 5 joueurs sont passés par la case U20 avant d'évoluer avec les A. ''Plus de joueurs impressionnés'', 10 ans d’un travail d’orfèvre qui porte aujourd’hui ses fruits chez les grands

