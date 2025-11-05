''Plus de joueurs impressionnés'', 10 ans d’un travail d’orfèvre qui porte aujourd’hui ses fruits chez les grands

Bertrand Mathieu, pilier du staff France U20 depuis dix ans, porte un regard éclairé sur la crédibilité des jeunes en club, mais aussi au prés du XV de France.

Il fait presque partie des meubles désormais, Bertrand Mathieu est membre du staff des U20 de l'équipe de France depuis maintenant 10 ans. Une décennie durant, il voit passer sous sa main les actuels cadres du XV de France. Un billet de satisfaction évident, mais surtout un gage de travail efficace, puisque parmi la dernière liste de Fabien Galthié, environ 80 % des joueurs sont passés par la case U20 au moins une fois.

Couronné par trois titres de champion du monde (2018, 2019, 2023), et par quatre victoires aux Six Nations, dont un grand chelem, cette équipe de France U20 est plus qu'une sélection jeune. Bertrand Mathieu le constate, une émulation est née entre les clubs et cette sélection, les regards ont changé sur les équipes de France jeunes.

Maintenant, on travaille main dans la main avec les clubs. L’an dernier, par exemple, après la Coupe du monde, on leur a rendu les joueurs avec des préconisations de travail et des retours adressés aux staffs, sur ce qu’on constatait des joueurs au regard de l’exigence d’une Coupe du monde U20. Par la suite, on les reprend en main, quand les clubs les ont eus pendant trois ou quatre mois, et on s'aperçoit que ça a très bien travaillé, que les clubs les ont faits énormément progresser. C’est donc très riche. En fait, on voit qu’il y a une vraie continuité, et c’est là que je perçois vraiment une évolution entre 2015, quand on est arrivés avec Sébastien Piqueronies, et aujourd’hui.

Les Bleuets capables de matcher avec les A

Une chose est sûre : les jeunes pousses ne sont pas à Marcoussis pour faire plante verte. Au programme des entraînements toute la semaine avec le XV de France pour préparer un match amical face aux U20 de l’Afrique du Sud samedi 8 novembre à 14h30 au stade Gaston-Petit de Châteauroux.

Depuis lundi, les U20 sud-africains sont présents à Marcoussis et s’entraînent déjà avec les Bleuets lors de séances dirigées. Un plus pour ces jeunes coqs, qui, à l’heure actuelle, côtoient déjà les joueurs du XV de France en club.

90 % des U20 s’entraînent avec les pros toute la semaine dans leur club, ils connaissent les joueurs du XV de France. Il n’y a plus de joueurs impressionnés qui les regardent avec des yeux d’enfant, ils s’entraînent comme ils le font au quotidien. Il n’y a donc pas trop de différence, honnêtement, avec les A. Mais les A savent bien gérer les intensités, notamment dans l’investissement physique. Ils montent le curseur quand ils sont un peu bougés.



Quand les moins de 20 répondent un peu trop et mettent un peu trop de jus dans les mêlées, dans les lancements et dans les contacts, ils savent aussi mettre deux ou trois taquets pour rappeler que ce sont eux les patrons, et c’est bien normal ! En fait, ils les éduquent un peu comme de vieux chiens le feraient avec des chiots.

''Les Sud-Africains, ces trois dernières années ont bien bossé chez les jeunes''

Malgré les entraînements dirigés et la bonne entente qui pourrait en émaner, c’est un match de rugby qui se prépare samedi face aux Baby Boks. Une opposition qui permet de préparer la prochaine échéance importante des U20 : le Tournoi des Six Nations. Si cette rencontre est placée sous le signe de la bonne entente, Bertrand Mathieu assure que ce sera un grand match de rugby.

L’opposition qu’on a pu avoir mardi avec les Sud-Africains, c’était du très, très lourd. Et je pense que samedi, les gens qui vont regarder le match vont se régaler, parce que ça va être une très belle opposition. Les Sud-Africains, ces trois dernières années, ont bien bossé chez les jeunes. Ils ont un système de jeu totalement différent de celui des grands. Leur jeu se rapproche du nôtre : ils attaquent les espaces en première main très rapidement, jouent sur les couloirs avec des joueurs très rapides derrière. Ce n’est pas étonnant qu’ils soient champions du monde, c’est vraiment une très belle équipe.

Du très lourd en 3e ligne pour les Bleuets

Oui, c’est face aux champions du monde que les U20 vont se tester samedi, alors évidemment qu’il y a de la qualité ! Mais Bertrand Mathieu est formel : c’est aussi très solide côté Frenchies. Difficile pour lui de donner un élément qui se dégage dans cet effectif si pléthorique, mais une chose est sûre : le réservoir en troisième ligne semble inépuisable, même chez les U20. Certains éléments semblent même être des moteurs pour l’équipe. On imagine bien ceux qui ont foulé le plus de matchs en pros prendre ces rôles-là, mais le directeur de la performance des U20 reste évasif.

J'aimerais avancer des noms, mais je vais rester prudent ! Si on rediscute de ça au Tournoi, j'aurai des noms à vous donner avec certitude. Là, je vais rester prudent sur cette phase d'aller. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on a vraiment de la qualité en 3e ligne, a ce poste c'est très, très, très épais. Et certains éléments n'ont pas pu venir avec nous.