XV de France. Paul Willemse révèle la clé pour battre les Springboks : ''ce sera très dur en mêlée''

L'ancien deuxième ligne du XV de France, Paul Willemse, originaire d'Afrique du Sud, s'attend à un choc relevé samedi face aux Springboks.

Alors qu'il coule une retraite bien méritée, Paul Willemse, l'ancien puissant deuxième ligne du XV de France et de Montpellier, nous a accordé quelques minutes de son temps pour parler de ce match entre le XV de France et les Springboks. ''Tiraillé'' entre sa patrie de naissance et celle qui l'a vu se révéler au plus haut niveau du rugby mondial, le natif de Pretoria demeure toujours autant le même passionné de balle ovale, et une chose est sûre, il ne ratera pas ce match.

Mais cette rencontre a évidemment une saveur particulière pour lui. Arrivé en provenance des Bulls du côté de Grenoble en 2014, son double-mètre et ses 130 kg ont rapidement attiré l'attention des grosses écuries du Top 14. C'est Montpellier qui rafle la mise, un an plus tard. Paul Willemse restera 11 saisons sous les couleurs du MHR, découvrant ainsi les joies du XV de France à 32 reprises, malgré ses origines sud-africaines.

''Rassie Erasmus aime innover et tester plein de trucs, il est un peu fou''

Fidèle à sa réputation, l'Afrique du Sud arrive remplie de certitudes pour défier le XV de France sur sa pelouse. Guidée par un sélectionneur double champion du monde, cette équipe, malgré de nombreuses absences, est toujours aussi dangereuse. La faute aussi à son caractère imprévisible, comme le confirme Paul Willemse.

D'ailleurs, on se souvient tous, lors du Mondial 2023, de ce choix tactique où il n'a pris qu'un trois-quarts pour défier les Bleus. Paris gagnant, puisque les avants sud-africains n'ont jamais faibli jusqu'à décrocher le Graal.

Rassie a quand même ajouté deux matchs dans sa fenêtre internationale. Il est en train d'expérimenter, de changer un peu, de tester certains joueurs sur certains postes. Lui, il est toujours un peu fou comme ça : il est prêt à tester et à faire plein d'innovations. Mais ils ont surtout une base super solide aujourd'hui, on le voit à leurs performances. Ce sera évidemment très dur en mêlée, dans les ballons portés dans le combat en général, ce sont ces choses que l'on attend d'eux.

Paul Willemse

BREAKING! The first #Springboks squad for the season is out, the available players will assemble in Johannesburg on Sunday 🇿🇦#ForeverGreenForeverGold — Springboks (@Springboks) June 5, 2025

Paul Willemse ne nous apprend rien : l'Afrique du Sud possède probablement le pack le plus impressionnant du rugby mondial. Avec la puissance de ses avants Eben Etzebeth, Siya Kolisi ou Ox Nché, cette équipe a toujours eu la réputation d'être extrêmement rugueuse. Mais, selon Willemse, un autre atout, moins attendu, pourrait poser des difficultés aux Bleus samedi.

Car si l'on admire la force des avants sud-africains, leur ligne de trois-quarts n'a rien à envier aux meilleures nations. Manie Libbok, Damian de Allende et Cheslin Kolbe sont des attaquants redoutables, mais ce sont surtout les jeunes qui pourraient surprendre. Canan Moodie (23 ans), Ethan Hooker (22 ans) et Sacha Feinberg-Mngomezulu (23 ans) sont pressentis pour figurer sur la feuille de match et pourraient bien faire parler d'eux, comme le souligne Paul Willemse.

Avec les jeunes qui sont montés, la ligne d'attaque va gagner en vitesse et aussi en fraicheur. C'est un facteur important, qu'il ne faut pas négliger.

Paul Willemse

Manie Libbok: “We want to give our best for the team and the country, and for each of us it is a privilege to be here” - more here: https://t.co/Gm7aExDZoh 🔥#Springboks #ForeverGreenForeverGold pic.twitter.com/xwoambBNE3 — Springboks (@Springboks) November 4, 2025

Paul Willemse donne son pronostic , et déclare sa flamme

Nul doute que c'est une affiche à laquelle l'enfant de Pretoria aurait aimé participer. Retraité, il a désormais tourné la page du rugby, sans exprimer de remords. Il concède volontiers que, dans la préparation d'une rencontre de ce type, la pression sur ses épaules serait décuplée.

C'est sûr que si j'étais en train de me préparer pour ce match-là, je me préparerais au meilleur match de ma vie ! Notre manière de gagner le respect en Afrique du Sud, c'est vraiment de défoncer ton adversaire : là-bas, c'est comme ça que tu gagnes le respect. Bien sûr que si je jouais ce match-là, cela serait différent de d'habitude. Même si je ne suis pas sur le terrain, j'espère que la France va gagner. J'ai saigné pour ce maillot, mon cœur bat pour le XV de France. C'est toujours difficile de donner un pronostic, mais je pense que les Bleus vont gagner, de peu de points.

Paul Willemse