Danger pour les Bleus : pourquoi ces deux derniers match de novembre sont primordiaux pour le Mondial 2027 ?

Si cette tournée d’automne doit servir de préparation au Tournoi des Six Nations et au Mondial 2027, les résultats restent néanmoins cruciaux pour les Bleus.

C’est un scénario qu’aucun supporter du XV de France ne souhaite voir, et pourtant, il est bien réel. Si cette tournée d’automne n’est pas une compétition officielle, les résultats comptent tout de même pour le classement mondial.

Ce même classement va définir l’ordre de tirage pour composer les poules du Mondial 2027. En Australie, si les Bleus veulent figurer dans le bon chapeau, il faudra battre les Fidji.

En cas de défaite face aux Fidji, la France 6e nation mondiale

Si ce raisonnement repose sur des calculs d’orfèvre et un solide « et si », la probabilité existe bel et bien. En décembre, six poules seront constitués en fonction du classement World Rugby. Ainsi, si la France sort du Top 6, elle pourrait se retrouver dans la même poule qu’un gros concurrent au titre. Pour rappel, les poules sont composées pour la première fois de 4 équipes. Les deux premiers iront huitièmes de finale, tout comme les meilleurs troisièmes.

En cas de victoire avec plus de 15 points d’écart, les Fidjiens s’approcheraient dangereusement de cette 6ᵉ place. Classés 9ᵉ avec 81,15 points, une telle victoire leur permettrait de gagner environ 4 points.

La France est pour le moment 5ᵉ avec 86,95 points. Méfiance, donc, pour que cette tournée d’automne ne vire pas au cauchemar.

Mais au fait, comment le classement mondial de World Rugby est-il calculé ?

Les équipes qualifiées pour le mondial de rugby 2027

Si la bataille fait rage en ce moment pour le dernier ticket de qualification entre la Belgique, la Namibie, le Brésil et les Samoa, on connaît déjà les équipes qualifiées pour la Coupe du monde 2027.

Les 12 équipes qualifiées d’office sont celles qui ont terminé dans les trois premières places de leurs poules lors du Mondial précédent. Il s’agit sensiblement des 12 meilleures nations mondiales encore aujourd’hui (à l’exception du Japon, 13ᵉ au classement, derrière la Géorgie, 12ᵉ).

Les équipes passées par le tournoi de qualification sont la Géorgie, le Portugal, la Roumanie, l’Espagne, Hong Kong, le Zimbabwe, les Tonga, l’Uruguay, le Canada, les États-Unis et le Chili.

Pour l’instant, les Samoa et la Belgique ont toutes deux remporté leur premier match lors des repêchages. La prochaine rencontre aura lieu jeudi 13 novembre, et la dernière journée est prévue mardi 18 novembre.