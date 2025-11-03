Table basse, force bovine : ce que change l’absence de Ox Nche pour l’Afrique du Sud face au XV de France

Une force bovine montée sur un mètre cube (1m75 pour 123kg), qui ont d’ailleurs fait de lui celui que beaucoup appellent ''le meilleur pilier gauche du monde'' depuis quelques années.

Comme bon nombre de sud-africains, il possède un prénom aussi imprononçable que râpeux à l’oreille : . Seize lettres pour une appellation bien trop compliquée à répéter à l’entraînement comme en match, qui lui ont donc valu le - très court - sobriquet de "Ox". Comprenez "boeuf", en anglais.

La raison ? Elle trouve tout simplement explication dans le profil de Nche, ce petit taureau furieux. Une force bovine montée sur un mètre cube (1m75 pour 123kg), qui ont d’ailleurs fait de lui celui que beaucoup appellent ''le meilleur pilier gauche du monde'' depuis quelques années.

Ou du moins le plus puissant, dans le jeu comme dans l’exercice de force : "J’ai poussé des mêlées derrière un certain nombre de piliers dans ma carrière mais aucun, je pense, ne peut se vanter d’avoir autant de force qu’Oxy ! C’est un joueur très spécial", assurait d’ailleurs la montagne RG Snyman (2m07 pour 131kg) à l’issue de la demi-finale de coupe du monde remportée par l’Afrique du Sud sur l’Angleterre, en octobre 2023.

Et lors de laquelle ce très explosif gaucher de 30 ans aujourd’hui avait terrassé les Rosbeefs en mêlée en récupérant 3 pénalités en 20 minutes, jusqu’à faire basculer le match en faveur des Boks.

Steenekamp le remplace

Touché lors de la rencontre face au Japon ce week-end, le pilachou des Sharks en a terminé avec sa tournée d’automne. Il est donc forfait face au XV de France ce samedi, ce qui change pas mal de choses.

Pour les Boks, qui au-delà d’avoir rappelé le controversé pilier Ntlabakanye, devront surtout faire sans leur meilleur pousseur de leur effectif.

Une aubaine pour la mêlée des Bleus ? Pour sûr, Montagne devra en tous cas se préparer à affronter un tout autre profil, qui lui ressemble davantage avec le gaucher des Bulls Gerhard Steenekamp. Un joueur de plus de 1m90 pour et près de 130kg, qui aurait joué droitier partout ailleurs. Mais pas en Afrique du Sud..