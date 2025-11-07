Laharrague, Tilloles, 10 joueurs du TOP 14 avec France U20 face aux Baby Boks

Choc au sommet chez les U20, les Bleuets affrontent les Champions du Monde en titre samedi avec pas moins de 10 joueurs ayant évolué en Top 14 cette année.

C'est devenu l'antichambre du grand XV de France, la case équipe de France U20 est devenue le symbole d'une jeunesse dorée pour le rugby Français. Si, depuis deux ans, ils n'ont pas ramené de titre mondial dans l'Hexagone, cela n'enlève en rien la qualité des joueurs présents dans cet effectif.

D'ailleurs, dans l'équipe de départ pour affronter les Baby Boks samedi, dix éléments ont participé au moins à un match de Top 14 cette saison, c'est dire la confiance que les clubs accordent à cette jeune garde.

Parmi les clubs de Top 14 les mieux représentés, on retrouve l'UBB, avec Adrien Drault (3 matchs) et Joseph Laharrague (4 matchs). Clermont-Ferrand fait aussi office de bon élève avec la présence d'Axel Guillaud (3 matchs), Mathéo Frisach (1 match) et Léo Michaux (3 matchs) dans l'équipe de départ.

Enfin, on note la présence du Bayonnais Baptiste Tilloles (4 matchs), Melvyn Rates de Montpellier (2 matchs), du Toulousain Roméo Martin-Bonnard (1 match), et des deux Racingmen Yanis Basse (4 matchs) et Edouard-Junier Jabea Njocke (2 matchs).





REMPLAÇANTS : 16 Yanis BASSE (Racing 92)

17 Liam COUTURIER (Aviron Bayonnais)

18 Alexandre LANGLOIS (FC Grenoble)

19 Baptiste VESCHAMBRE (ASM Clermont Auvergne)

20 Rémy LANEN (ASM Clermont Auvergne)

21 Bobby BISSU (Union Bordeaux Bègles)

22 Martin BLUM (Stade Français)

23 Joseph LAHARRAGUE (Union Bordeaux Bègles)

''Nous avons vécu un stage très riche, marquée par des oppositions de grande intensité''

Emmené par le Toulousain Marceau Marzullo, cette jeune équipe de France devra répondre présent devant son public face à ce qu'il se fait de mieux à ce niveau. Comme le confit Cédric Laborde, le sélectionneur de cette équipe, ce stage et ce match amical sont importants pour la suite de la saison des Bleuets.

Nous avons vécu un stage très riche, d’abord aux côtés du XV de France, qui a permis à nos jeunes joueurs de travailler nos repères défensifs face à ce qui se fait de mieux, puis une deuxième semaine partagée avec nos homologues sud-africains, marquée par des oppositions de grande intensité. Ce rendez-vous à Châteauroux va nous offrir une première évaluation collective dans la dimension du combat. cision et surtout de la cohésion. Affronter une nation comme l’Afrique du Sud, c’est toujours un défi formateur. Nous voulons être à la hauteur du maillot, dans l’engagement comme dans le jeu. Ce match doit nous permettre de continuer à construire notre identité et notre dynamique de groupe.

Cédric Laborde sélectionneur de France U20

Rien n'a été laissé au hasard cette semaine, même si certaines têtes vont manquer à cette jeune équipe de France, on pense par exemple à Elyjah Ibsaiene le puissant troisième ligne de l'UBB, resté avec son club, nul doute que cette équipe à toutes les ressources pour battre l'Afrique du Sud.

La bromance de Tana et Luka Keletaona chez France U20

Alors qu'ils n'ont pas encore franchi l'étape supérieure avec Brive cette saison, les frères Keletaona sont à leurs postes respectifs, deux grands espoirs du club corrézien. Titularisé à l'ouverture, Luka Keletaona était déjà à la baguette la saison dernière avec les Bleuets. Il s'est illustré d'abord lors du Tournoi des 6 Nations avec trois rencontres disputées, avant de s'affirmer lors du Mondial U20 en étant le titulaire au poste.

Son frère cadet d'un an, Tana Keletaona, composera la solide troisième ligne de cette sélection. Pour sa première cape avec les U20, il aura fort à faire face à l'une des meilleures mêlées du monde.

Les deux frères sont des membres éminents de l'équipe espoirs de Brive, classée deuxième de la poule 1. Avec un essai marqué en cinq rencontres, Tana s'impose petit à petit dans ce collectif bien rodé. Pour Luka, c'est l'année de la confirmation, il est le meilleur réalisateur de son équipe cette saison avec 59 points au compteur en cinq matchs.