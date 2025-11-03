77 rencontres et 21 essais en Top 14 : ce crack de 25 ans choisit l’Espagne pour un groupe explosif

La fédération espagnole de rugby vient d'annoncer le renfort de 4 joueurs de l'élite Française pour préparer les rencontres face à l'Irlande et l'Angleterre.

Et si l’Espagne devenait une place forte du rugby européen dans les années à venir ? Pour l’heure, ce ne sont encore que des suppositions, mais le XV du Léon est en train de se concocter un effectif pétri de jeunes talents. On connaissait déjà les présences des jeunes Richardis (Toulouse), Ariceta (Bayonne) ou encore du “vétéran” Zabala (Pau), mais quatre joueurs issus de l’élite française vont rejoindre ce groupe.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Association du Stade Toulousain 🔴⚫️ (@stadetoulousainassociation)

La grande première pour Samuel Ezeala avec l'Espagne

Vous l’avez sans doute découvert dans des conditions tragiques, un jour de janvier 2018, lors de sa première feuille de match avec les professionnels de Clermont face au Racing 92. Ce jour-là, le jeune espoir Samuel Ezeala ne s’était pas défilé face à un Virimi Vakatawa lancé à pleine vitesse, menant à un choc terrible et à un K.O. qui l’éloigna des terrains pendant plusieurs mois.

Un accident qui n’a fait que retarder son éclosion chez les professionnels. Presque sept ans plus tard, fort de 77 apparitions en Top 14, le jeune trois-quarts polyvalent fait aujourd’hui les beaux jours du Stade Français. Nigérian de naissance, Espagnol par sa famille adoptive, il est désormais éligible pour porter le maillot du XV de France.

Son nom est d’ailleurs revenu plusieurs fois sur la table : une convocation avec le XV de France en 2022, un match amical avec France 7 et cinq rencontres avec les U20 sous le maillot frappé du coq. Samuel Ezeala aurait pu prétendre à une sélection avec les Tricolores, mais il a choisi de jouer pour l’Espagne, comme l’a annoncé la fédération.

Merkler (Toulouse) et Pirlet (Biarritz) pour densifier la mélée espagnole

Si ces derniers ont déjà connu les joies de porter le maillot du XV du Léon, à l’inverse d’Ezeala, leur convocation fait également figure de bonne nouvelle pourl’Espagne. Dans la lignée des binationaux, Joel Merkler a lui aussi attiré les intérêts du XV de France pendant un temps. Ses performances avec le Stade Toulousain ne sont pas passées inaperçues, car à seulement 24 ans, il est devenu une référence à son poste au sein de l’élite française.

Pour Hugo Pirlet, la trajectoire est bien différente. S’il s’est lui aussi révélé à Toulouse, il est aujourd’hui l’un des hommes forts de Biarritz en Pro D2. Sa polyvalence n’a pas échappé au sélectionneur Pablo Bouza, qui fait de nouveau appel à lui.

Enfin, son coéquipier en club, Kerman Aurrekoetxea, rejoint lui aussi les Lions, tout comme Raphaël Nieto, le troisième ligne de Niort, habitué de la sélection. Ils défieront l’Angleterre A dans deux semaines et ne sont pas pressentis pour démarrer face à l’Irlande A ce samedi 8 novembre à Valladolid.