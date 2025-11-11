XV de France. Baptiste Erdocio forfait après l’Afrique du Sud, un Toulonnais appelé

Les mauvaises nouvelles s’enchaînent pour le XV de France, qui devra faire sans Baptiste Erdocio face aux Fidji. C’est un joueur du RCT qui le remplace.

Face aux Springboks, le paquet d’avants du XV de France était confronté à un immense défi physique, et cela se ressent depuis le début de la semaine. Alors que vous appreniez ce mercredi le forfait de Mickaël Guillard, c’est désormais Baptiste Erdocio qui doit déclarer forfait pour la rencontre de samedi.

Le pilier gauche de Montpellier, touché au genou, n’a pas pu s’entraîner cette semaine. Il est donc remplacé dans le groupe par le Toulonnais Dany Priso.

Le XV de France avec 3 forfaits à 5 jours des Fidji ?

Si pour le moment deux forfaits sont actés pour le XV de France, ceux de Mickael Guillard (épaule) et Baptiste Erdocio (genou), en début de semaine, nous apprenions qu'un autre joueur pourrait à son tour déclarer forfait.

En effet, le deuxième ligne du Stade Toulousain, Thibaud Flament, est ménagé depuis hier en raison d’une blessure à la cuisse. Son forfait n’étant pas encore acté, sa présence face aux Fidji semble toutefois plus compromise que jamais.

Discret face aux Springboks, il s’est tout de même illustré en touche face aux meilleurs contreurs du monde. L’alignement sud-africain n’a contré qu’un seul ballon des Bleus, une réelle occasion d’essai, à quelques mètres de l’en-but, dommage.

Dany Priso et Pierre Bochaton avec le groupe pour préparer les Fidji

Les deux joueurs forfaits pour le match de samedi sont remplacés numériquement dans la liste par le Bordelais Pierre Bochaton (2 sélections) et le Toulonnais Dany Priso (18 sélections).

Le premier cité faisait partie de la tournée en Nouvelle-Zélande cet été et a disputé 120 minutes sous le maillot bleu, dont une titularisation le 12 juillet dernier.

Pour Dany Priso, la situation est différente : sa dernière apparition avec le XV de France remonte aux tests de novembre 2022. Souvent appelé, mais rarement aligné, le pilier gauche de 31 ans doit faire face à une forte concurrence à son poste, que ce soit en club ou en sélection.

