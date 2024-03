TOP 14. ''J'aime bien le travail de l'ombre'' : l'impact crucial du soldat Bochaton dans le triomphe sur Toulouse

Pierre Bochaton a réalisé un match dantesque face à Toulouse. Malgré les coups d'éclats de Penaud et Dupont, il mérite son titre d'homme du match.

À l'image de Pablo Uberti, il n'a pas le patronyme le plus ronflant de l'effectif bordelais. Pourtant, comme son compère de l'aile, Pierre Bochaton est l'un des joueurs les plus efficaces de l'UBB cette saison.

Le flanker compte d'ailleurs déjà 11 titularisations en 14 feuilles de match, s'avérant particulièrement complémentaire à la 3ème ligne girondine lorsque celle-ci aligne le surpuissant Tevita Tatafu (1m83 pour 125kg) en numéro 8.

L'enfant de l'Ain n'a en effet pas la corpulence du taureau d'origine tongienne (1m97 pour 103kg), mais compense par un sens du jeu et surtout une dévotion à toute épreuve sur le terrain. "J'aime bien tout ce qui est le travail de l'ombre : plaquer, défendre, la touche, les mauls...", avouait pour Sud-Ouest le principal intéressé en marge du match de gala face à Toulouse.

Et cela se vit ! Car au-delà de son essai de la gagne inscrit en bout de ligne en résistant à Pita Ahki, le garçon de 22 ans fut au four et au moulin face à Jack Willis et consorts. Auteur de 17 plaquages, Bochaton n'a pas laissé sa part au chien en défense et fut un poison pour les Toulousains tout au long de la partie. On le vit ainsi récupérer une pénalité grâce à un bon grattage en début de partie, alors qu'il ne baissa pas en intensité par la suite.

Durant 80 minutes, il n'aura cessé de se jeter dans les jambes stadistes, de tenter de pourrir leur libération de ballon et de donner de sa personne pour que l'UBB s'adjuge le derby de la Garonne, plus beau match de la saison jusqu'ici. Sans aucun doute, malgré l'essai magnifique de Damian Penaud où les fulgurances uniques d'Antoine Dupont, ce grand casqué fut l'homme du match, au Matmut-Atlantique.

Partenaire des Bleus en 2021

Une juste récompense pour ce guerrier que la France du rugby avait connu à la fin de l'hiver 2021, lorsque son nom était au cœur de l'actualité pour avoir été appelé par Fabien Galthié afin d'être partenaire d'entraînement des Bleus en cours de Tournoi. Alors qu'il n'avait pas encore fêté ses 20 ans et évoluait en Nationale, à Bourg-en-Bresse. Un épisode qui avait permis à l'UBB de mieux découvrir ce jeune garçon et de le signer, dans la foulée.

Peu ou prou au même moment qu'un autre garçon prometteur de la région Auvergne Rhône-Alpes : Louis Bielle-Biarrey. Eux qui, ces dernières années, se laissent souvent convaincre par l'idée de traverser la France d'est en ouest...