RUGBY. François Cros : L'homme de l'ombre sans qui le XV de France ne serait pas le même

Le troisième ligne du XV de France François Cros n'est pas le plus médiatique des Bleus. Mais ses performances sur le terrain parlent pour lui.

RUGBY. Aucun Français pour succéder à Antoine Dupont ! 4 joueurs aux performances hallucinantes en liceMoins flamboyant que l'Anglais Ben Earl en attaque, François Cros a tout de même réalisé un superbe 6 Nations 2024. Une performance sur la lignée des précédentes. Le troisième ligne excellent dans l'ombre. Il est rarement dans la lumière mais sans son travail, d'aucuns estiment que le XV de France ne serait pas aussi performant en attaque.

"C'est peut-être ce qui se fait de mieux dans le non-visible", constate l'ancien demi de mêlée des Bleus Jean-Baptiste Elissalde pour L'Equipe. Son travail permet à Le Garrec de marquer des essais, à Penaud de prendre des trous et à Ramos de parfois jouer dans un fauteuil, ajoute-t-il dans le cadre du "Salon tactique". RUGBY. 6 Nations. L'Impact indéniable de François Cros, le Cœur battant du XV de FranceDe Planet Rugby à RugbyPass en passant par The Telegraph, Cros a récolté la note de 8 suite à sa performance. Face à l'Angleterre, le Toulousain a surtout marqué les esprits grâce à son contre en touche qui a permis ensuite aux trois-quart de laisser parler leurs cannes sur 80 mètres pour un sublime essai. Mais on ne peut réduire son match à ce seul fait d'armes.

Un travail de l'ombre crucial

Il possède une vista et une intelligence de jeu qui lui permettent de savoir toujours bien se placer. Sans oublier des qualités athlétiques qu'il sait mettre au service du collectif. En témoignent cette action à la demi-heure où il va une fois de plus être le premier soutien de Barré avant de porter le cuir avec efficacité. D'abord en cassant le plaquage du numéro 5 adverse puis en adressant une passe à une main à Ollivon.

Mais il ne s'est pas arrêté là puisqu'il a poursuivi son effort pour être le premier au soutien une fois de plus sur le joueur de Toulon. En l'espace d'une action, il a montré qu'il avait parfaitement retenu les leçons de l'école de rugby : "le récupérateur n'est pas le premier utilisateur" et "dernier passeur, premier soutien", note Elissalde.

Un élève sérieux et précieux

Les chiffres sont là pour appuyer son travail sur le pré puisque a terminé avec le plus haut total de déblayages dans ce Tournoi (36). Avec 124 présences dans les rucks offensifs, il se place au 5e rang du 6 Nations. Mais il est premier chez les Bleus, et de loin, puisque Opta nous apprend que le deuxième, Ollivon, est à 79.

Face à l'Irlande, lors du temps de jeu à 19 phases des Français à la 4e minute. Il avait fait 7 rucks, et joué une fois demi de mêlée. Ça veut dire qu'il a été dans le coup 8 fois sur 19. Un coup sur deux, il est là. Et forcément, c'est plus facile de jouer au rugby parce que tu as l'impression d'être à 17 ou 18, mais non, c'est François.

Le Toulousain semble donc indispensable à l'heure actuelle dans le système du XV de France. Et pas seulement en attaque puisqu'il a terminé avec le haut total de plaquages chez les Tricolores (58). Une fois de plus devant Ollivon (49). Excellent dans le replacement et le déplacement, Cros a une fois de plus signé un grand Tournoi. "Il n'est jamais à 19/20, jamais à 12. Par contre, c'est l'élève sérieux. Il est toujours 15/20. Et ça pour un entraîneur, c'est très précieux", confie Elissalde. XV DE FRANCE. Francois Cros, jamais 1er choix mais toujours incontournable