RUGBY. Aucun Français pour succéder à Antoine Dupont ! 4 joueurs aux performances hallucinantes en lice

Le Six Nations a dévoilé la liste des joueurs en lice pour le titre de meilleur joueur du Tournoi 2024. Aucun élément du XV de France ne pourra succéder à Dupont.

Le Tournoi des 6 Nations est sans doute la compétition la plus spectaculaire et attendue des fans après la Coupe du monde. L'édition 2024 n'a pas dérogé à la règle, mettant en lumière des performances individuelles qui ont fait vibrer les foules.

Parmi ces étoiles, quatre joueurs se distinguent particulièrement, chacun ayant marqué la compétition de son empreinte, au point de prétendre au titre de Meilleur Joueur du Tournoi 2024. Qui succèdera au demi de mêlée du XV de France Antoine Dupont, titré en 2022 puis en 2023 ?

Cette année, aucun Tricolore ne fait partie de la shortlist malgré deux belles victoires au Pays de Galles et à Lyon face à l'Angleterre. À ce titre, on retrouve un joueur du XV de la Rose. Le troisième ligne Ben Earl anglais a été phénoménal, dominant les statistiques offensives comme personne.

Il a ainsi effectué le plus grand nombre de courses (73). Un total qui est "le troisième plus important pour un joueur anglais dans une édition du Six Nations depuis Billy Vunipola en 2016 (93) et Ben Cohen en 2002 (76)", nous apprend le site officiel. Il a aussi été premier au nombre de mètres parcourus ballon en main (419) et de défenseurs battus (24) pour l'ensemble des avants.

Les trois quarts n'ont pas été en reste. Bundee Aki a incarné la force tranquille au centre du jeu, avançant avec puissance et détermination (4 franchissements). Ses statistiques parlent d'elles-mêmes, avec un nombre impressionnant de mètres parcourus (380), faisant de lui un véritable rouleau compresseur sur le terrain (144 mètres au contact).

Du côté de l'Écosse, Duhan van der Merwe a été synonyme de spectacle, enchaînant les essais avec une facilité déconcertante. Son triplé contre l'Angleterre restera gravé dans les annales, illustrant parfaitement sa capacité à faire basculer un match. Il termine co-meilleur marqueur d'essais (5, avec Dan Sheehan).

"Il a également effectué le plus grand nombre de mètres parcourus ballon en main (355), battu le plus de défenseurs (15) et réalisé le plus de franchissements (6) de tous les joueurs écossais", explique le site officiel du 6 Nations. Enfin, le jeune prodige italien, Tommaso Menoncello, a ébloui par sa maturité et son impact sur le jeu avec le plus grand nombre de plaquages dominants (8). Impressionnant dans les duels, il a prouvé que l'avenir du rugby italien était entre de bonnes mains. Qui, selon vous, mérite de soulever le trophée du Meilleur Joueur ? Les votes fermeront le dimanche 24 mars à 22h00.