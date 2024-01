XV DE FRANCE. Francois Cros, jamais 1er choix mais toujours incontournable

Un an plus tard, remis sur pied depuis peu, il débute le Tournoi dans la peau d’un remplaçant. Mais face à l’Ecosse, Jelonch y laisse son genou. Cros entre, assène plus de 15 plaquages en 60 minutes aux Scots et met Macalou à 10 mètres, paume de main bien ouverte. Il débute d’ailleurs la coupe du monde en tant que titulaire face aux All Blacks , jusqu’au retour de blessure d’Anthony Jelonch.Quelques mois plus tard, on aurait une nouvelle fois juré que Cros débuterait encore sur le banc. Mais le sort semble s’acharner sur cette association Jelonch/Ollivon/Alldritt, qu’on n’a finalement vue que 10 fois sous le maillot Bleu.