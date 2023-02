6 NATIONS. La blessure de Jelonch, une aubaine pour François Cros ?

Anthony Jelonch sur le carreau, c’est François Cros qui récupéra le numéro 6 du 15 de France, à moins d’une énorme surprise.

Les premières images laissaient imaginer la mauvaise nouvelle, tant un soldat comme Anthony Jelonch ne quitte pas le pré, presque groggy de douleur, sans une véritable bonne raison. Les faits sont encore plus clairs : le genou du Gersois a tourné au moment de l’impact avec Duhan Van der Merwe et le ligament croisé antérieur n’aurait pas tenu le choc. Résultat, le flanker de 26 ans va vraisemblablement se faire opérer cette semaine et entamer une course contre-la-montre pour être rétabli lors du Mondial qui débute en septembre.

Une blessure qui a énormément touché le vestiaire tricolore, désemparé au moment d’apprendre la nouvelle à l’issue de la victoire face à l’Ecosse. Reste que sur le pré et non en dehors, le malheur des uns va comme toujours faire le bonheur d’un autre. En l’occurrence de François Cros, lui aussi passé par ce type de galère il n’y a pas si longtemps et éloigné des terrains entre juin 2022 et février 2023. À la différence près que lui n’avait pas à - presque - tirer un trait sur le Mondial en France. Mais Cros, membre à part entière du XV de départ ayant réalisé le grand chelem l’an dernier, avait donc perdu sa place de titulaire au profit de Charles Ollivon, depuis. En écoutant les discussions de comptoir, on entendait d’ailleurs ici et là que la faucheuse toulousaine aurait du mal à retrouver le groupe des 23 en sélection, qu’il pouvait oublier celui des titulaires.

Et puis voilà que le sort vient s’en mêler. Apparu essoufflé lors de son entrée en Irlande, le 3ème ligne aux 16 sélections a réalisé 60 très grosses minutes de jeu en sortie de banc face à l’Ecosse dimanche dernier. Dans un profil moins rugueux que Jelonch, certes, mais si adroit, intelligent, ferrailleur et propre qu’on ne saurait se dire que l’équipe de France va y perdre au change. Car qu’on se le dise, on voit mal comment, au nom de son statut en 2022 et au sortir de sa performance face aux Scots, le casqué ne récupérera légitimement pas sa place de titulaire en 6. D’autant que Sekou Macalou, non entré en jeu dimanche, ne semble toujours pas réellement être un sujet de discussion au coup d’envoi d’un match, dans l’esprit du staff de Fabien Galthié. Le passage de relai devrait donc se faire entre les deux Toulousains dès le match face à l'Angleterre, sur le côté fermé de la troisième ligne tricolore. Avec, sans aucun doute, toujours dans un coin de la tête une pensée pour "Antho", l’homme qui donnait son corps pour ce maillot Bleu.

