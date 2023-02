6 NATIONS. La presse encense la défense des Bleus, et les guerriers Fickou et Cros !

Tout n'a pas été parfait ce dimanche au Stade de France, certes, mais la défense de l'équipe de France s'avère être l'une des meilleures au monde. Les équipes étrangères ne sont pas passées à côté.

La défense française a impressionné !

Bien que l'équipe de France suscite bon nombre d'interrogations au sujet de son plan de jeu, et de cette fameuse phase de "dépossession", qui sème le doute, la défense met, elle, tout le monde d'accord. En effet, ce dimanche après-midi, les hommes de Fabien Galthié n'ont pas compté leurs efforts défensifs, et ça, tout le monde l'a remarqué. Le média britannique Planet Rugby n'a pas manqué de souligner cet aspect du jeu des Français : " Pour donner un peu de contexte sur la façon dont les Bleus ont défendu, perdre Haouas sur carton rouge signifiait qu'Alldritt devait être sacrifié, ce qui les privait d'un élément fort. Viens s'ajouter à cela la sortie sur blessure de Jelonch, qui était le joueur le plus puissant. Mais, l'effort par la suite a été absolument étonnant, non seulement en nombre de plaquages, mais en termes de perturbation, de conduite de maul et d'engagement pur, avec Gaël Fickou qui a fait une des plus grandes démonstrations de sa carrière." De plus, les critiques positives nous amènent également au cas de François Cros, auteur d'une rentrée déterminante, lui qui retrouve peu à peu le niveau international : "François Cros a réalisé une performance d'une brillante discrétion, faisant 16 plaquages, dont quatre d'entre eux offensifs !"

Fickou, le monsieur plus du 15 de France

Auteur d'une prestation magistrale, Gael Fickou a logiquement été nommé homme du match ce week-end face à l'Écosse ! Le centre du Racing 92 a effectué 15 plaquages sans jamais en raté un, puis s'est même offert le luxe de marquer un essai à la dernière action du match, synonyme de bonus offensif. De plus, fait rare pour être souligné, le Midi Olympique a donné la note de 3 étoiles au centre français, mettant en lumière son 100 % en défense, ainsi que les 3 défenseurs qu'il a battus. Il y a un an, le centre de 28 ans donnait quelque secret à ce même média, sur sa façon de défendre : "Je pars du principe que, si je fais briller mes coéquipiers, je brillerai avec eux. L'objectif est là, de lire les situations ensemble, de les exploiter au mieux afin que l'équipe en sorte plus forte. Au début de ma carrière, je faisais plus d'exploits individuels, mais je voulais varier mon jeu et être plus complet." Désormais, Fickou est le leader incontesté de la ligne de défense de l'équipe de France, et sans nul doute le patron parmi les trois-quarts.