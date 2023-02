15 de France. Et si c'était Anthony Jelonch le vrai indispensable de la troisième ligne des Bleus ?

Alors que la concurrence est rude en troisième ligne, Anthony Jelonch s'affirme de plus en plus comme un élément incontournable du 15 de France.

Vers une dépendance d'Anthony Jelonch ?

Le joueur du Stade Toulousain semble être au sommet de sa forme, et son impact sur le terrain est de plus en plus essentiel pour l'équilibre du 15 de France ! Ce week-end encore, l'importance d'Anthony Jelonch a été primordiale dans le succès des Bleus, qui ont potentiellement trouvé en lui, un leader de jeu. En effet, le joueur de 26 ans a été, sans aucun doute possible, le meilleur des 8 avants français, et n'a pas cédé à la pression italienne et au coup de sifflet à répétition de Matthew Carley. Mieux encore, Jelonch n'a été pénalisé qu'à une seule reprise, contre trois fois pour Willemse, sorti à la 54ème minute, ou bien quatre fois pour Charles Ollivon, sanctionné d'un carton jaune et à l'origine d'un essai de pénalité. De plus, Romain Taofifenua a, lui aussi, été beaucoup trop pénalisé, avec trois coups de sifflet à son encontre en seulement 26 minutes de jeu. Puis, Anthony Jelonch a été l'auteur d'un beau grattage, à la 73ème minute, suite à une offensive assez dangereuse des Italiens, dans le camp français. Au niveau des plaquages, ce dernier a amassé le plus haut total des Français face à la Squadra Azzurra, avec 20 réussites sur 23 tentatives. Derrière lui, Thibault Flament aura plaqué 17 fois, et Gaël Fickou 15 fois. Pour aller affronter des Irlandais réputés pour leur ténacité, et le combat proposé lors de chaque rencontre, Anthony Jelonch sera l'atout numéro un des Bleus pour leur répondre présent.

VIDÉO. RUGBY. Ramos, Dumortier, Capuozzo, etc. Voici tous les essais d’Italie - France !

Dans une bataille à 3, Ollivon et Cros ont un temps de retard !

Alors que Gregory Alldritt semble, par son profil et ses performances, être le joueur de la troisième ligne avec le moins de concurrence, Anthony Jelonch est, lui aussi, sur la bonne voie. C'est simple, depuis que les Bleus ont entamé leur série de victoires, il y a 14 matchs de cela, face à l'Argentine, le troisième ligne de Toulouse n'a jamais quitté le 15 de départ de l'équipe de France. Mieux encore, ce dernier a aussi occupé les trois positions de la troisième ligne des Bleus, en étant même titularisé en numéro 8 face aux Pumas. Galthié et le staff de l'équipe de France ne souhaitent pas se passer de ce guerrier, et une place paraît alors plus accessible de l'autre côté de la mêlée. Si Sekou Macalou pousse de plus en plus pour être aligné d'entrée de jeu, le parisien devra bientôt faire face à François Cros, qui est très apprécié de Galthié. De plus, la contre-performance d'Ollivon pourrait pousser le sélectionneur du 15 de France à aligner le Toulousain, qui a rendu une copie très propre contre Bayonne en Top 14. Après de longs mois d'absence et différents pépins physiques, l'ancien numéro 6 du dernier Tournoi des 6 Nations devrait, quoi qu'il arrive, retrouver le maillot bleu très prochainement, en vue de la Coupe du monde en France.

Jelonch vs Van der Flier ?

Ce week-end aura lieu le choc entre l'Irlande et la France, entre la première nation mondiale et la seconde. Ce match sera l'occasion alors d'observer Josh Van der Flier, l'actuel meilleur joueur du monde. Ce dernier sera directement opposé à Anthony Jelonch, et les collisions entre les deux troisièmes lignes risquent d'être pour le moins brutales. Ce week-end, l'Irlandais a une fois de plus impressionné au Pays de galles, et tout comme Jelonch, il figure dans le XV de la semaine de Midi Olympique. Van der Flier est comme ses prédécesseurs, mais en mieux ! C'est un guerrier à part entière, comme l'Irlande sait en fabriquer, mais également un très bon joueur de ballon, ce qui est, en quelque sorte, nouveau pour le XV du Trèfle. Ballon en main, Jelonch n'est pas le plus habile, mais est loin d'être maladroit, et contre l'Italie, le Toulousain a opéré 4 charges significatives, dont une passe après contact réussie ! Il sera alors intéressant de regarder qui de ces grands joueurs prendra le meilleur sur l'autre, tout en sachant que les deux hommes sont dans l'une des meilleures formes de leur carrière !

VIDÉO. 6 NATIONS. Ntamack sert un caviar à Dumortier pour sa première sélection avec le 15 de France