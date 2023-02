VIDÉO. 6 NATIONS. Ntamack sert un caviar à Dumortier pour sa première sélection avec le 15 de France

Pour sa première sélection avec le 15 de France, Ethan Dumortier a vu son ouvreur Romain Ntamack lui offrir une merveille de passe au pied.

VIDEO. France Rugby. L'essai de filou ! Flament contre le ballon et s'envole en Terre promisePour sa première sélection avec le 15 de France, l'ailier du LOU Ethan Dumortier n'a pas attendu très longtemps avant d'ouvrir son compteur. 26 minutes très exactement. En effet, et alors que les Français avançaient dans le camp italien, l'ouvreur Romain Ntamack décida d'alerter le jeune ailier d'une passe au pied millimétré. Une offrande qui a permis aux Bleus de faire le break, même si les Italiens ont réagi quelques instants plus tard par l'intermédiaire de Capuozzo.

