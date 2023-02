VIDEO. France Rugby. L'essai de filou ! Flament contre le ballon et s'envole en Terre promise

Ce dimanche 5 février au Stadio Olimpico de Rome, le 15 de France démarre son année 2023 et son Tournoi des 6 Nations.

En cette après-midi de février, les Bleus démarrent leur Tournoi des 6 Nations. Du côté de Rome, ils viennent défier une équipe italienne qui montre de belles choses depuis environ un an. Après avoir quitté l'édition 2022 par une victoire contre le Pays de Galles, l'Italie d'Ange Capuozzo y revient avec des intentions. De son côté, le XV de France va chercher à défendre son titre. Ce déplacement dans la botte vient amorcer l'ultime compétition avant la Coupe du monde 2023. Dès la semaine prochaine, Antoine Dupont et ses coéquipiers iront déjà défier les autres favoris au titre : l'Irlande. Mais pour l'instant, le groupe se concentre sur la rencontre face à l'Italie. Et il n'aura suffi que de 5 petites minutes pour que les joueurs à la tenue floquée du coq ouvrent le score. Alors que les deux formations se jaugent, l'Italien Varney voit son coup de pied être contré par le Toulousain Thibaud Flament. Ce dernier récupère le cuir et file dans l'en-but. Thomas Ramos transforme cette réalisation de son coéquipier en club. Le Tournoi 2023 des Bleus est lancé !

🇫🇷 Thibaud Flament ouvre le compteur français dans le Tournoi 2023 !#SixNations | #ITAvFRA pic.twitter.com/6bPN9iSqaS — Six Nations (FR) (@SixNations_FR) February 5, 2023

