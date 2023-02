15 de France. Avant l’Italie, Antoine Dupont met les choses au clair sur la Coupe du monde

Le 15 de France remet son titre en jeu et démarre son Tournoi des 6 Nations 2023 en défiant l’Italie à Rome, son premier match d'une année 2023 atypique.

Ce dimanche 5 février dans l’après-midi, les Bleus démarrent leur année 2023. Une année attendue depuis une bonne décennie, la prochaine Coupe du monde de rugby à XV se déroulant dans l’Hexagone cet automne. Par ailleurs, le capitaine de l’équipe de France Antoine Dupont ne nie pas le fait que le trophée mondial reste dans l’esprit des joueurs. Voici ce qu’il exprime selon des propos rapportés par Rugbyrama :

Oui, elle est en toile de fond, on sait tout ce qu’elle représente, mais nous ne l’avons quasiment pas évoquée dans notre préparation. Il faut se concentrer sur le tournoi à part entière, et ne pas le prendre comme une étape. D’abord parce que c’est très important de défendre notre titre et puis parce qu’à regarder trop loin, on n’est jamais dans l’instant présent. Mais ce serait mentir de dire qu’on ne pense pas à la Coupe du monde.”

Pour commencer les hostilités, Damian Penaud et ses compagnons se déplacent en Italie. Au Stadio Olimpico, ils affrontent un XV italien qui a des rêves plein la tête. Après avoir clôturé leur dernier Tournoi en disposant de Dan Biggar et ses coéquipiers au Pays de Galles, ils ont également battu l’Australie cet automne. Avant la rencontre, les jeunes Italiens ont d’ailleurs failli arracher une victoire face aux U20 français.

"L’instant présent" évoqué par Antoine Dupont

Les Bleus de Fabien Galthié entament leur Tournoi des 6 Nations 2023 par ce déplacement en Italie. Ensuite, le XV de France se déplacera de l’autre côté de la Manche pour aller défier l’Irlande. Le choc à l’Aviva Stadium de Dublin entre les deux favoris au trophée européen aura lieu le 11 février prochain. Les hommes entraînés par Andy Farrell ont copieusement essoré le Pays de Galles en allant décrocher un bonus offensif au Principality Stadium de Cardiff. Après avoir négocié au mieux le déplacement pour défier le XV du Trèfle, Antoine Dupont et ses coéquipiers feront leur grand retour au Stade de France. Ce sera face à l’Écosse après une semaine de pause. Une formation qui a affiché des qualités offensives explosives lors de son premier match face à l’Angleterre d’Owen Farrell et Marcus Smith.

