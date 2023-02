VIDEO. 6 Nations U20. Les Bleuets encaissent 5 essais mais s'en sortent par miracle contre l'Italie

Vendredi soir, l'équipe de France des moins de 20 ans n'a pas eu la vie facile en Italie dans le Tournoi des 6 Nations. Les Bleuets ont réussi à s'imposer malgré tout.

RUGBY. 6 Nations. Pour la presse italienne, la Squadra ne présente pas en ''victime sacrificielle'' face au 15 de FranceLe 15 de France est prévenu : battre l'Italie ne sera pas une mince affaire ce dimanche à Rome. Ce vendredi soir, les Bleuets en ont fait l'expérience. Si Bruniera avait passé la difficile transformation en bord de touche de l'essai des Azzurri à la 85e, ce sont ces derniers qui auraient laissé éclater leur joie. On peut dire que les Tricolores ont eu chaud aux fesses. Indisciplinés, avec deux cartons jaunes encaissés coup sur coup par Castro (48e) et Nouchi (49e) en début de seconde période, ils ont permis aux locaux de croire à la victoire. Ils étaient plus que jamais dans la partie aux citrons, 17-20, grâce aux essais de Berlese (7e), Gallorini (24e) et Rubinato (32e). En face, il a fallu attendre la demi-heure pour voir la France trouver la faille par Moustin en bord de touche. La bonne fin de première période des Bleuets était d'ailleurs récompensée par un essai de pénalité assorti d'un carton jaune.



Mais les protégés de Sébastien Calvet n'ont pas su en profiter comme les Transalpins. Lesquels ont décroché le bonus offensif à la 52e grâce à Mey alors qu'ils évoluaient en supériorité numérique, 15 contre 13. À la 65e, la France ne menait alors que d'une longueur, 23 à 22, grâce au pied de Desperes. Ce qui laissait présager d'une fin de partie sous tension. Les supporters n'ont pas été déçus. Si les Français ont réussi à faire un break suite à la réalisation de Castro Ferreira (22-28), les jeunes Italiens n'ont rien lâché, poussant jusque dans les arrêts de jeu, pour tenter de décrocher une victoire qui aurait été méritée. Mais la transformation a fui les perches, laissant aux locaux de gros regrets. S'ils ont marqué cinq essais, un seul a été transformé, soit huit points laissés en route.