RUGBY. 6 Nations. Pour la presse italienne, la Squadra ne présente pas en ''victime sacrificielle'' face au 15 de France

Avant le premier match de l'équipe de France dans le Tournoi des 6 Nations face à l'Italie, voyons comment la presse italienne présente cette rencontre.

RUGBY. 6 Nations. La composition du 15 de France face à l'Italie avec Ramos, Dupont et Ollivon, première pour DumortierC'est l'Italie qui se présente face à l'équipe de France dimanche dans le cadre de la première journée du 6 Nations. En apparence, c'est l'adversaire parfait pour les Bleus de Galthié. Mais le sélectionneur a eu vite fait de rappeler que nos voisins transalpins étaient en reconquête après une année 2022 marquée par des succès à Cardiff et face à l'Australie. La Squadra ne manque pas de talents même si Garbisi ne fera pas présent face aux Bleus. Pour oasport.it, la France est encore favorite pour le titre. Ce match à Rome doit être le tremplin pour permettre aux Tricolores enchaîner avec un autre succès dans le Tournoi. Attention cependant à des Italiens qui seront "dans un état d'esprit bien différent de celui des dernières années." Les récents succès contre le Pays de Galles, les Wallabies et les Samoas font que même si "Lamaro et ses compagnons ne sont pas favoris, cette fois, ils n'abordent pas les Six Nations avec le rôle déjà écrit de victimes sacrificielles." Emmené par l'étoile montante Ange Capuozzo, le chouchou de Wallon, l'Italie a une carte à jouer dans ce premier match où les automatismes pourraient encore être rouillés côté bleu. RUGBY. 6 Nations. Pourquoi l'Italie est le match le plus important pour Willemse et le 15 de France ?Les locaux, qui travaillent depuis deux semaines, sont eux bien décidés à "montrer la meilleure version" d'eux-mêmes, commente le sélectionneur Kieran Crowley via sport.sky.it. Le manager tricolore Raphaël Ibanez n'a pas manqué de souligner que l'Italie était une solide équipe, dynamique et en pleine croissance. Néanmoins, tuttosport ne peut s'empêcher d'écrire que cette rencontre aura des allures de montagne à gravir pour les Italiens. Mais ces derniers ont montré qu'ils étaient équipés mentalement et physiquement l'hiver dernier en mettant fin à une série de 36 défaites de rang en s'imposant pour la première fois de leur histoire aux dépens des Gallois. Si bien qu'à l'orée de ce derby latin, les partenaires de Capuozzo entrent dans le Tournoi sans cette pression du résultat obligatoire. Si bien qu'une surprise n'est pas à exclure. Il serait surprenant de voir la France passer 50 points comme en 2021. A moins qu'elle ne domine clairement son sujet d'entrée. Pour repubblica.it, le vrai danger côté français, c'est l'ego. "Ils ne devraient pas sous-estimer leur premier match à Rome". Et ce, même si la mêlée bleue est un vrai cuirassé et que sa ligne d'attaque regorge de jeunes talents, à l'instar du jeune Dumortier, qui connaîtra sa première sélection dimanche. 15 DE FRANCE. Ethan Dumortier, la surprise du chef Galthié pour le Tournoi ?