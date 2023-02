RUGBY. 6 Nations. Pourquoi l'Italie est le match le plus important pour Willemse et le 15 de France ?

L'équipe de France de rugby entame son Tournoi des 6 Nations dimanche face à l'Italie à Rome. Une rencontre que les Bleus préparent très sérieusement.

TOURNOI DES 6 NATIONS. Faut-il craindre Capuozzo et l'Italie, prochain adversaire des Bleus ?Le 15 de France va entrer dans le Tournoi avec un statut à défendre : celui du vainqueur sortant. Voilà près d'un an que les Bleus ont remporté le Grand Chelem. Une série de cinq victoires qui avait été suivie de cinq autres succès. Si bien que les Tricolores n'ont plus perdu depuis 13 rencontres au niveau international. C'est l'équipe à battre. Et tout le monde rêve d'être celui qui fera tomber les hommes de Galthié. Et ça pourrait bien se produire durant cette édition 2023 avec des déplacements périlleux en Irlande et en Angleterre sans oublier celui dimanche en Italie. Si Antoine Dupont et ses coéquipiers ont un oeil vers Dublin, où ils défieront la nation classée à la première place mondiale, ils ne doivent pas prendre ce premier déplacement à la légère. Le deuxième ligne tricolore Paul Willemse a précisé via Le Figaro que l'équipe de France préparait ces deux matchs à l'extérieur comme un bloc. Il estime d'ailleurs que "ce sera peut-être notre match le plus important".



Il n'a pas forcément tort. Et ce, pour plusieurs raisons. D'une part, car les Italiens ont prouvé l'an passé qu'ils avaient les ressources pour battre les meilleures nations. Les Gallois s'en souviennent encore, eux qui ont été dominés à Cardiff devant leur public. L'Australie a aussi connu la défaite en Italie. "On a vu les matches que les Italiens ont faits l'an dernier, ils se sont beaucoup améliorés". On sait également que les Transalpins se transcendent quand ils affrontent les Bleus. Bien qu'il s'agisse de la première journée, ils donneront tout. Et c'est là que ce match peut être dangereux. Rien ne se passe exactement comme prévu lors d'une première rencontre. L'histoire du 15 de France est riche de ces premiers matchs compliqués. Les automatismes ne sont pas encore tous là et les organismes ne tournent pas encore à plein régime. S'il y a un moment idéal pour "prendre" les Bleus, c'est bien dimanche. La pression sera sur les épaules tricolores car la France n'a pas le droit à l'erreur. Les Italiens ont en revanche tout à gagner. "Il ne faut qu'on ait à regretter les points (perdus contre eux) à la fin". Le Tournoi s'annonce plus relevé que jamais et les hommes de Galthié seraient bien inspirés de rééditer la performance de 2021 où ils avaient inscrit 50 points aux Italiens. 6 NATIONS. Jouer le Super Rugby plutôt le Tournoi, c'est le choix fait par ce 3/4 italien