TOURNOI DES 6 NATIONS. Faut-il craindre Capuozzo et l'Italie, prochain adversaire des Bleus ?

L'équipe d'Italie a fait de nombreux progrès en 2022. Si elle peut manquer de régularité et de profondeur de banc, son échine commence tout de même à être solide.

Que ressortir de cette tournée d'automne ? Non pas pour le XV de France, dont on a tous vu la série victorieuse prolongée ces dernières semaines, mais plutôt pour l'Italie, qui sera son prochain adversaire, en ouverture du Tournoi 2023. Démarrer par la Squadra ; voilà une donnée à laquelle commencent à être habitués les Tricolores, après les avoir battus d'emblée en 2021 (10 à 50) et 2022 (37 à 10). Mais quelque chose nous dit que la rencontre de 2023 n'aura rien à voir après les précédentes. Pourquoi ? Parce que la Squadra Azzurra a montré des choses qu'on ne l'avait peut-être jamais vue réaliser, de mémoire d'observateur. En termes de résultats, si, mais concernant la qualité du jeu, non. Là, les victoires face au Pays de Galles et l'Australie cette année sont venues donner une certaine forme de confiance à la formation transalpine.

