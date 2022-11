VIDEO. Il Fenomeno Ange Capuozzo crucifie l’Australie et envoie l’Italie au 7ème ciel

À travers une performance aussi historique que mémorable, l’Italie vient à bout de l’Australie sur le score de 28 à 27 notamment grâce à un très grand Capuozzo.

Ce samedi 12 octobre en Italie, l'équipe de rugby à XV d'Italie a réalisé un nouvel exploit. En effet, les hommes de Kieran Crowley viennent de venir à bout des Australiens pour la première fois de leur histoire. Avec beaucoup d'envie, les Italiens ont su imposer leur rythme sur la partie. Fort en touche, le talonneur Gianmarco Lucchesi a été élu homme du match, les Transalpins n'ont perdu aucun ballon en conquête. Ce dernier s'est d'ailleurs exprimé au micro de Sky Sports Italia à l'issue du match, il déclare : "Ce sont de belles émotions. C'est une victoire incroyable, il n'y a pas de mots pour la décrire. Nous l'avons ressenti dès la première minute où nous sommes entrés sur le terrain concentré, on a bien attaqué et défendu. L'Afrique du Sud samedi prochain ? Il n'y a pas de limites. C'est fantastique d'avoir joué devant ce public." Mais derrière la belle performance du joueur de première ligne, la prestation d'un arrière a également beaucoup impressionné.

Capuozzo a déjà tout d’un grand !

C'est une prestation folle qui a été offerte par les Italiens. Au Stade Artemio Franchi de Florence, Ange Capuozzo a particulièrement brillé. Auteur d'un doublé, il continue d'écrire les prémices de sa légende en sélection. En club, avec Grenoble ou Toulouse, le minot en est encore à ses débuts et cherche à s'imposer. Avec l'équipe nationale italienne, la donne est différente. Décisif lors de la victoire face aux Pays-de-Galles à l'hiver dernier, le jeune arrière récidive en étant l'un des principaux acteurs de la réussite italienne face à l'Australie. De quoi l'inscrire un peu plus dans le cœur des amoureux de rugby italien. Et pourtant, il ne se balade avec la sélection transalpine que depuis 6 sélections. Un véritable phénomène se profile de l'autre côté des Alpes, ou plutôt un "Fenomeno" comme certains Italiens aiment à appeler les génies.

L’Italie vient de relancer la machine

À ces performances individuelles, ajoutez une grinta fabuleuse en attaque et vous obtenez un match fou au scénario haletant. Ainsi, les Wallabies auraient pu l’emporter dans les ultimes secondes. Menés de 6 points à la 80ᵉ minute, il leur suffisait d’un essai transformé pour signer la plus petite des victoires. Mais si l’essai est bel et bien venu, la transformation, elle, a fui le cadre des poteaux. Malgré l’euphorie de cette victoire, certains points ont failli coûter cher aux locaux.

Dans un premier temps, c'est la défense qui a lourdement péché. Souvent balayés par des Australiens, parfois trop puissants ou trop rapides, ils se sont fait peur à quelques reprises. Heureusement pour eux, les séquences de haute intensité n'ont pas été nombreuses du côté des Océaniens. Autre point notable, le réalisme n'a pas été présent chez les buteurs à la tunique céruléenne. En effet, pas moins de 14 points auraient pu être ajoutés au compteur des vainqueurs. Mais pas de panique pour ces derniers, car la victoire est finalement là pour les Italiens. Bien aidé par un essai de Bruno et un doublé de Capuozzo, ils ont multiplié les actions de grande classe. Côté Wallabies, la défaite n'a montré que très peu de choses notables. En revanche, il est aisé de déduire la déception apportée par ce résultat.