Pro D2. VIDÉO. Relances de folie, essais de 80 mètres : le meilleur de la fusée Ange Capuozzo

Ange Capuozzo rejoindra Toulouse à la fin de saison. L'occasion de revoir en vidéo, les plus beaux moments du jeune phénomène sous le maillot grenoblois.

Ange Capuozzo, ce nom ne peut plus vous être inconnu. Le jeune arrière français, international italien (2 sélections), est désormais devenu une figure du rugby hexagonal et même européen. Avec la Squadra Azzura, il a brillé, inscrivant un doublé face à l'Écosse pour sa première cap, et offrant la victoire aux siens à Cardiff, d'une relance de légende. La saison prochaine, le jeune joueur rejoindra Toulouse mais cherchera avant tout à terminer de la meilleure des façons son aventure sous le maillot Grenoblois.

VIDEO. D'une course en soutien à faire pâlir Dupont, Ange Capuozzo conclut un essai de 80m

Cette saison, Ange Capuozzo, c'est 5 essais avec la formation iséroise, mais surtout de nombreux éclairs de génie. Déjà l'an passé, l'arrière avait franchi à 10 reprises la ligne adverse. L'occasion, donc, de revivre ses meilleurs moments sous le maillot grenoblois, qu'il quittera donc en fin de saison. Et de se régaler de ses relances folles, ses appuis électriques et sa phénoménale vitesse de pointe. On a déjà hâte de le voir fouler les pelouses de Top 14.