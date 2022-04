VIDEO. D'une course en soutien à faire pâlir Dupont, Ange Capuozzo conclut un essai de 80m

Grenoble a décroché son maintien en Pro D2 en battant Carcassonne ce vendredi soir. Ange Capuozzo a une nouvelle fois marqué.

Such a good support line from the Italian starting from the ruck. Sees this score from a long way away.#FCGUSC #ProD2 pic.twitter.com/KUcASw3CtO — EK Rugby Analysis (@ek_rugby) April 22, 2022

Ce vendredi soir, Grenoble a assuré son maintien en Pro D2 en dominant Carcassonne au Stade des Alpes. Avec 55 points au compteur, les Isérois ne peuvent plus être rattrapés par Bourg-en-Bresse (41 pts), malgré son succès à Béziers, à deux journées de la fin de la saison régulière. Un succès capital pour les Grenoblois qui a mis du temps à se dessiner. Menés à 9-13 à la pause grâce au pied de Romain Barthélémy après un essai de Sauveterre pour les visiteurs, les locaux ont une nouvelle fois pu compter sur leur facteur X Ange Capuozzo.



Tout est d'un ballon bien exploité entre la ligne des 10 mètres et les 22 par Manu qui a trouvé Karim Qadiri en bord de touche. L'ailier, auteur d'un essai à la 50e, a mis les cannes puis remis à l'international italien à l'intérieur. Ce dernier avait parfaitement senti le coup depuis le début de l'action avec une très belle course en soutien à faire pâlir Antoine Dupont. Parfaitement placé, il ne lui restait plus qu'à mettre les cannes pour aller en Terre promise. Un troisième essai en l'espace d'un quart d'heure par Ezcurra a finalement permis à Grenoble de faire la différence. Succès 28 à 23 et fin de saison détendue pour Grenoble.