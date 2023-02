RÉSUMÉ VIDÉO. Avec le bonus, l’Écosse met la fessée à l’Angleterre depuis Londres !

L’Écosse a corrigé l’Angleterre du côté de Twickenham pour le deuxième match de cette première journée du Tournoi des 6 Nations.

Ce samedi 4 février, les Écossais commencent leur Tournoi du côté de Twickenham. Plus vieille rivalité de l’histoire du rugby à XV, l’Angleterre et l’Écosse se disputent chaque année la Calcutta Cup. En ouverture de ce match, les deux camps ont réalisé une valse de coup de pied entre les deux arrières respectifs. À la 14ᵉ minute, Finn Russell et ses coéquipiers jouent une touche au niveau des 22 mètres des locaux. Après une combinaison bien exécutée, l’ouvreur du Racing 92 lance Huw Jones dans une brèche de la défense anglaise. Intelligemment, les visiteurs enchaînent quelque temps de jeu devant la ligne d’en-but adverse. Après l’annonce d’un avantage sifflé par l’arbitre, Tuipulotu envoie Huw Jones en Terre promise avec un coup de pied dans le dos des Anglais. Coup de Tonnerre à Londres, ce sont les Écossais qui ouvrent le score.

Il aura fallu seulement 10 minutes pour que les Anglais reviennent dans le débat. Après un cafouillage général suite à un coup de pied raté de Finn Russell, les hommes en blanc avancent. Au bout du compte, Marcus Smith prend ses responsabilités et adresse une diagonale parfaitement réalisée pour son ailier. Max Malins se jette sur le cuir et aplatit, mais Owen Farrell rate la transformation et laisse son équipe accuser un léger retard (5 à 7).

Et soudain, van der Merwe accéléra

Juste avant la demi-heure de jeu, Duhan van der Merwe illumine le match. L’ailier écossais s’empare du ballon et décide de prendre la rocade. Le joueur fait la totale à la défense de sa Majesté et élimine pas moins de 5 défenseurs pour inscrire un essai en soliste après une course de 60 mètres. Crochets, raffut, prise d’intervalles et une défense adverse désorganisée, tout y est pour ravir petits et grands ! Juste avant la mi-temps, les Anglais répondent avec un mouvement d’école. Les passes s’enchaînent et le numéro 6 Lewis Ludlam offre un doublé à Max Malins. Owen Farrell ne règle toujours pas la mire pour la transformation. Néanmoins, il ne tremble pas face aux perches et donne l’avantage aux siens grâce à une pénalité (13 à 12). Les Anglais mènent pour la première fois du match juste avant de retourner au vestiaire.

VIDEO. Exploit MAGISTRAL ! Van Der Merwe a fait l'amour à la défense de l'Angleterre sur 60m !Après la pause, les deux équipes reviennent au combat. Par l’intermédiaire d’Ellis Genge, l’Angleterre se crée une avance un peu plus conséquente. Après une touche trouvée à 5 mètres de l’en-but écossais, le pilier est l’ultime participant d’une série de charges d’avants. Il trouve la faille entre Sione Tuipulotu et Matt Fagerson, puis Owen Farrell enchaîne avec une transformation réussie. Les Anglais mènent de 8 points à la 50ᵉ minute de jeu. Quelques secondes après, les Écossais font parler leur jeu de passe avec un ballon éjecté d’une mêlée par Ben White. Après quelques approximations dans le ruck, le numéro 9 prend sa valise et s’en va pour un court séjour derrière les poteaux. Il réalise un dernier crochet pour faciliter la transformation.

Pas de pitié pour l’Angleterre

À dix minutes de la fin du match, les deux équipes se rendent coup pour coup et seulement une unité les séparent. Malgré une conquête parfois approximative, notamment sur les mêlées, l’enjeu ne tue pas le match. Les passes s’enchaînent et les relances ballon en main continuent. Les volontés offensives des Écossais, connues depuis de nombreuses années, répondent à celle du nouveau sélectionneur du XV de la Rose. Les intentions de ce dernier sont déjà affichées et visibles, malgré tout l’organisation défensive reste encore approximative. Avec deux fois moins de plaquages tentés que leur adversaires, les Anglais en ratent pourtant quasiment autant.

Le staff anglais à quelques minutes du coup de sifflet final.

Une brèche visible sur le dernier essai de Duhan van der Merwe à la 75ᵉ minute. Bien servi par ses coéquipiers, le joueur d’origine sud-africaine n’a plus qu’à jouer aux quilles avec les Anglais. Sans se faire prier, il réalise le strike et inscrit un doublé. Finn Russell ne rate pas l’espace entre les perches et permet à son équipe de mener de 6 points à trois minutes du coup de sifflet final. Les hommes de Steve Borthwick ne perdent pas espoir. Ils enchaînent les passes et ont le droit à une touche à 5 mètres de la zone de marque adverse. Mais Jamie Ritchie et ses coéquipiers défendent courageusement. Ils parviennent même à faire reculer leurs adversaires et l’arbitre Paul Williams siffle une pénalité en leur faveur. Score final : 23 à 29 pour l’Écosse.

VIDEO. RUGBY. Non, vous ne rêvez pas, Finn Russell jongle avec du feu et assure avoir mûri !Sur le sol anglais, les Écossais conservent la Calcutta Cup. Cela fait désormais 3 ans que ce trophée est en leur possession, un record depuis la Seconde Guerre mondiale. Mieux encore, avec 4 essais, ils parviennent à arracher une victoire bonifiée à l’extérieur. Une aubaine sachant qu’ils jouent trois des quatre autres matchs de ce Tournoi des 6 Nations 2023 à domicile. En clair, le seul déplacement qu’ils feront prochainement sera sur la pelouse du Stade de France le 26 février. La semaine prochaine, ils reçoivent un Pays de Galles largement dominé par l’Irlande lors de la première journée.