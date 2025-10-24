Ces jeunes talents qui pourraient briller dès 2026 : 41 Bleuets convoqués avec France U20
Le staff tricolore a tranché : 38 jeunes talents ont été appelés pour le stage préparatoire des U20 avant le Tournoi des Six Nations 2026. Crédit image : Screenshot Youtube RugbyPass France
Les Bleuets préparent déjà 2026 ! L’encadrement du XV de France U20 a annoncé un groupe relevé pour le stage. Entre confirmations et nouveaux visages, la concurrence s’annonce féroce.

L’encadrement de l’équipe de France U20 a communiqué ce jeudi la liste des 38 joueurs retenus pour le stage préparatoire au Tournoi des Six Nations 2026, qui se tiendra du 27 octobre au 9 novembre au CNR Bernard-Lapasset.

Un rendez-vous clé pour poser les bases de la future génération tricolore, dans la lignée des récents succès des Bleuets.

Une ossature solide, entre confirmation et découverte

Sans surprise, on retrouve une forte représentation de l’Union Bordeaux-Bègles (4 avants, 2 arrières) et du Stade Toulousain (3 avants, 2 arrières), deux clubs particulièrement actifs dans la formation. Clermont (6 joueurs) et Montpellier (4) ne sont pas en reste, preuve que la relève française est bien répartie sur le territoire.

Chez les avants, Roméo Bonnard Martin (1m96, 107 kg, Toulouse) ou encore Léo Michaux (2m03, 125 kg, Clermont) symbolisent cette nouvelle vague puissante et mobile. On notera aussi la présence du Briviste Tana Keletaona, déjà observé par le staff tricolore, ainsi que celle du Toulonnais Lohann Gil, impressionnant de maturité.

LES AVANTS
Quentin ALGAY CA Brive
Lenny ALIFANETY Union Bordeaux Bègles
Bobby BISSU Union Bordeaux Bègles
Roméo BONNARD MARTIN Stade Toulousain
Liam COUTURIER Aviron Bayonnais
Mathéo FRISACH ASM Clermont Auvergne
Lohann GIL RC Toulon
Edouard-Junior JABEA NJOCKE Racing 92
Sacha JONCART Montpellier HR
Tana KELETAONA CA Brive
Rémy LANEN ASM Clermont Auvergne
Alexandre LANGLOIS FC Grenoble
Sacha LONCHAMPT Oyonnax Rugby
Marceau MARZULLO Stade Toulousain
Léo MICHAUX ASM Clermont Auvergne
Ruben PARGADE Union Bordeaux Bègles
Clément PAUL Section Paloise
Nills PUNTI Montpellier HR
Antonio RATAVO Montpellier HR
Guillaume RAYNAUD Stade Toulousain
Ethan TIA Stade Français
Baptiste VESCHAMBRE ASM Clermont Auvergne
Adam ZAPEDOWSKI Union Bordeaux Bègles

Des lignes arrières pleines de promesses

Côté trois-quarts, le groupe brille par sa densité technique. Mathis Gil (Stade Toulousain) et Joseph Laharrague (UBB), qui a déjà 4 feuilles de matchs cette saison, apporteront leur créativité, tandis que Bastien Rasal (Bayonne) et Diego Jurd (La Rochelle), vu contre Montauban, représentent cette génération audacieuse, à l’aise balle en main.

LES ARRIERES
Thomas ALARY Stade Toulousain
Andréa AZZOLIN RC Toulon
Martin BLUM Stade Français
Dylan CAZEMAJOU SU Agen
Paul CELLIO ZWILER Provence Rugby
Dorian DIABOU Lyon OU
Adrien DRAULT Union Bordeaux Bègles
Colin DUPUY Castres Olympique
Mathis GIL Stade Toulousain
Axel GUILLAUD ASM Clermont Auvergne
Diego JURD Stade Rochelais
Luka KELETAONA CA Brive
Joseph LAHARRAGUE Union Bordeaux Bègles
Charly MIGNOT Lyon OU
Bastien RASAL Aviron Bayonnais
Melvyn RATES Montpellier HR
Baptiste TILLOLES Aviron Bayonnais
Quentin VALENTINO Section Paloise

Ce stage, au-delà de la simple préparation physique, servira à tester les associations et créer un socle collectif avant les joutes du 6 Nations. L’encadrement, fidèle à sa philosophie, mise sur la continuité du projet de jeu tout en intégrant quelques nouvelles têtes prometteuses.

Les regards seront tournés vers ces jeunes pousses dès la fin octobre : la relève du rugby français se construit maintenant.

Martin et Laharrague... C'est quand même incroyable tous ses "fils de" qui percent au rugby.

  • il y a 24 secondes

