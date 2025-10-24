Ces jeunes talents qui pourraient briller dès 2026 : 41 Bleuets convoqués avec France U20

Les Bleuets préparent déjà 2026 ! L’encadrement du XV de France U20 a annoncé un groupe relevé pour le stage. Entre confirmations et nouveaux visages, la concurrence s’annonce féroce.

L’encadrement de l’équipe de France U20 a communiqué ce jeudi la liste des 38 joueurs retenus pour le stage préparatoire au Tournoi des Six Nations 2026, qui se tiendra du 27 octobre au 9 novembre au CNR Bernard-Lapasset.

Un rendez-vous clé pour poser les bases de la future génération tricolore, dans la lignée des récents succès des Bleuets.

Une ossature solide, entre confirmation et découverte

Sans surprise, on retrouve une forte représentation de l’Union Bordeaux-Bègles (4 avants, 2 arrières) et du Stade Toulousain (3 avants, 2 arrières), deux clubs particulièrement actifs dans la formation. Clermont (6 joueurs) et Montpellier (4) ne sont pas en reste, preuve que la relève française est bien répartie sur le territoire.

Chez les avants, Roméo Bonnard Martin (1m96, 107 kg, Toulouse) ou encore Léo Michaux (2m03, 125 kg, Clermont) symbolisent cette nouvelle vague puissante et mobile. On notera aussi la présence du Briviste Tana Keletaona, déjà observé par le staff tricolore, ainsi que celle du Toulonnais Lohann Gil, impressionnant de maturité.

LES AVANTS

Quentin ALGAY CA

Lenny ALIFANETY Union Bordeaux Bègles

Bobby BISSU Union Bordeaux Bègles

Roméo BONNARD MARTIN Stade Toulousain

Liam COUTURIER Aviron Bayonnais

Mathéo FRISACH ASM Clermont

Lohann GIL

Edouard-Junior JABEA NJOCKE

Sacha JONCART Montpellier HR

Tana KELETAONA CA Brive

Rémy LANEN ASM Clermont Auvergne

Alexandre LANGLOIS FC

Sacha LONCHAMPT

Marceau MARZULLO Stade Toulousain

Léo MICHAUX ASM Clermont Auvergne

Ruben PARGADE Union Bordeaux Bègles

Clément PAUL

Nills PUNTI Montpellier HR

Antonio RATAVO Montpellier HR

Guillaume RAYNAUD Stade Toulousain

Ethan TIA

Baptiste VESCHAMBRE ASM Clermont Auvergne

Des lignes arrières pleines de promesses

Côté trois-quarts, le groupe brille par sa densité technique. Mathis Gil (Stade Toulousain) et Joseph Laharrague (UBB), qui a déjà 4 feuilles de matchs cette saison, apporteront leur créativité, tandis que Bastien Rasal (Bayonne) et Diego Jurd (La Rochelle), vu contre Montauban, représentent cette génération audacieuse, à l’aise balle en main.

LES ARRIERES

Thomas ALARY Stade Toulousain

Andréa AZZOLIN RC Toulon

Martin BLUM Stade Français

Dylan CAZEMAJOU SU

Paul CELLIO ZWILER

Dorian DIABOU

Adrien DRAULT Union Bordeaux Bègles

Colin DUPUY

Mathis GIL Stade Toulousain

Axel GUILLAUD ASM Clermont Auvergne

Diego JURD

Luka KELETAONA CA Brive

Joseph LAHARRAGUE Union Bordeaux Bègles

Charly MIGNOT Lyon OU

Bastien RASAL Aviron Bayonnais

Melvyn RATES Montpellier HR

Baptiste TILLOLES Aviron Bayonnais

Ce stage, au-delà de la simple préparation physique, servira à tester les associations et créer un socle collectif avant les joutes du 6 Nations. L’encadrement, fidèle à sa philosophie, mise sur la continuité du projet de jeu tout en intégrant quelques nouvelles têtes prometteuses.

Les regards seront tournés vers ces jeunes pousses dès la fin octobre : la relève du rugby français se construit maintenant.