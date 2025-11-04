Fickou capitaine, Guillard en 8… La compo probable du XV de France à J-4 de l’Afrique du Sud

Ce samedi soir, l’équipe de France reçoit l’Afrique du Sud au stade de France. Mais avec quel XV de départ ?

Vous la sentez, la pression qui monte ? Ou plutôt l’impatience à l’idée de se frotter aux doubles champions du monde en titre sud-africains. Ces mastodontes géniaux mais terriblement provocateurs et narquois.

Du côté de Marcoussis, en tout cas, le XV de France continue de peaufiner sa préparation. Depuis le début de la semaine, les 42 joueurs retenus par Fabien Galthié bossent dur.

Vers une première depuis 33 matchs dans la composition du XV de France face aux Springboks ?

Et si les entraînements à haute intensité n’ont pas encore eu lieu, la composition de samedi ne semble plus faire de doutes. Celle-ci devrait se composer uniquement des 23 joueurs qui furent préservés à Marcoussis le week-end dernier, ce qui exclut des garçons comme Greg Alldritt, Charles Ollivon ou Gaël Dréan.

Ramos sera bien là

Grosse surprise tout de même au poste de pilier gauche, ou le Montpelliérain Baptiste Erdocio est annoncé à la place du cadre toulonnais J-B Gros, qui avait gagné sa place depuis l’an dernier.

A droite, c’est donc Montagne qui fera face au gros pack sud-africain, alors que Julien Marchand les encadrera depuis son poste de talonneur.

Table basse, force bovine : ce que change l’absence de Ox Nche pour l’Afrique du Sud face au XV de France

Pour le reste, notons l’apparition de Mickael Guillard en numéro 8, lui qui avait beaucoup plu à ce poste cet été en Nouvelle-Zélande. Il sera entouré des très rudes Anthony Jelonch et Paul Boudehent, pour un défi physique qui devrait résonner à 30km à la ronde du Stade de France.

Un coq rouge, un col chargé d’histoire : le maillot 2025/2026 du XV de France célèbre l’Ovalie à la française

Quand, derrière, Gaël Fickou devrait faire la paire avec Barassi au centre et prendre le capitanat, en l’absence de Dupont et Alldritt. Préservé la semaine dernière suite à la naissance de son enfant, Thomas Ramos sera bien là, titulaire en numéro 15.