Fickou capitaine, Guillard en 8… La compo probable du XV de France à J-4 de l’Afrique du Sud

Vous la sentez, la pression qui monte ? Ou plutôt l’impatience à l’idée de se frotter aux doubles champions du monde en titre sud-africains. Ces mastodontes géniaux mais terriblement provocateurs et narquois.
Du côté de Marcoussis, en tout cas, le XV de France continue de peaufiner sa préparation. Depuis le début de la semaine, les 42 joueurs retenus par Fabien Galthié bossent dur.
Vers une première depuis 33 matchs dans la composition du XV de France face aux Springboks ?
Et si les entraînements à haute intensité n’ont pas encore eu lieu, la composition de samedi ne semble plus faire de doutes. Celle-ci devrait se composer uniquement des 23 joueurs qui furent préservés à Marcoussis le week-end dernier, ce qui exclut des garçons comme Greg Alldritt, Charles Ollivon ou Gaël Dréan.
Ramos sera bien là
Grosse surprise tout de même au poste de pilier gauche, ou le Montpelliérain Baptiste Erdocio est annoncé à la place du cadre toulonnais J-B Gros, qui avait gagné sa place depuis l’an dernier.
A droite, c’est donc Montagne qui fera face au gros pack sud-africain, alors que Julien Marchand les encadrera depuis son poste de talonneur.
Table basse, force bovine : ce que change l’absence de Ox Nche pour l’Afrique du Sud face au XV de France
Pour le reste, notons l’apparition de Mickael Guillard en numéro 8, lui qui avait beaucoup plu à ce poste cet été en Nouvelle-Zélande. Il sera entouré des très rudes Anthony Jelonch et Paul Boudehent, pour un défi physique qui devrait résonner à 30km à la ronde du Stade de France.
Un coq rouge, un col chargé d’histoire : le maillot 2025/2026 du XV de France célèbre l’Ovalie à la française
Quand, derrière, Gaël Fickou devrait faire la paire avec Barassi au centre et prendre le capitanat, en l’absence de Dupont et Alldritt. Préservé la semaine dernière suite à la naissance de son enfant, Thomas Ramos sera bien là, titulaire en numéro 15.
Vieille Gloire
Pour une fois, la taille des premières lignes est homogène, donc cohérente, mais comme je ne connais pas bien les deux piliers, je dirais : à suivre. Seul point positif : il a enfin compris qu’Antonio ne jouera pas la CDM 2027. Il a perdu du temps miette par miette (annoncé depuis des lustres).
Gaillard en 8, j’aime bien ce que j’ai vu de lui face aux AB en NZ, car encore une fois, Aldritt, avec son jeu énergivore et en Top 14, est à 28 ans quasiment cuit (mais continuer c'est génial)
Sinon, ça va être dur, même au centre ça va chauffer. Ça va taper fort de partout, et sans solidarité, nous ne gagnerons jamais ce match, d’autant plus qu’ils viennent pour nous achever et de finir de nous manger le cerveau, déjà bien entamé depuis 2023.
De plus, ils sont en mode clubs et cela fait quatre mois qu’ils jouent ensemble…je crois que l’on va morfler.
Do-go-let
LBB, mort de rire, plus besoin de présenter le bonhomme alors qu'il n'y a que 22 ans. Trop fatigant d'écrire le nom complet 😀
lebonbernieCGunther
Ce qui est bien avec "la compo du mardi du Nistère", c'est qu'on sait que ce sera pas la bonne! C'est déjà un indice... 😉
gjc
J'ai un mauvais pressentiment sur ce match, je sens que nous allons prendre une raclée...
J'aurais trouvé plus logique de commencer avec des piliers plus expérimentés, si on concède trop de pénalités sur mêlée en 1e mi temps ce sera trop dur de revenir dans le match.
Jak3192
Surtout, qu'ils ne se blessent pas tous autant qu'ils sont...
pascalbulroland
Sur d'autres sites de rugby, c'est NLG à la mêlée, pas Lucu...
Nicolas Sans Chaise
Pardon mais c'est quoi la source de vos informations?
Vous avez peut être raison mais là il n'y a aucune indication.
Au delà de ça je m'étonne qu'il n'y ai pas un deuxième profil de sauteur en touche. L'alignement sera pas très difficile à contrer...
mic4619
Voir la compo dans l'article c'est Le Garrec qui débute.
Pil2Dax
La première ligne, titulaires comme remplaçants, me semble notre principal point faible : je suis assez inquiet à ce niveau
lebonbernieCGunther
Compo qui n'a pas grande signification tant qu'on n'a pas le détail du banc, surtout face aux Boks...
fredo69007
Le banc serait en 6-2
Cramont-Gros-Aldegherri-Tao-Auradou (ou Aldritt ou Ollivon)-Jegou
Lucu-Depoortere
Vu les absences je trouve le banc malgré assez intéressant, Galthie amène de l expérience et la connexion toulousaine pour finir le match.Reste à voir dans les faits s il aura un impact suffisant. Mon gros questionnement c est la touche c'est pour ça je n exclus pas encore la possibilité Ollivon
mic4619
Je vois bien Ollivon a la place de Jegou dans un 6+2 et dans un 7+ 1 Ollivon et Jegou et que Lucu comme finisseurs pour les lignes arrières avec Jegou soit au centre ou en 3eme ligne !
lebonbernieCGunther
Je pense que FG va nous sortir un 7-1 avec Jégou pour couvrir le poste de centre. Ca s'est déjà vu...
fredo69007
C est pas la tendance du moins selon RR
La petite Huguette
Le banc probable d'après la liste des 23 :
- Dorian ALDEGHERI
- Hugo AURADOU
- Guillaume CRAMONT
- Nicolas DEP😳RTERE
- Jean-Baptiste GROS
- Oscar JEGOU
- Nolann LE GARREC
- Romain TAOFIFENUA
lebonbernieCGunther
Alors déjà, un banc 6-2, rien n'est moins sûr...
pascalbulroland
Erasmus avait annoncé donner sa composition lundi...j'attends encore.
Il y a de l'intox dans l'air...
lebonbernieCGunther
Surtout que lui est capable de sortir un 7-1, un 6-2 et même un 5-3 (rien que pour faire tourner Galthié un peu plus en bourrique!)
mimi12
Ou un 8/0 😉
lebonbernieCGunther
Si quelqu'un doit le faire un jour, ce sera lui! Aucun doute!
pascalbulroland
Tout dépendra du choix d'Erasmus à l'ouverture pour moi...et au centre.
Il a tellement varié ses compositions cet été, mais il les a toujours annoncé bien en avance...d'où l'intox dont je parle.
Même s'il a "matrixé" FG en 2023, il s'en méfie beaucoup...
mic4619
Il y a un moment il faut prendre Erasmus à son propre piège !
Il faut attendre que Erasmus sorte sa compo et se débrouiller pour la sortir après lui !
Barraka
Il a décalé la sortie de sa compo à jeudi.
Je serais le staff français, je la décalerais au dernier moment à vendredi
(Puis je sors un 8-0, avec tortues béglaises tout le match).
pascalbulroland
On est bien dans l'intox, Erasmus qui annonce sa composition jeudi, soit 2j avant le match alors qu'il avait pris l'habitude de la donner au moins 5j avant...méfiant le bonhomme ?
lebonbernieCGunther
Il a une certaine forme d'humour, faut reconnaitre... Et comme Galthié est son meilleur public, je pense qu'il savoure la passe d'armes d'avant-match. Pour lui, la rencontre a déjà commencé...
Garou-gorille
Il est class Erasmus !
Mickey duc
Galthié n’a pas trop le choix vu les blessures.... mais j'aurais mis gros à la place d’erdocio... les springboks utilise leur pack avant tout. Deux novices au niveau international pour débuter à des postes nécessitant une grande expérience me semble très risqué... j’aurais rappelé slimani ou priso. Bref des joueurs d’expérience.
Amis à Laporte
"mais j'aurais mis Gros à la place d’Erdocio", c'est un peu ce que Galthié a fait, il a misé gros en mettant Erdoccio ?
mic4619
Si j'étais FG j'aurais évité autant que possible de mettre 2 piliers qui ont peu d'expérience internationale !
Suite au forfait de Nche le pilier gauche Sud Af, j'aurais mis Gros à gauche pour éviter :
1 De griller deux piliers si cela se passe mal !
2 Si cela se passe mal, FG va être dezingué
par la vox populi et les medias rugbystique !
Si c'est le cas il se débrouillera, comme toujours pour essayer de faire porter la responsabilité sur un autre !
Le jour qu'il admettra qu'il c'est planté, il pleuvra des grenouilles !
fredo69007
Je pense y a un lien avec le match de 2023 justement ou l apport des finisseurs avait été nettement insuffisant. La justement on a qd même de l expérience, de l impact physique bref de quoi pouvoir au moins rivaliser sur les 80 mn.
Et puis pas sûr que Erdoccio sur le secteur de la mêlée ça soit inférieur a Gros
Barraka
Pour Montagne aussi, une première titularisation contre les boks, c'est pas un cadeau. Mais l’absence de Nché change quand même un peu la donne.
fredo69007
Certes mais bon il offre malgré tout plus de garanties dans le jeu courant qu Aldegherri, Setiano je pense ca reste un peu limite pour le niveau international et Laclayat sa tenue en mêlée n est pas une assurance tous risques. La grosse interrogation selon moi c est Falatea qui me semblait a repris avec l UBB et qui en finisseur a tjs été intéressant sachant que malheureusement Bamba après un bon début de saison donne raison a Galthie depuis 2-3 matchs...
Barraka
Ah je ne dis pas le contraire, c'est clairement le meilleur choix parmi les piliers disponibles, c'est juste que la marche risque d'être un peu haute face à la mêlée boks.
Je pense que Falatea - et tout les piliers en général - ont besoin de quelques matchs avant de postuler après une blessure.
pascalbulroland
Gros sera parfait pour "finir" le match, tout comme Aldegheri, car c'est surtout le banc sud africain qui fait mal...et puis, il faut bien lancer les nouveaux un jour ou l'autre, et quoi de mieux pour des piliers compétiteurs que de jouer face au pack Boks.
Pianto
assez d'accord avec Pascal, je ne suis pas certain qu'il soit plus judicieux de mettre la première ligne la plus performante au début du match d'une part et d'autre part, elles me paraissent assez équilibrées (qui que ce soit que tu mettes en titu).