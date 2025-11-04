Un coq rouge, un col chargé d’histoire : le maillot 2025/2026 du XV de France célèbre l’Ovalie à la française

Le nouveau maillot du XV de France (2025/2026) est là ! Adidas frappe fort avec une pièce qui allie tradition, élégance et fierté tricolore. Le col "MOF" ? Un clin d’œil classe à l’artisanat français.

Un clin d’œil aux grandes heures du XV de France

Le maillot domicile du XV de France version 2025/2026 signé Adidas vient d’être présenté, à quelques jours du choc tant attendu face à l'Afrique du Sud ce samedi dans le cadre des tests de novembre. Le XV de France doublé par l’Angleterre ! Les Bleus (encore plus) sous pression avant de défier les Boks ?D’un bleu profond, orné d’un coq rouge fier sur le cœur, il rend hommage aux grandes heures du rugby français tout en affirmant une élégance moderne assumée.

Les nouveaux maillots du XV de France pour la saison 2025/2026 !



Bleu classique pour le maillot domicile, nouveau maillot blanc pour le maillot extérieur et du rouge/orange flamboyant pour le maillot d'échauffement.



Fan ou pas fan ? pic.twitter.com/U7x3WAW56S — Gauthier Baudin (@GauthierBaudin) November 3, 2025

Un col chargé de symbole

Impossible de passer à côté de son col Henley revisité, inspiré du mythique col « MOF », clin d’œil appuyé au Meilleur Ouvrier de France.

Plus qu’un simple détail esthétique, c’est un hommage appuyé au savoir-faire français et à l’exigence qui caractérise aussi bien nos artisans que nos joueurs. Une vraie touche d’authenticité qui parlera aux puristes.

Confort, performance et style

Pensé pour les supporters comme pour les mordus de terrain, ce maillot coche toutes les cases : tissu piqué doux et respirant, technologie Climacool pour évacuer la transpiration, coupe standard pour bouger librement tout en gardant de l’allure.

Que ce soit en tribunes, au bord du terrain ou au bistrot après le match, il fera son effet.

« Célébrez l’excellence du rugby français avec la pièce incontournable de la collection XV de France », peut-on lire sur la boutique de la FFR. Et on ne va pas leur donner tort : ce maillot, c’est un concentré de passion, d’engagement et de fierté.