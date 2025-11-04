Le XV de France doublé par l’Angleterre ! Les Bleus (encore plus) sous pression avant de défier les Boks ?
Le XV de France n’est plus dans le top 4 mondial. Et à un mois du tirage de la Coupe du monde 2027, ce petit décrochage pourrait peser lourd. Photo par David Ramos - World Rugby
L’Angleterre repasse devant, la France recule. Le genre de nouvelle qui tombe mal, surtout à un mois du tirage du Mondial 2027. Les Bleus devront serrer les dents.

C'est peut-être un détail pour vous, mais… Après la victoire de l’Angleterre sur l’Australie ce week-end, le XV de la Rose a chipé la 4e place mondiale au XV de France dans le classement World Rugby. Une petite glissade, certes, mais qui tombe mal à un mois du tirage au sort de la Coupe du monde 2027 (le 3 décembre).

Un classement qui compte (plus qu’on ne le croit)

Ce classement, souvent anecdotique entre deux Tournois, aura cette fois un poids énorme : il déterminera la composition des poules du Mondial. Les six meilleures nations seront versées dans le Groupe 1, ce qui garantit – sur le papier – un tirage plus clément.

Aujourd’hui, les Bleus pointent donc au 5e rang, avec une certaine avance devant l’Argentine et l’Australie. Mais gare à la marche arrière… Surtout en cas de lourd revers. L'écart pourrait donc se réduire radicalement avant le tirage. 

Sous pression avant les Boks ?

La prochaine étape s’annonce corsée : l’Afrique du Sud, championne du monde en titre. Et les hommes de Fabien Galthié le savent : une lourde défaite face aux Boks pourrait faire dérailler leur fin d’année. Les Fidji et les Wallabies se présenteront ensuite face aux Tricolores et ne seront pas faciles à manœuvrer.

Derrière, les Pumas, qui affrontent le Pays de Galles, et les Wallabies, opposés à l'Italie, poussent fort, prêts à profiter du moindre faux pas français. Deux nations largement à portée, même si l'Italie devrait vendre chèrement sa peau. Quant aux Gallois, on peut craindre un nouveau revers au vu de la forme des Argentins lors du Rugby Championship.

Les supporters l’ont compris : cette tournée de novembre ne se résume plus à une série de tests. C’est déjà une question de position stratégique pour 2027. Une compétition qui s'annonce plus serrée et spectaculaire que jamais.

Entre fierté blessée et envie de réaction, les Bleus devront prouver qu’ils ont retrouvé du mordant. Et face aux Boks, il n’y aura pas de calcul possible : c’est gagner ou reculer encore. Sans parler de l'ascendant psychologique que le gagnant pourrait prendre sur le vaincu. 

  • Barraka
    14929 points
  • il y a 4 heures

Techniquement c'est plutôt un bon résultat pour le xv de France, vu que ça éloigne l'Australie qui est la vraie menace avec l'Argentine.
Vu l'écart aux points, il faudrait vraiment qu'on se prenne 3 taules pour finir 7ème.

  • il y a 4 heures

