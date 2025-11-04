Le XV de France doublé par l’Angleterre ! Les Bleus (encore plus) sous pression avant de défier les Boks ?

C'est peut-être un détail pour vous, mais… Après la victoire de l’Angleterre sur l’Australie ce week-end, le XV de la Rose a chipé la 4e place mondiale au XV de France dans le classement World Rugby. Une petite glissade, certes, mais qui tombe mal à un mois du tirage au sort de la Coupe du monde 2027 (le 3 décembre).
Un classement qui compte (plus qu’on ne le croit)
Ce classement, souvent anecdotique entre deux Tournois, aura cette fois un poids énorme : il déterminera la composition des poules du Mondial. Les six meilleures nations seront versées dans le Groupe 1, ce qui garantit – sur le papier – un tirage plus clément.
Aujourd’hui, les Bleus pointent donc au 5e rang, avec une certaine avance devant l’Argentine et l’Australie. Mais gare à la marche arrière… Surtout en cas de lourd revers. L'écart pourrait donc se réduire radicalement avant le tirage.
Sous pression avant les Boks ?
La prochaine étape s’annonce corsée : l’Afrique du Sud, championne du monde en titre. Et les hommes de Fabien Galthié le savent : une lourde défaite face aux Boks pourrait faire dérailler leur fin d’année. Les Fidji et les Wallabies se présenteront ensuite face aux Tricolores et ne seront pas faciles à manœuvrer.
Derrière, les Pumas, qui affrontent le Pays de Galles, et les Wallabies, opposés à l'Italie, poussent fort, prêts à profiter du moindre faux pas français. Deux nations largement à portée, même si l'Italie devrait vendre chèrement sa peau. Quant aux Gallois, on peut craindre un nouveau revers au vu de la forme des Argentins lors du Rugby Championship.
Les supporters l’ont compris : cette tournée de novembre ne se résume plus à une série de tests. C’est déjà une question de position stratégique pour 2027. Une compétition qui s'annonce plus serrée et spectaculaire que jamais.
Entre fierté blessée et envie de réaction, les Bleus devront prouver qu’ils ont retrouvé du mordant. Et face aux Boks, il n’y aura pas de calcul possible : c’est gagner ou reculer encore. Sans parler de l'ascendant psychologique que le gagnant pourrait prendre sur le vaincu.
Barraka
Techniquement c'est plutôt un bon résultat pour le xv de France, vu que ça éloigne l'Australie qui est la vraie menace avec l'Argentine.
Vu l'écart aux points, il faudrait vraiment qu'on se prenne 3 taules pour finir 7ème.
pascalbulroland
L'Australie, en tant que pays organisateur sera obligatoirement tête de série...d'où les absents de cette équipe pour les tests de novembre.
Barraka
Ils sont dans la poule A, mais pas tête de série.
La France n'était pas tête de série en 2023, le Japon non plus l'édition précédente.
pascalbulroland
Et les têtes de série sont dans quelle poule ?
Uther
Les 6 premières nations au classement WR seront têtes de série.
L'Australie si elle est au-delà de la 6ème place ne sera PAS tête de série mais sera obligatoirement dans la poule A (Donc avec une équipe tête de série classée entre 1 & 6).
Pourquoi la Poule A ? Parce que le 2nd de la poule A n'affrontera pas un vainqueur de poule mais un 2nd.
pascalbulroland
Comment prendre en compte les résultats de l'Angleterre qui jouera 4 tests avec la France qui jouera 3 tests..?
Uther
Ben, chaque nation organise le nombre de matchs qu'elle souhaite.
Après comme techniquement, tu peux gagner ou perdre des points à chaque match, le nombre de match n'a pas vraiment d'importance.
pascalbulroland
Il y a une "fenêtre" internationale où les clubs sont obligés de libérer leurs joueurs pour qu'ils puissent jouer avec leur sélection nationale...
La semaine dernière n'en faisait pas parti sinon Capuozzo et Kinghorn auraient été libéré...
Souvent l'Angleterre et les autres nations Britanniques ainsi que l'Irlande jouent 4 tests en novembre, leurs championnats en est peu impacté à contrario du top 14.
C'est d'ailleurs pour cela que les Anglais évoluant dans le top 14 ne sont pas sélectionnés en équipe nationale, les accords clubs/sélections étant contraignant pour les Anglais, alors que l'Ecosse par exemple ne semble pas s'en plaindre...
Uther
La fenêtre internationale n'est qu'une règle qui oblige les clubs à libérer les joueurs pour leur équipe nationale (Même si certains clubs la contournent en prétextant que les joueurs sont blessés, cf. Skelton cet été).
Mais rien n'empêche les fédérations d'organiser des matchs en dehors de la fenêtre internationale à leurs risques et périls en sachant que peut-être, ils n'auront pas tous les joueurs souhaités disponibles.
Par exemple, les clubs Anglais avaient refusé de libérer leurs joueurs Australiens pour le match de samedi dernier alors qu'ils ont libérés les joueurs Anglais (C'est dans la convention avec la RFU).
Après, que tu joues 3 ou 4 matchs ne changent pas fondamentalement les choses. C'est le résultat des matchs qui comptent pour le classement WR. Il vaut mieux ne pas jouer contre les Fidji que perdre contre eux par exemple.
pascalbulroland
Il est certain que jouer un match en plus a ses risques en cas de défaite.
L'Angleterre en jouant l'Australie sans ses joueurs "Anglais" s'est facilité les choses.
Le seul vrai test pour eux sera les NZ, car je vois moins les Fidji et les Argentins les battre...même si ces derniers seront plus dur à vaincre.
Uther
Cela dit, il faudrait vraiment un cataclysme de grande ampleur pour les Français sortent des 6 (Ou les Anglais d'ailleurs).
Le suspense, c'est entre les Argentins, les Australiens, les Ecossais et les Fidjiens pour savoir qui aura la 6ème place.
Les Australiens ont grillé une cartouche en perdant contre les Anglais mais ils peuvent prendre quelques points contre les Italiens, là où les Argentins n'ont pas intérêt à perdre contre les Gallois. Les Ecossais peuvent vraiment faire un beau coup en battant les NZ mais c'est pas fait...
Michmich31
Je pense qu'ils s'en moquent, c'est limite bien fait pour nous puisqu'on se pénalise tout seul en jouant moins que les nations du tier 1.
Barraka
C'est surtout en reposant les cadres durant les tournées d'été qu'on se pénalise.
Revahn
Bon, à première vue ça me semble assez peu probable que les argentins nous rattrapent de 4 points comme ça, sur une tournée...
Mais j'ai testé avec mon simulateur habituel et j'en retiens ça :
- Pour gagner 3,80 points, les Pumas devraient battre nettement leurs adversaires (+ de 15 points)
- De notre côté, les sud-afs n'ont pas tant d'impact, on perdrait 1,30 point maximum contre eux...
- ... C'est contre les australiens que la note serait salée : une défaite à 16 points impliquerait un -2.69 au classement
- On peut aussi imaginer que les fidjiens nous ridiculisent et briguent la 6ème place...
Bref, tout est possible alors autant pas trop stresser sur ça!