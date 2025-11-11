Top 14. Benjamin Urdapilleta vers un dernier tour de piste avant de (vraiment) raccrocher ?
Benjamin Urdapilleta et deux autres ouvreurs sont ciblés par Perpignan. ©Canal +
Alors que l’on croyait sa carrière terminée, Benjamin Urdapilleta pourrait faire son retour sur les pelouses du Top 14, au sein d’un nouveau club de l’élite.

Laurent Labit, nouveau manager de l’USAP, vient d’annoncer la possibilité de recruter un nouvel élément à l’ouverture. Touché par de nombreuses absences à ce poste, notamment pour blessures, le nouveau staff catalan cible plusieurs joueurs de l’élite.

C’est en tout cas ce qu’avance L’Indépendant. Lors d’un entretien avec le nouveau manager de Perpignan, ce dernier s’est montré évasif quant au nom de sa future recrue, mais aurait laissé échapper quelques indices.

Plusieurs pistes... 

Le projet de Laurent Labit prend forme à Perpignan, alors qu’il n’est à la tête du navire que depuis une semaine. Ça s’active en coulisses pour sortir l’USAP de la dernière place. Pas une mince affaire, étant donné que le club est à 17 points du douzième : Lyon (premier non relégable).

Le réveil catalan pourrait passer par un recrutement ciblé. Car pour rappel, Perpignan est orphelin de la totalité de ses ouvreurs. Tomasso Allan, seul 10 encore sur pied, est en ce moment avec l’équipe d’Italie et devrait manquer quelques journées de Top 14 pendant le Tournoi des Six Nations.

Une recrue à ce poste semble indispensable, et toujours selon L’Indépendant, les noms de Benjamin Urdapilleta, Louis Foursans-Bourdette et Hugo Reus sont avancés.

Le projet de reconversion insolite d'Urdapilleta pour aider ses compatriotes en TOP 14Le projet de reconversion insolite d'Urdapilleta pour aider ses compatriotes en TOP 14

...mais des profils similaires

Voilà le premier axe de travail pour Laurent Labit : trouver un demi d’ouverture… mais pas n’importe lequel. Le nouveau staff de Perpignan recherche visiblement un buteur fiable.

Hugo Reus, a été le meilleur réalisateur lors de deux éditions de la Coupe du monde avec France U20. L’actuel Montpelliérain a marqué 62 points en 2023 et 57 points en 2024 lors de ces deux échéances. Deux titres qui témoignent de son efficacité face aux perches.

Pour Louis Foursans-Bourdette, c’est différent, son profil polyvalent 9/10 pourrait parfaitement correspondre aux besoins de l’USAP. En effet, en plus des absences de Tomasso Allan et des autres demis d’ouverture, Gela Aprasidze, le demi de mêlée, est régulièrement appelé avec la Géorgie.

Le profil de "LFB" est donc un choix intelligent de la part de Laurent Labit, d’autant plus que Ecochard, Aprasidze et Hall termineront leurs contrats en juin avec l’USAP.

Enfin, le nom le plus ronflant évoqué reste celui de Benjamin Urdapilleta. Deuxième meilleur réalisateur de l’histoire du Top 14 et recordman du nombre de points inscrits en une rencontre de Top 14 (33), il serait sur les tablettes du club. Inutile de rappeler son parcours, l’ancien joueur de Clermont est officiellement à la retraite depuis juin dernier, mais ce nouveau défi pourrait le tenter. Des contacts existent… alors pourquoi ne pas rêver ?

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
Cet article ne contient aucun commentaire, soyez le premier à en poster un !

Derniers articles

 News
XV de France. L'alignement des Bleus orphelins de Flament et Guillard face aux Fidji ?
News
François Cros sur le billard : quand reverra-t-on le sécateur de Toulouse ?
News
Top 14. Une réunion sous haute-tension à Bayonne : que se passe-t-il entre le staff et la présidence ?
News
TOP 14. Sans Alldritt et les Tricolores, La Rochelle aligne une compo ambitieuse à Toulon
News
TOP 14. La compo de Toulon avec Jaminet, Ferté et Nonu pour affronter La Rochelle
Transferts
Un solide international du Stade Rochelais dans le viseur de Toulon ?
Transferts
L’Aviron drague cet élément essentiel de l'UBB avec un gros contrat à la clé
News
144 matchs, 35 essais : L'UBB frappe fort avec un contrat longue durée pour cet international d'un soir
News
''J’aime faire mal'' : cette (solide) recrue du RCT qui ne veut pas faire dans la dentelle en Top 14
News
Trêve internationale pour les uns, duel pour les autres : Toulon/La Rochelle à quelle heure et sur quelle chaine ?
News
Match reporté, joueurs absents, colère d’O’Gara : les dessous agités de Toulon – La Rochelle en TOP 14