Top 14. Benjamin Urdapilleta vers un dernier tour de piste avant de (vraiment) raccrocher ?

Alors que l’on croyait sa carrière terminée, Benjamin Urdapilleta pourrait faire son retour sur les pelouses du Top 14, au sein d’un nouveau club de l’élite.

Laurent Labit, nouveau manager de l’USAP, vient d’annoncer la possibilité de recruter un nouvel élément à l’ouverture. Touché par de nombreuses absences à ce poste, notamment pour blessures, le nouveau staff catalan cible plusieurs joueurs de l’élite.

C’est en tout cas ce qu’avance L’Indépendant. Lors d’un entretien avec le nouveau manager de Perpignan, ce dernier s’est montré évasif quant au nom de sa future recrue, mais aurait laissé échapper quelques indices.

🏥 𝗣𝗢𝗜𝗡𝗧 𝗠𝗘́𝗗𝗜𝗖𝗔𝗟



Retrouver toutes les informations sur nos joueurs blessés durant cette période de trêve 🩺



Lien de l’article ⬇️ https://t.co/SAaTE4M9nN — USAP (@usap_officiel) November 5, 2025

Plusieurs pistes...

Le projet de Laurent Labit prend forme à Perpignan, alors qu’il n’est à la tête du navire que depuis une semaine. Ça s’active en coulisses pour sortir l’USAP de la dernière place. Pas une mince affaire, étant donné que le club est à 17 points du douzième : Lyon (premier non relégable).

Le réveil catalan pourrait passer par un recrutement ciblé. Car pour rappel, Perpignan est orphelin de la totalité de ses ouvreurs. Tomasso Allan, seul 10 encore sur pied, est en ce moment avec l’équipe d’Italie et devrait manquer quelques journées de Top 14 pendant le Tournoi des Six Nations.

Une recrue à ce poste semble indispensable, et toujours selon L’Indépendant, les noms de Benjamin Urdapilleta, Louis Foursans-Bourdette et Hugo Reus sont avancés.

Le projet de reconversion insolite d'Urdapilleta pour aider ses compatriotes en TOP 14

... mais des profils similaires

Voilà le premier axe de travail pour Laurent Labit : trouver un demi d’ouverture… mais pas n’importe lequel. Le nouveau staff de Perpignan recherche visiblement un buteur fiable.

Hugo Reus, a été le meilleur réalisateur lors de deux éditions de la Coupe du monde avec France U20. L’actuel Montpelliérain a marqué 62 points en 2023 et 57 points en 2024 lors de ces deux échéances. Deux titres qui témoignent de son efficacité face aux perches.

Pour Louis Foursans-Bourdette, c’est différent, son profil polyvalent 9/10 pourrait parfaitement correspondre aux besoins de l’USAP. En effet, en plus des absences de Tomasso Allan et des autres demis d’ouverture, Gela Aprasidze, le demi de mêlée, est régulièrement appelé avec la Géorgie.

Le profil de "LFB" est donc un choix intelligent de la part de Laurent Labit, d’autant plus que Ecochard, Aprasidze et Hall termineront leurs contrats en juin avec l’USAP.

Enfin, le nom le plus ronflant évoqué reste celui de Benjamin Urdapilleta. Deuxième meilleur réalisateur de l’histoire du Top 14 et recordman du nombre de points inscrits en une rencontre de Top 14 (33), il serait sur les tablettes du club. Inutile de rappeler son parcours, l’ancien joueur de Clermont est officiellement à la retraite depuis juin dernier, mais ce nouveau défi pourrait le tenter. Des contacts existent… alors pourquoi ne pas rêver ?