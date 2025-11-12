2m03, casque à pointe : Pourquoi le gaillard Jean Kleyn serait une sacrée pioche pour l’UBB ou Toulouse ?

S’il n’a pas la renommée d’Eben Etzebeth ni les mains façon Wembanyama de RG Snyman, le natif de Johannesburg n’a que peu d’équivalents aujourd’hui dans son profil de 2ème ligne ''à l’ancienne''.

Les 2èmes lignes sud-africains ont décidément la cote, en ce moment. Après vous avoir inondé de paperasse sur Eben Etzebeth et RG Snyman la semaine dernière, écrit sur le succulent David Ribbans ce mardi pour mettre en avant un joueur si sous-côté du Top 14, cap sur un autre client de ce jeu à son poste : Jean Kleyn.

Celui-ci culmine à 2m03 et s’avère être le plus haut sommet de Limerick depuis le départ de son pote Rudolph Gerhardus vers la capitale Dublin. Si l’on parle de lui aujourd’hui, c’est qu’une information révélée par le journaliste irlandais de RTÉ Sport, Caolàn Scully, indique que le seconde latte de 32 ans pourrait bien se retrouver en France dès l’été prochain.

Le vainqueur de l’URC en 2023 intéresserait l’Union Bordeaux-Bègles et le Stade Toulousain, à en croire cette source et ce qui semble se confirmer des deux côtés de la Garonne. Une recrue à l’expérience internationale, qui possède la particularité d’avoir été international irlandais (5 sélections) et sud-africain (7 sélections). Et qui collerait parfaitement aux attentes de clubs aussi ambitieux que les deux derniers finalistes du Top 14.

Une légende du Munster

Car Kleyn est, au gré des années, devenu une référence à son poste, en Europe. S’il n’a pas la renommée d’Eben Etzebeth ni les mains façon Wembanyama de RG Snyman, le natif de Johannesburg n’a que peu d’équivalents aujourd’hui dans son profil de 2ème ligne "à l’ancienne".

Rugueux, combattif, épais (123kg) et fort sur les fondamentaux, ce joueur de l’ombre demeure aussi une poutre en mêlée, pénible en défense de mauls et une belle option en touche. Grâce à sa physicalité et son activité, cette figure du pack du Munster (156 matchs) forme ainsi l’une des plus belles 2ème ligne de l’URC depuis des années avec Tadgh Beirne, aux côtés de qui il fut d’ailleurs champion en 2023.

Débarqué sur les bords du Shannon en 2016 pour tenter d’exister loin d’une Afrique du Sud qui fabrique les doubles-mètres comme Shein envoie ses colis, Kleyn a depuis tout connu en Irlande (où il a rencontré sa femme, construit une maison et où toute sa famille proche l’a rejoint), glané un titre de champion du monde avec les Springboks au passage et pourrait prochainement céder aux sirènes du Top 14.

Encadrer les jeunes de Toulouse ?

Car l’UBB, qui se cherche un semi-remorque capable d’apporter de la densité et de l’intensité à son pack pour les prochaines saisons - aux côtés d’Adam Coleman et Cyril Cazeaux - ne devrait pas lâcher sa proie. Alors que le Stade Toulousain, qui n’a pas remplacé numériquement le pivot de NBA Richie Arnold (2m08), parti cet été, pourrait voir en lui une superbe opportunité de donner du relief à son pack.

Lui qui compte beaucoup sur sa relève prometteuse (Brennan, Vergé, Elias, Portat…) mais dont la période internationale couplée à plusieurs blessures au poste a certainement accentué le désir de trouver un trentenaire dense, capable d’encadrer tout ce petit monde lors des prochaines saisons, dans la cage. Notamment lorsque ses internationaux ne seront pas là.

Ce qui à Toulouse concerne a minima 6 à 10 week-ends dans la saison, pour la doublette Flament/Meafou. Capable d’évoluer en numéro 4 comme en 5, "JK" apporterait ainsi la dureté et l’expérience dont le pack stadiste peut parfois manquer, en fonction des périodes de l’année.

Histoire de se rappeler aussi au bon souvenir du soldat Rynhardt Elstadt, défenseur émérite des couleurs rouge et noire entre 2017 et 2023. Que côtoya d’ailleurs ce bon vieux Jean Kleyn, durant ses premières saisons chez les professionnelles, du côté des Stormers…