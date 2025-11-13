Napo, Caucau, Koyamaibole... Notre Top 8 des Fidjiens qui ont marqué l'histoire du Top 14 

Ils sont des dizaines, que dis-je, des centaines, à avoir foulé les pelouses du Top 14. Si tous n'ont pas eu la même régularité, nombre de Fidjiens ont marqué l'histoire de notre championnat.

Jone Qovu

Comme plusieurs membres de cette liste - vous le verrez - il est issu du village de Sigatoka, qui aura vu émerger plusieurs des prototypes physiques les plus fous que le Top 14 ait connus. "Bébé", de son surnom au Racing 92, a ensuite évolué à La Rochelle avant de terminer sa carrière en France à Niort, en Fédérale 1. Souvent trop gentil, le malabar (1m97 pour 135kg) impressionnait pourtant même Sébastien Chabal, qui disait de lui qu'il "ne connaissait pas sa force", un peu à la manière d'un Edwin Maka.

Hume, Oelschig, Gaffie… Ces 10 joueurs qui ont marqué le Top 14 (dans années 2000) que tu as forcément oubliésMalgré son irrégularité, quand il s'énervait un peu, Jone Qovu terrassait bien souvent ses adversaires, à grands coups d'épaule. Malgré sa timidité extrême, ce joueur hors norme a donc marqué l'histoire des championnats de France.

De Biarritz à Pau, en passant par le Racing, la Rochelle et même Toulon en tant que joker Coupe du monde en 2015, Sireli Bobo aura voyagé, dans l'Hexagone. Le "grand frère" de tous les Fidjiens aura sillonné pendant 11 saisons les pelouses françaises, sur lesquelles il faisait parler sa pointe de vitesse unique, ses foulées à la Usain Bolt, ses mitaines et ses gestes techniques aussi spectaculaires que déroutants.

Une passe de 32 mètres à une main signée Sireli Bobo ! [VIDEO]

149 matchs en France, des titres de champion de France avec Biarritz, et 49 essais inscrits jusqu'à sa dernière à 40 piges. Avant de finir en Fédérale 1 à Strasbourg, du temps où le club alsacien présentait un projet ProD2...



Là encore, voici un phénomène comme seuls les Fidji savent en créer. Si son nom est associé à la 2ème partie aux années 2016/2019 en Top 14, certains se souviennent que Nemani Nadolo avait débarqué en France en 2010, du côté de Bourgoin. Repéré par les recruteurs berjallien, le jeune colosse était encore trop tendre et n'avait alors pas fait l'unanimité, malgré un physique similaire à celui de Jonah Lomu (1m95 pour 120kg à l'époque).

Il était une fois, Nemani Nadolo au CS Bourgoin-Jallieu

Et puis, des années plus tard, après une évolution remarquable qui fit de lui un autre joueur et le vit exploser du côté des Crusaders (27 essais en 3 saisons de Super Rugby), l'une des sensations de la coupe du monde 2015 revient en Top 14, à Montpellier cette fois. Dans l'Hérault, celui qui arbore désormais un casque fera parler sa surpuissance (il a fini à 137kg), sa dextérité et son sens de l'en-but avec 53 essais inscrits en moins de 70 matchs. Un physique de numéro 8, la puissance de Naiyaravoro mais parfois la grâce d'un ouvreur, lui qui savait également buter de près comme de loin avec une certaine efficacité. Devenu paysagiste à Sydney suite à sa retraite en 2024, il enchaîne aujourd'hui les interventions médiatiques pour le rugby de l'hémisphère sud.

Sisaro Koyamaibole

Voilà un joueur qu'on n'a vu reculer que 2 fois dans toute sa carrière. Une première lors d'un France/Pacific Islanders de 2008 ou Seb Chabal avait décidé de le retourner comme une crêpe et une autre avec Brive, lorsqu'il s'était frotté simultanément aux hommes de main de l'ASM de Cotter - Cudmore et Kolelishvili - chargés de le museler comme un fauve traque sa proie. Passé brièvement par Toulon à la fin des années 2000, viré de Bordeaux fin 2012, c'est à Brive que Sisa Koyamaibole a marqué les esprits.

VIDÉO. En 2008, Chabal chauffait les épaules et retournait l’énorme Koyamaibole comme une crêpeSurpuissant, il a emmené dans son sillage tout le CAB pendant plusieurs saisons lors desquelles on le voyait culbuter tous les défenseurs qui se mettaient en travers de son chemin. Numéro 8 lorsqu'il évoluait à son poids de forme (1m92 pour 128kg environ), Sisa faisait aussi l'affaire dans la cage lorsqu'il le staff des Coujoux le punissait pour s'être laissé allé à la cantine. Comme d'autres de ses compères, il a fini sa carrière en Fédérale 1, à Bourges, aux alentours des 140kg...



À 36 ans désormais et malgré un corps meurtri ces dernières saisons, Levani Botia a encore de beaux restes, comme en témoigne son essai en solo face à Montauban récemment. Mais qui se souvient du niveau de jeu hors-normes de l'ancien centre depuis repositionné en 3ème ligne, durant ses premières années en France ?

C'est simple, avec lui, tout le monde finissait sur les fesses (demandez à Ma'a Nonu) lorsqu'il avait le ballon et cherchait à lui échappé lorsqu'il déboulait une intensité folle pour vous découper en défense. Ancien maton, les prisonniers fidjiens devaient filer droit avec le centre au physique taillé dans la roche (1m82 pour 105kg) aux basques. Avec son bandeau vissé sur les oreilles, il a disputé près de 230 matchs avec La Rochelle et a, avec le temps, beaucoup soigné son indiscipline (15 cartons dont 2 rouges). Une légende au même titre qu'Uini Atonio, du côté de Deflandre.



Napolioni Nalaga

Un nom d'empereur, des statistiques uniques et un statut de prince qu'il a gardé à Clermont. Durant ses années en France marquées par des saisons à plus de 20 essais, des déboires et des méformes, Napolioni Nalaga aura inscrit pas moins de 87 essais en Top 14. Aucun Fidjien n'a jamais fait mieux. Il faut dire qu'entre ses cuisseaux de taureau et son raffut aussi puissant qu'un piston, "Napo" savait s'ouvrir le chemin de l'en-but comme on dépose une lettre à la poste. Une carrière déjà énorme qui, selon nous, aurait pu être encore plus grande pour le divin fidjien, champion de France 2010, aujourd'hui policier dans sa petite ville de Sigatoka, à 39 ans.

RUGBY. INSOLITE. L'impensable reconversion de Napolioni Nalaga aux Fidji

Malgré la confrérie de légendes qui a foulé la pelouse de Mayol ces 15 dernières années, c'est peut-être le plus gros coup de l'époque Mourad Boudjellal. Car on ne connaît rien de Josua Tuisova lorsqu'il débarque à Toulon en 2013, à 19 ans, et qu'il pèse alors tout juste 90kg. Un énorme travail physique à son arrivée, une formation de plus d'un an avec les Espoirs et le voilà qui terrasse déjà tous ses adversaires début 2015, avec 15kg en plus sur la balance. 10 ans plus tard, le crack est devenu l'une des légendes du Top 14, championnat dans lequel il a joué plus de 170 matchs et inscrit 73 essais.

VIDEO. 1, 2, 3, 4 défenseurs sur les fesses ! À 5 jours de France/Fidji, Josua Tuisova est dans une forme bestialeSeul joueur encore en activité de cette liste, le Fidjien de 31 ans affrontera d'ailleurs le XV de France ce samedi. Repositionné au centre durant ses années à Lyon, c'est à ce poste plus axial qu'il est devenu l'un des meilleurs joueurs de la planète. Et, aux yeux de tous ceux qui l'ont croisé, le plus difficile à plaquer, grâce à son physique de bodybuilder (1m81 pour 115kg désormais) et l'explosivité d'un sprinter. Lui dont les mollets épais comme une côte de bœuf resteront à jamais gravés dans l'histoire du Top 14.

Rupeni Caucaunibuca

Il est certainement le plus gros gâchis de l'histoire du rugby, même si Gavin Henson fut pas mal en son genre, aussi. Rupeni Caucaunibuca, c'était un physique de pilier de Fédérale mais la classe d'un septiste fidjien et les cannes de Sireli Bobo. Un cas unique dans l'histoire de ce jeu, qui illumina les pelouses du Top 14 et de ProD2 grâce à ses appuis monstrueux, son flair unique, sa force physique et sa légèreté, aussi. Entre 2004 et 2006, il claque 33 essais pour le SUA, terminant meilleur marqueur du championnat deux fois consécutives. Mais le phénomène a autant fait parler de lui sur le terrain qu'en dehors : contrôlé positif au cannabis, frasques nocturnes, accident de voiture, blessures à répétition, surcharges pondérales, retards à n’en plus finir...

Je ne l’ai pas toujours connu en super forme physique, mais même à 120kg, il allait plus vite que tout le monde", nous confiait son capitaine à Agen Jean Monribot, l'an dernier. "Rups, c’est le meilleur joueur que j’ai vu dans ma carrière, ou du moins le plus imprévisible. Il était capable de tout sur un terrain… et en dehors aussi, d’ailleurs (rires)."

Il a donc fini en France à Toulouse par un titre de champion de France, avant de tenter une énième relance plus tard en NPC, après avoir perdu 20kg. Sans que cela prenne. Aujourd'hui pêcheur sur son île natale, Caucau a néanmoins vu la flamme se raviver récemment lorsque son jeune fils Rupeni Junior (18 ans) a été engagé par Montpellier. Où il brille avec les Espoirs pour l'instant, avant de marcher dans les pas de son père, en Top 14 ?

VIDEO. TOP 14. Pourquoi Rupeni Caucaunibuca avait-il 99 de vitesse sur Rugby 08 ? On a mené l'enquêteIls auraient également pu être cités : Nagusa, Radradra, Baï, Matanavou, Lovobalavu, Yato, Ravai, Ligairi, Samo, Vulivuli, Waqaniburotu, Radikedike, Waqaseduadua, Murimurivalu, Qera, Delasau, Raiwalui, Matadigo, Talebula, Ratini, Nakarawa...