VIDEO. 1, 2, 3, 4 défenseurs sur les fesses ! À 5 jours de France/Fidji, Josua Tuisova est dans une forme bestiale
Du Tuisova dans le texte ! Screenshot : Canal Plus
Sur l'action, il envoyait même au tapis 2 fois son vis-à-vis Ollie Lawrence, qui passait sous les roues du camion malgré son physique taillé pour le niveau international (105kg).

Il va donc falloir se remettre en scelle. Après la déroute face à l’Afrique du Sud (17 à 35), le XV de France va retrouver le chemin de l’entraînement en ce début de semaine. Et ce dans le but de performer face aux Fidji, dans 5 jours. Ce samedi soir, les Bleus vont en effet recevoir les hommes du Pacifique à Bordeaux.

RUGBY. Et la mêlée du XV de France tomba sur le monstre à 16 pattes élevé au grain sud-africainRUGBY. Et la mêlée du XV de France tomba sur le monstre à 16 pattes élevé au grain sud-africainUne belle occasion de retrouver confiance et automatismes, mais aussi de satisfaire un public qui en attend beaucoup de ces Tricolores vu les standards mis en place depuis 2020.

Le talent fidjien


Mais en face, c'est une équipe aussi talentueuse que imprévisible qui va se dresser face aux coéquipiers de Romain Ntamack. Une formation qui empile les talents uniques en leur genre, même si elle pêche souvent à les faire jouer ensemble et à garder liant et discipline. 


Malgré tout, les Fidjiens restent capables de tout. On se souvient qu'en 2018, il étaient d'ailleurs venus gagner en France à pareille époque de l'année. Avec des éléments comme Jiuta Wainiqolo ou Josua Tuisova, le danger peut en effet arriver de partout. 

Tuisova joue aux quilles avec les Anglais

Ce dernier, que l'on voit chaque semaine sur les pelouses de Top 14, est d'ailleurs toujours aussi destructeur, à 31 ans passés. Malgré la défaite face à l'Angleterre samedi, il a posé énormément de problèmes au milieu de terrain britannique. 


Comme sur cette charge après mêlée, où le Racingman battait 1, puis 2, puis 3 et même 4 défenseurs, avant d'être mis au sol par le 3ème ligne Ben Earl. Sur l'action, il envoyait même au tapis 2 fois son vis-à-vis Ollie Lawrence, qui passait sous les roues du camion malgré son physique taillé pour le niveau international (105kg). 


Autrement dit, après s'être coltiné De Allende, Kriel et Esterhuizen le week-end dernier, le milieu de terrain français va continuer à se strapper les épaules ce samedi face aux Fidji. Gaël Fickou, qui côtoie la bête Josh quotidiennement au Racing 92, en sait quelque chose...

