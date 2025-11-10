RUGBY. Et la mêlée du XV de France tomba sur le monstre à 16 pattes élevé au grain sud-africain

On eut bien peur, un moment, que la mêlée française ne finisse sur le toit du Stade de France. La faute au banc des Springboks et ses Avengers, notamment.

Toute la journée de samedi durant, au gré des amateurs de balle ovale qu'on rencontrait ici et là, on répétait la même chose après qu'il nous ait demandé ce que l'on imaginait du choc du soir même face aux doubles-champions du monde sud-africains. Notre réponse était simple, agreste, redondante : "je m'attends à 60 premières minutes d'une intensité poignante avec des Français en quête de revanche. Mais je pense que notre banc souffrira la comparaison avec celui des Springboks."

Le XV de France crucifié, mais comment les Springboks ont renversé les Bleus ?Pourtant, on vous assure qu'on est loin d'être devin. Mais il faut dire qu'il fallait vraiment ne jamais s'être intéressé aux troupes de Rassie Erasmus pour ne pas savoir que leur "bomb squad" n'était pas constitué de la même chair que les autres. Entre la vitesse du demi de mêlée le plus rapide de la planète Grant Williams, qu'il pu utiliser à sa guise grâce au fauteuil que lui offraient les nouveaux entrants aux airs d'Avengers, devant. Eux ?

Un banc hors-normes



C'était RG Snyman (2m07 pour 131kg) et ses mains façon Wembanyama, Wilco Louw (1m85 pour 144kg) et ses cuisses larges comme un pneu de tracteur et André Esterhuizen (1m93 pour 120kg), dont on ne compris jamais vraiment s'il jouait 3ème ligne ou centre, samedi soir.

Nous sommes très contents de ce qu’ont réalisé les remplaçants. Ils ont eu sur ce match l’impact qu’on attendait d’eux. - Rassie Erasmus

Des garçons qui ont continué d'appuyer là où ça faisait mal, pour perpétuer l'étau qui se resserrait peu à peu sur un XV de France qui n'avait pas 80 minutes dans les pattes face aux colossaux hommes du Cap, de Pretoria et de Joburg, même réduits à 14 pendant 40 minutes...

144kg, ''Quadzilla'' : le XV de France à l’épreuve du ''Wilco'' de la mêléeEt pour cause, la mêlée française a pris la marée, samedi soir. On promettait l’enfer aux deux jeunes piliers tricolores, et leurs deux petites sélections au compteur. Malgré la défense de Fabien Galthié face aux "deux meilleurs piliers du moment", Baptiste Erdocio à gauche et Régis Montagne à droite - qui jouaient encore en ProD2 il y a 18 mois - ont souffert face à l’Afrique du Sud et son pack démentiel.

Une leçon de puissance et de réalisme

Sanctionné à plusieurs reprises, sur le reculoir et chahuté régulièrement, l'édifice français n'avait pas subi pareils remous depuis fort longtemps. Et si tout l'exercice n'est évidemment pas à imputer aux deux jeunes cités précédemment (puisque sans Atonio et Tatafu, Dorian Aldegheri n'a pas fait mieux), force est de constater que la marche était trop haute pour se coltiner un pack à 970kg tout le match.

Qui passait de Thomas Du Toit à Wilco Louw, d'Eben Etzebeth à RG Snyman, de Siya Kolisi à André Esterhuizen comme on change de chaîne sur une télécommande. Un monstre à 16 pattes élevé au grain sud-africain face auquel la volaille française n'avait clairement pas de quoi rivaliser, en ce 8 novembre 2025.

En espérant que d'ici le Mondial 2027, les jeunes coqs aient pris le galon suffisant pour chasser du Springbok. Pour ceux qui seront de l'aventure en Australie...