« Il faudrait qu’ils jouent à 12 » : Tensions, punchlines, frustration... les supporters sortent les crocs après France/Afrique du Sud
De l’espoir au désenchantement, les émotions ont valsé samedi soir au Stade de France. Et sur Twitter, les supporters n’ont pas mâché leurs mots. Crédit image : TF1
Match tendu, ambiance électrique, arbitrage discuté : les réseaux se sont enflammés pendant France – Afrique du Sud. Voici les meilleures réactions.

Ce samedi, les Bleus retrouvaient l'Afrique du Sud au Stade de France. Deux ans après la défaite en quart de finale, le XV de France avaient à coeur de l'emporter face aux doubles champions du monde.

Le Garrec envoie déjà une grosse chiste !

Le premier essai pour les Bleus grâce à Penaud.

Les Bleus se mettent à la faute dans ce premier quart d'heure.

Les Boks laissent les points en route au pied.

Le doublé pour Penaud ! 40 essais pour le Bordelais !

Reinach se pèle un essai tout seul.

Rouge pour Lood de Jager !

A la pause, les Bleus sont devant, 14 à 13. Mais les Boks vont terminer le match à 14.

Les Bleus laissent passer une très belle occasion.

Les Sud-Africains sont à 14, mais on ne dirait pas.

Les Bleus n'y arrivent pas alors qu'ils ont la possession.

Thomas ajoute trois points. Mais rien n'est fait dans ce match malgré la supériorité numérique.

Bielle-Biarrey écoupe d'un jaune pour en-avant volontaire.

Essai en puissance pour les Boks.

Nouvel essai pour l'Afrique du Sud, bien plus réaliste que la France.

La messe est dite après un nouvel essai sud-africain.

Avec un joueur en moins depuis la pause, les Boks s'imposent 32 à 17.

+15 en jouant à 14, belle perf...
👏👏👏

