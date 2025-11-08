« Il faudrait qu’ils jouent à 12 » : Tensions, punchlines, frustration... les supporters sortent les crocs après France/Afrique du Sud

Match tendu, ambiance électrique, arbitrage discuté : les réseaux se sont enflammés pendant France – Afrique du Sud. Voici les meilleures réactions.

Ce samedi, les Bleus retrouvaient l'Afrique du Sud au Stade de France. Deux ans après la défaite en quart de finale, le XV de France avaient à coeur de l'emporter face aux doubles champions du monde.

Tout le monde a ce qu il faut ? 😂 #FRAAFS pic.twitter.com/zMtReqAsSq — benjy (@goldorak1777) November 8, 2025

Vous pensez il dure combien de temps le match avec toutes les pubs TF1 ? #FRAAFS November 8, 2025

Nobody puts on a show like the French#FRAAFS #FRAvRSA pic.twitter.com/GoOQMp99Dt — EK Rugby Analysis (@ek_rugby) November 8, 2025

La Marseillaise a cappella ça devient un sérieux concurrent au Flower Of Scotland #FRAAFS November 8, 2025

Première chandelle, premier ballon récupéré par l'Afrique du Sud. On n'a donc pas appris? #FRAAFS — Thomas M. ⭐⭐ (@TMahe17) November 8, 2025

Le Garrec envoie déjà une grosse chiste !

Le Garrec, ça veut dire « l’audace » en breton, non ? Pour pas dire autre chose… #FRAAFS — Clément Bessoudoux (@ClBessoudoux) November 8, 2025

Le premier essai pour les Bleus grâce à Penaud.

On en parle de cette passe de Ramos ???

Un caviar#FRAAFS — La Seigneur des Anneaux🇨🇵🎗️ (@ChocoNatine) November 8, 2025

QUEL ESSAI ! Ramos dépose un bijou au pied pour Penaud qui va conclure ! Début idéal pour les Bleus ! #FRAAFS — Thomas M. ⭐⭐ (@TMahe17) November 8, 2025

#fraafs L’Afrique du Sud au rugby … ça fait quand même un peu peur ! 🤔☹️ pic.twitter.com/hGaWsUJ7gR — Sentinelle (@100inL) November 8, 2025

Les Bleus se mettent à la faute dans ce premier quart d'heure.

On se fait retourner en mêlée wow #FRAAFS — Loan (@TFCROADTOLIGUE1) November 8, 2025

Les Boks laissent les points en route au pied.

Putain la France c’est une équipe de R3 niveau discipline #FRAAFS — TRAZ555 (@TRAZ555) November 8, 2025

Beaucoup de fautes, mais surtout beaucoup de fautes évitables du XV de France pour l'instant.

On sent une tension qui pousse à l'effort défensif côté Bleus, mais qui réduit aussi la lucidité pour l'instant.#FRAAFS — Rodich 🏉 (@Rodi_Chp) November 8, 2025

En avant volontaire SUDAF sifflé, c'est bien mais on est en 2025, c'était ya 2 ans qu'il fallait le siffler! #FRAAFS pic.twitter.com/2c1HZuiW2D — Charles Nastorg 🇫🇷 (@CharlNastorg) November 8, 2025

La stratégie des Sudafs contre l'équipe de France #FRAAFS pic.twitter.com/Nqd2t0yxZL — Kwar too (@kwar_too) November 8, 2025

Le doublé pour Penaud ! 40 essais pour le Bordelais !

Le doublé pour Penaud, lancement de jeu parfait après la touche pour son 40ème essai sous le maillot Bleu #FRAvRSA #FRAAFS — VAR'iété_Rugby (@Variete_Rugby) November 8, 2025

Reinach se pèle un essai tout seul.

Même essai que la NZ contre l'Ecosse: defense pas replacée, personne au ras, derrière c'est un boulevard #FRAAFS pic.twitter.com/RDKTEhBTta — Charles Nastorg 🇫🇷 (@CharlNastorg) November 8, 2025

Normal que Ramos l'ait mauvaise, vu comment il se fait plaquer a la tête#FRAAFS #FRAvRSA — SufferWell (@SufferWel17) November 8, 2025

Rouge pour Lood de Jager !

Ah. On a enfin un arbitre qui connait son sport.



C'est rare contre les Boks...!#FRAAFS — ClemLeBaroudeur (@ClemLeBaroudeur) November 8, 2025

L’arbitre est excellent, il est demonstratif, il parle bcp explique et decision logique, bravo #FRAAFS — b Max (@Maxime_lrgb) November 8, 2025

Rouge indiscutable, placage dangereux sur joueur au sol. O'keefe aurait sifflé pénalité pour les sudafs, Ramos venant gêner le 5 blanc 😂#fraafs — Antho_s (@Jug_33) November 8, 2025

A la pause, les Bleus sont devant, 14 à 13. Mais les Boks vont terminer le match à 14.

En tout cas, on est sur un match de niveau CDM entre deux très grosses équipes. Qu’on gagne ou qu’on le perde, on apprendra plus sur ce match que sur tous ceux joués depuis la CDM cumulés (sauf NZL il y a un an)



Il faut jouer 🇿🇦 et 🇳🇿 chaque année pour se préparer#FRAAFS — Benjamin ❤️💙 🇫🇷 (@benjisop) November 8, 2025

Les Bleus laissent passer une très belle occasion.

#FRAAFS LBB se trompe de côté ... — Gégé di Farigouletto (@farigouletto) November 8, 2025

Loulou vas y tout seul … tu aurais pu! #FRAAFS — Sportif TV (@SportifTele) November 8, 2025

Les Sud-Africains sont à 14, mais on ne dirait pas.

Attention de pas regretter ces deux grosses occasions … #FRAAFS — ASFOS (@asfos2506) November 8, 2025

On faire rentrer les remplaçant, on a un jour en plus mais on est pas capable d'assurer les passes pour tuer le match. #FRAAFS — TOUTCRAMER 🔳 (@ToutcramerV2) November 8, 2025

Quelqu'un les a compté ils sont vraiment 14 ? 🤔😎#FRAAFS — ☣ MiNouBReiZhou ☣ (@LeMexicain91) November 8, 2025

On est en train de perdre ce match en ce moment #FRAAFS — Jonathan Petit 🟡⚫⭐⭐️ (@JonathanPetit5) November 8, 2025

Les Bleus n'y arrivent pas alors qu'ils ont la possession.

Grosse déception des remplaçants qui n'apportent pas ce qu'on attend d'eux et qui enchaînent les en avant... on arrive pas à tuer ce match #FRAAFS — TOUTCRAMER 🔳 (@ToutcramerV2) November 8, 2025

On recule et Avantage over ? Tu te fous de moi ???? #FRAAFS — Sportif TV (@SportifTele) November 8, 2025

Thomas ajoute trois points. Mais rien n'est fait dans ce match malgré la supériorité numérique.

Comment c'est possible de autant galerer a 15 contre 14 #FRAAFS — Jvckson_98x (@Jvckson_98x) November 8, 2025

20´ pour 3 points, on leur donne une penaltouche comme ça … #FRAAFS — rak (@raklamenace) November 8, 2025

Bielle-Biarrey écoupe d'un jaune pour en-avant volontaire.

punaise on nous enlève un des seuls joueurs potables de ce soir #FRAAFS — Émilie (@Emilie63_) November 8, 2025

Erreur de débutant de LBB qui a oublié qu’il ne joue pas dans l’équipe qui a le droit aux en-avants volontaires #FRAAFS pic.twitter.com/Ohe6fp1Wax — tendeg (@dgntnse) November 8, 2025

Essai en puissance pour les Boks.

L’ironie du destin quand même, le #XVdeFrance qui prend un jaune pour un en-avant volontaire contre les Boks… #FRAvRSA #FRAAFS — Thomas Corbet (@thomascorbet_ar) November 8, 2025

Faudrait qu'ils jouent à 12 les Sudafs.. #FRAAFS — Mal de Mots (@maldemots) November 8, 2025

Les Boks sont très forts. Et les Bleus manquent de maîtrise. Trop imprécis.#FRAAFS — Renvoi aux 22 (@Renvoiaux22) November 8, 2025

#FRAAFS

Mdr il a les mains au sol mais le contest est ok mdr — Peyo (@PierrotDLT) November 8, 2025

On ne sait pas gagner les bras de fer. #FRAAFS — You Don't Need To Know (@Yakhalinkomo) November 8, 2025

On est à des années lumières des Boks. Ils sont beaucoup plus forts que nous dans tous les domaines. Mais ça c’est de la faute de Galthie à vouloir jouer comme eux. Des qu’on écarte et qu’on crée du désordre on les met en difficulté ! #FRAAFS — LM 🐝 (@LucasMeirinho23) November 8, 2025

Nouvel essai pour l'Afrique du Sud, bien plus réaliste que la France.

La 2e mi temps est catastrophique #FRAAFS — i_tweet (@i_Tweet7) November 8, 2025

#FRAAFS à moins d un réveil très très rapide comme on dit la cabane est tombé sur le chien pour nous — devillers patrice (@devillerspatric) November 8, 2025

Se faire dominer alors que t'étais à 1 de plus pendant 20min c'est catastrophique #FRAAFS — Je le vaux bien (@doomzang) November 8, 2025

La messe est dite après un nouvel essai sud-africain.

Les Français se sont fait rouler dessus ce soir. 😤

Dans l’engagement, le jeu, le physique, la mêlée… les Sud-Africains leur ont donné une leçon.

Une division au-dessus, tout simplement. #FRAAFS #Rugby — Roy (@byRizk) November 8, 2025

Rien à dire hein, défaite méritée. Essai à chaque fois qu'ils viennent dans notre camp #FRAAFS — Pierre Gorce (@pierregorce12) November 8, 2025

#FRAAFS Les joueurs qui sont rentré et qui devaient apporter du sang neuf n’ont pas gagné des points ce soir ! Quelle baisse de niveau après les remplacements ! Galthié ne va pas aimer çà ! — Sentinelle (@100inL) November 8, 2025

Avec un joueur en moins depuis la pause, les Boks s'imposent 32 à 17.