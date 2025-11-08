Le XV de France crucifié, mais comment les Springboks ont renversé les Bleus ?

Le XV de France a perdu face à l’Afrique du Sud (17-32), au Stade de France. Les Springboks ont surpris les Bleus en fin de match pour arracher la victoire.

C’était le choc tant attendu. Pas une revanche, mais une affiche de grande classe, au minimum. Ce samedi 8 novembre, le XV de France défiait l’Afrique du Sud au Stade de France, dans le cadre de la tournée d’automne. Les doubles champions du monde en titre se sont déplacés dans l’Hexagone et ils ont gagné (17-32) face aux joueurs de Fabien Galthié. Au point durant une grosse partie du match, les locaux ont été submergés en fin de rencontre.

Les Springboks surpris

Dès le coup d’envoi, les deux équipes ont montré qu’elles n’étaient pas venues pour enfiler des perles. L’intensité était bien présente dans les premières minutes et les Bleus ont marqué les premiers. Après une course en travers et un jeu au pied de Thomas Ramos, Damian Penaud a récupéré la gonfle pour s’enfuir en Terre promise (4ᵉ). Il dépassait ainsi Serge Blanco, en tant que nouveau recordman du nombre d’essais avec le XV de France, avec sa 39ᵉ réalisation au niveau international.

Sur la première partie de la rencontre, les hommes de Fabien Galthié se montraient indisciplinés, avec des fautes largement évitables. En face, Sacha Feinberg-Mngomezulu, généreux dans le jeu, ratait quelques coups de pied, laissant une petite marge aux locaux. Pour rajouter un peu plus d’écart, le duo Thomas Ramos - Damian Penaud récidivait. L’arrière toulousain profitait d’un ballon rapidement joué pour servir l’ailier girondin avec une belle passe qui amenait au deuxième essai français (27ᵉ).

À la 33ᵉ minute de jeu, ils dominaient la mêlée tricolore et permettaient à Cobus Reinach de profiter du désordre. L’ancien du MHR tentait le par-dessus et récupérait le ballon dans l’en-but, pour le premier essai de la nation arc-en-ciel. Cependant, le momentum en faveur des Boks s’arrêtait avant la mi-temps. Avec son épaule, Lood de Jager percutait violemment Thomas Ramos à la tête. Le deuxième ligne n’échappait pas à la patrouille et l’arbitre Angus Gardner sortait un carton rouge, sans bunker. Le XV de France menait à la pause (14-13).

Le XV de France s’effondre

En début de deuxième période, les Springboks ne faiblissaient pas, malgré l’infériorité numérique. Ensuite, à la 47ᵉ minute de jeu, Fabien Galthié faisait entrer son ‘Bomb squad’ à la française. Cinq joueurs du pack quittaient le jeu, dont l’ensemble de la première ligne, Emmanuel Meafou et Mickaël Guillard. Parmi les entrants, Guillaume Cramont célébrait sa première sélection avec le XV de France et s’offrait même une belle course ballon en main, dans la foulée.

Peu après l’heure de jeu, les Springboks se montraient menaçants. Malheureusement, Louis Bielle-Biarrey tentait l’interception, sans réussite. Coupable d’un en avant volontaire dans ses 22 mètres, le Bordelo-Béglais est logiquement expulsé durant 10 minutes. Quelques instants après, les visiteurs concrétisaient leur domination avec l’arrivée d’André Esterhuizen, rentré en tant que troisième ligne, dans l’en-but (65ᵉ).

Pour lancer le money time, les champions du monde sont revenus en Terre promise, par l’intermédiaire de Grant Williams (71ᵉ). Percutant sur l’ensemble du match, à l’ouverture et à l’arrière, Sacha Feinberg-Mngomezulu inscrivait un essai (77ᵉ) et scellait le succès des Springboks au Stade de France (17-32). Après un match majoritairement bien mené, le XV de France a, encore, connu une grosse désillusion à Saint-Denis, suite à une fin de rencontre catastrophique. Désormais, les Bleus sont tournés vers les rencontres face aux Fidji (15 novembre) et à l’Australie (22 novembre).

