Le XV de France crucifié, mais comment les Springboks ont renversé les Bleus ?

C’était le choc tant attendu. Pas une revanche, mais une affiche de grande classe, au minimum. Ce samedi 8 novembre, le XV de France défiait l’Afrique du Sud au Stade de France, dans le cadre de la tournée d’automne. Les doubles champions du monde en titre se sont déplacés dans l’Hexagone et ils ont gagné (17-32) face aux joueurs de Fabien Galthié. Au point durant une grosse partie du match, les locaux ont été submergés en fin de rencontre.
Les Springboks surpris
Dès le coup d’envoi, les deux équipes ont montré qu’elles n’étaient pas venues pour enfiler des perles. L’intensité était bien présente dans les premières minutes et les Bleus ont marqué les premiers. Après une course en travers et un jeu au pied de Thomas Ramos, Damian Penaud a récupéré la gonfle pour s’enfuir en Terre promise (4ᵉ). Il dépassait ainsi Serge Blanco, en tant que nouveau recordman du nombre d’essais avec le XV de France, avec sa 39ᵉ réalisation au niveau international.
Sur la première partie de la rencontre, les hommes de Fabien Galthié se montraient indisciplinés, avec des fautes largement évitables. En face, Sacha Feinberg-Mngomezulu, généreux dans le jeu, ratait quelques coups de pied, laissant une petite marge aux locaux. Pour rajouter un peu plus d’écart, le duo Thomas Ramos - Damian Penaud récidivait. L’arrière toulousain profitait d’un ballon rapidement joué pour servir l’ailier girondin avec une belle passe qui amenait au deuxième essai français (27ᵉ).
À la 33ᵉ minute de jeu, ils dominaient la mêlée tricolore et permettaient à Cobus Reinach de profiter du désordre. L’ancien du MHR tentait le par-dessus et récupérait le ballon dans l’en-but, pour le premier essai de la nation arc-en-ciel. Cependant, le momentum en faveur des Boks s’arrêtait avant la mi-temps. Avec son épaule, Lood de Jager percutait violemment Thomas Ramos à la tête. Le deuxième ligne n’échappait pas à la patrouille et l’arbitre Angus Gardner sortait un carton rouge, sans bunker. Le XV de France menait à la pause (14-13).
Le XV de France s’effondre
En début de deuxième période, les Springboks ne faiblissaient pas, malgré l’infériorité numérique. Ensuite, à la 47ᵉ minute de jeu, Fabien Galthié faisait entrer son ‘Bomb squad’ à la française. Cinq joueurs du pack quittaient le jeu, dont l’ensemble de la première ligne, Emmanuel Meafou et Mickaël Guillard. Parmi les entrants, Guillaume Cramont célébrait sa première sélection avec le XV de France et s’offrait même une belle course ballon en main, dans la foulée.
Peu après l’heure de jeu, les Springboks se montraient menaçants. Malheureusement, Louis Bielle-Biarrey tentait l’interception, sans réussite. Coupable d’un en avant volontaire dans ses 22 mètres, le Bordelo-Béglais est logiquement expulsé durant 10 minutes. Quelques instants après, les visiteurs concrétisaient leur domination avec l’arrivée d’André Esterhuizen, rentré en tant que troisième ligne, dans l’en-but (65ᵉ).
Pour lancer le money time, les champions du monde sont revenus en Terre promise, par l’intermédiaire de Grant Williams (71ᵉ). Percutant sur l’ensemble du match, à l’ouverture et à l’arrière, Sacha Feinberg-Mngomezulu inscrivait un essai (77ᵉ) et scellait le succès des Springboks au Stade de France (17-32). Après un match majoritairement bien mené, le XV de France a, encore, connu une grosse désillusion à Saint-Denis, suite à une fin de rencontre catastrophique. Désormais, les Bleus sont tournés vers les rencontres face aux Fidji (15 novembre) et à l’Australie (22 novembre).
ULYSSE 689
Défaite tactique avant tout: on choisit la mêlée alors que c'est leur point fort, on attaque à plat sans profondeur alors s'ils montent comme des avions, on s'obstine à vouloir faire des groupes pénétrants après la touche alors qu'ils nous contrent systématiquement en tournant le maul , on ne choisit pas un 3rme ligne mobile pour chasser le 10 alors que leur 10 est un super joueur....une défaite du staff avant tout, qui n'a pas dû faire les bons choix.
Mickey duc
Les sud africains ont surpris la France... la France a surtout bien saboté son match.... autant de pénalités, des choix surprenants de coup de pied....
Fickou à l’ouest.... rien contre le joueur mais à part aller péter plein pot .... sans avoir la puissance d’un danty ... et ses choix en tant que capitaine... sérieusement prendre une mêlée quand on vient de se faire dominer sur celle d’avant contre un pack dominateur et avec deux piliers inexpérimentés ???
Et si on défend pas sur les ballons portés forcément qu’on encaisse des points ....
C’est pas le nombre de pénalités qui me gêne uniquement c’est aussi le contexte... des grattages trop impulsifs des mauvais appuis trop d’engagement ça arrive ! Mais sérieusement des hors jeux de ligne sur un ruck c’est quand même la base.... on apprend ça en club des l’enfance....
Et le progrès il est ou ? En 2023 on prend deux essais sur des ballons haut et aujourd'hui à chaque ballon haut c'est le sud africain qui gagne le duel... ils se sont même pas embêtes à nous surprendre ils ont refait les mêmes trucs et nous comme des champions on replonge ....
Dar-ouille
Oui, saboté ... le nombre d'erreurs, d'approximations .... revoir le match me peinerait sûrement.
Le début de match fut bon, on dominait sauf en mélée, les touches avec Guillard fonctionnaient ... et puis ça a commencé à foirer, essai.
Jeu au pied vraiment approximatif (trop long ou trop court), Fickou qui fait du rentre dedans ... trop de geste mal réalisés, de faits de jeu bien vérolés par les SudAfs ... Ntk par exemple qui fait un énorme en avant à un moment où on peut encore. LBB qui peut pas se retenir de faire une faute évitable (il l'a fait en club il n'y a pas si longtemps d'ailleurs).
J'ai la tête qui tourne en boucle, il me semble qu'il y avait largement la place de repasser devant eux. Mais comme l'a dit quelqu'un ailleurs, notre équipe manque de vécu. Je pense que Dupont aurait rassemblé nos forces.
Mickey duc
Je suis d’accord...
On se demande des fois si c’est pas lui qui a les commandes au lieu de FG
lebonbernieCGunther
Les deux matchs, sur le contenu, l'enjeu, la manière, la technique...etc... n'ont absolument rien à voir.
Mickey duc
J’ai pas comparé les deux matchs. J’ai comparé l’utilisation du jeu au pied qui nous a mis à l’amende en 2023 et ce soir.
pascalbulroland
Quand je pense que Cros n'a joué que 25mn contre ces Boks depuis qu'il est international...
Son QI rugby nous manque beaucoup quand il n'est pas là, même si ce soir, il n'y avait rien à faire...
fredo69007
Les boks ont renversés les bleus parce qu ils sont au sommet de leur art sur de leurs forces face a une équipe qui se cherche encore dans son rugby mais également dans le choix des hommes... On a rivalise en première mi-temps et tout n est pas à jeter, mais avec les quelques absents une nouvelle fois notre banc n a pas été a la hauteur et on a aussi paye notre manque de vécu collectif par rapport au leur en début de seconde mi-temps temps où on a les occasions pour leur mettre la tête sous l eau mais il nous manque un petit quelque chose ( dommage qu on ne les ai pas joué en second après une mise en route collective face aux Fidji) Le score est lourd et il reflète bien l écart entre les 2 équipes a date, écart qui n' est pas énorme malgré tout mais un ensemble de petits détails qu ils maîtrisent mieux que nous pour le moment. Est ce qu on avait réellement de quoi faire mieux, avec les forces en présence je ne pense pas mais on avait quand même bcp trop de joueurs clés absents pour rivaliser sur 80 mn.
lebonbernieCGunther
On devait les prendre devant -ce qui est vraiment naïf de la part du staff- et on s'est fait cabosser! Pour moi, on perd le match avant tout dans ce secteur. Et derrière, j'ai été scotché comme ils nous ont empêchés de déployer notre jeu! Ils ont joué à 14 pendant une mi-temps et on aurait dit qu'ils étaient 16! (on prend plus de points quand ils sont à 14, c'est inédit!)
Notre plus grande force, c'est le jeu dans le désordre, y'a que comme ça qu'on peut battre ce genre d'équipe, et on n'a pas d'égal en la matière. Mais ça c'est interdit. Exemple, alors qu'on a 8 points de retard à 10mn de la fin, un ballon traine dans nos 22, et Ramos, alors qu'il faut remonter au score et que le coup est vraiment jouable, choisit de balancer un coup de pompe au fond du terrain qui sert à rien... Et bien je suis sûr qu'à Toulouse, il aurait tenté le coup! En bleu, non! Pas le droit. Le jeu de Galthié est trop programmé et "ordonné" justement. Quand il rendra sa liberté aux joueurs, quand il acceptera de les laisser "jouer dans le désordre" peut-être que là on pourra envisager quelque chose, mais avant ça, il va falloir mettre de l'ordre chez les gros, débordés et submergés ce soir...
pascalbulroland
J'ai râler autant que toi quand j'ai vu Ramos taper au pied plutôt que d'envoyer du jeu...
lebonbernieCGunther
Et tu crois qu'à Toulouse il aurait fait la même chose? Ne me réponds pas, je sais ce que tu vas dire...
potemkine09
On se prend un 19 à 3 à 15 contre 14.
Je ne sais pas les statistiques de passes, mais il doit être faible. Les "finisseurs" n'ont pas amené grand chose, et la stratégie est problématique. On aurait dit le Stade Francais contre le Stade, comme si on allait gagner avec un jeu aussi minimaliste.
Bon, au moins, on sait où on en est, on a reculé par rapport à 2023.
Une seule confirmation sur ce match: les commentaires sur TF1 sont vraiment pourratches.
lebonbernieCGunther
Tiens! En parlant des commentaires... Tu dis "Jelonche", toi? Ou "Jelon", éventuellement "JelonK"... Non, je m'interroge, tu vois, parce qu'il deux ou trois CDM, on avait eu droit à la présentation de "Fabien Pélou" (avec un "é" et sans le "s"). Ils nous prennent vraiment pour des bouseux, ces nazes...
potemkine09
"Jelon" pour moi.
Ca donnait presque envie de retrouver les commentaires de Salviac.
Nan, j'déconne 😊
pascalbulroland
Pensez vous que le coaching Français arrive trop tôt dans le match..??
Dar-ouille
oui ! même si Cramont a montré deux ou trois trucs, Guillard était bon. Je ne suis pas suffisamment renseigné pour savoir s'il est sorti cramé
lebonbernieCGunther
Dans son coaching, ce qui me gonfle avant tout, c'est que Galthié fait encore du copié/collé d'Erasmus avec le fameux bomb squad. Mais il le fait mal. Pour moi, il fallait encore laisser Marchand et Guillard, par exemple. Et Le Garrec, à part sa somptueuse chistera, foire la plupart de ses jeux au pied. Lucu, le seul aussi bon que Dupont en la matière, aurait dû rentrer plus tôt. Mais ce soir, on aurait pu faire toutes les tambouilles qu'on veut, les Boks nous étaient largement supérieurs. Y'a du boulot pour revenir à hauteur...
pascalbulroland
Le jeu au pied de NLG était vraiment pas bon, au lieu de mettre la pression sur l'adversaire, il a par son jeu au pied trop long, rendu le ballon à l'adversaire...rageant.
lebonbernieCGunther
Il s'est fait bouffer par la pression de la 3ème ligne sud af. Bravo à eux.
pascalbulroland
Il déjoue souvent quand il est sous pression...chose que Lucu et surtout le "surdoué" arrivent à gérer...
lebonbernieCGunther
Décevant. Mais à sa décharge, j'ai jamais vu un pressing et une organisation défensive de cette qualité. Jamais! On a n'a jamais réussi à se faire + de 3 passes derrière, c'est fou!
ULYSSE 689
Quand l'adversaire monte en flèche derrière, soit on tape court par dessus, soit on prend l'intérieur ( ce que font très bien les NZ et les Ir). le garrec et Ntamack not pas su gérer la pression défensive des Afs.
pascalbulroland
Franchement, on connaissait leur qualités défensives, et jamais on a attaqué avec assez de profondeur, le seul qui a avancé derrière, c'est Barassi, mais les relais étaient trop lent...c'est là où Lucu aurait du démarrer le match d'après moi.
fredo69007
Perso oui je trouve que notre pack faisait encore le taf et clairement notre banc n était une nouvelle fois pas a la hauteur, on perd petit a petit le fil car on subit bcp plus. Après je pense pas que ça aurait inversé le cours du match non plus on avait trop d absents pour avoir 23 joueurs homogènes ce qui est malgré tout un motif d espoir pour la suite quand on voit que des Mauvaka, Atonio, Tatafu, Tuilagui, Cros, Ollivon, Aldritt, Dupont, Jalibert et Moefana étaient absents
potemkine09
Clairement. Et surtout ils n'ont pas l'impact des sortants
pascalbulroland
Je ne comprends pas le fait de faire jouer des joueurs 7mn en seconde période plutôt que 15 mn...