VIDEO. 39 ! Penaud frappe d'entrée face aux Boks et devient le meilleur marqueur de l'histoire du XV de France

Damian Penaud entre dans la légende : 39 essais avec les Bleus, un record historique ! Face aux Springboks, l’ailier de l’UBB a encore frappé fort dès l’entame.

Damian Penaud dans l'histoire ! En marquant son 39e essai sous le maillot du XV de France, l'ailier de l'UBB est désormais le seul en tête. Il avait rejoint Serge Blanco au sommet du classement des meilleurs marqueurs lors du dernier Tournoi des 6 Nations.

World class player to world class player 🤝



Damien Penaud becomes France's all-time leading try scorer in STYLE 😎 pic.twitter.com/aJcMpCJzss — Rugby on TNT Sports (@rugbyontnt) November 8, 2025

Un début de match explosif : Penaud frappe fort

Ce samedi, l'ancien joueur de Clermont a franchi la ligne face aux Springboks dès l'entame du match. Toujours à l'affut, le Bordelais a été à la réception d'une merveille de passe au pied de Thomas Ramos.

L'arrière du Stade Toulousain a comme souvent été décisif grâce à sa vista et sa précision. Une entame idéale pour les Tricolores qui ont pris le score dans ce match sous tension.

Penaud, un atout maître

Penaud continue de régaler sous le maillot du XV de France. Lui qui avait réalisé une saison incroyable avec Bordeaux en Champions Cup en inscrivant 14 essais. Un record dans cette compétition.

Avant la demi-heure, l'allier tricolore est devenu le premier joueur de l'histoire du XV de France a inscrire 40 essais.

Les deux équipes se retrouvaient pour la première fois depuis le quart de finale de la Coupe du monde 2023. Un match remporté par les futurs champions du monde sur la plus petite des marges, 28-29.

Une rencontre qui avait été marquée par de nombreuses décisions arbitrales contestées. World Rugby admettant qu'il y avait eu des erreurs à l'avantage des deux camps.

En route pour 2027 : un nouveau chapitre s'ouvre

A 20 mois de la Coupe du monde 2027 en Australie, le XV de France doit définitivement tourner la page du Mondial 2023. Et quoi de mieux qu'un succès sur les Springboks, doubles champions du monde classés à la première place mondiale et vainqueurs du Rugby Championship.