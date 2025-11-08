VIDEO. 39 ! Penaud frappe d'entrée face aux Boks et devient le meilleur marqueur de l'histoire du XV de France

Damian Penaud dans l'histoire ! En marquant son 39e essai sous le maillot du XV de France, l'ailier de l'UBB est désormais le seul en tête. Il avait rejoint Serge Blanco au sommet du classement des meilleurs marqueurs lors du dernier Tournoi des 6 Nations.
World class player to world class player 🤝— Rugby on TNT Sports (@rugbyontnt) November 8, 2025
Damien Penaud becomes France's all-time leading try scorer in STYLE 😎 pic.twitter.com/aJcMpCJzss
Un début de match explosif : Penaud frappe fort
Ce samedi, l'ancien joueur de Clermont a franchi la ligne face aux Springboks dès l'entame du match. Toujours à l'affut, le Bordelais a été à la réception d'une merveille de passe au pied de Thomas Ramos.
39 essais. 🔥
Damian Penaud devient l’unique meilleur marqueur de l’histoire des Bleus 💙#QCNS #QuilterNS pic.twitter.com/1NUCOqNhNe— Six Nations (FR) (@SixNations_FR) November 8, 2025
L'arrière du Stade Toulousain a comme souvent été décisif grâce à sa vista et sa précision. Une entame idéale pour les Tricolores qui ont pris le score dans ce match sous tension.
Penaud, un atout maître
Penaud continue de régaler sous le maillot du XV de France. Lui qui avait réalisé une saison incroyable avec Bordeaux en Champions Cup en inscrivant 14 essais. Un record dans cette compétition.
Avant la demi-heure, l'allier tricolore est devenu le premier joueur de l'histoire du XV de France a inscrire 40 essais.
Les deux équipes se retrouvaient pour la première fois depuis le quart de finale de la Coupe du monde 2023. Un match remporté par les futurs champions du monde sur la plus petite des marges, 28-29.
Une rencontre qui avait été marquée par de nombreuses décisions arbitrales contestées. World Rugby admettant qu'il y avait eu des erreurs à l'avantage des deux camps.
En route pour 2027 : un nouveau chapitre s'ouvre
A 20 mois de la Coupe du monde 2027 en Australie, le XV de France doit définitivement tourner la page du Mondial 2023. Et quoi de mieux qu'un succès sur les Springboks, doubles champions du monde classés à la première place mondiale et vainqueurs du Rugby Championship.
lebonbernieCGunther
On est loin, très loin... l'écart s'est creusé depuis 2023. C'est pratiquement un gouffre aujourd'hui!
pascalbulroland
Voilà, on a pris une belle fessée, et j'espère que les joueurs vont s'en rappeler car elle fait mal au casque...
Bravo aux Boks qui sont au dessus du lot et largement...
Je ne sais même pas si avec les absents, on aurait fait mieux tellement on s'est fait manger.
Il nous manque beaucoup de choses pour rivaliser ce soir.
Amis à Laporte
Que va-t-on pouvoir trouver pour mettre la défaite sur le dos de l'arbitre cette fois...
pascalbulroland
Juste la pénalité où Marx met les mains au sol avant de contester le ballon au sol à Boudehent
Amis à Laporte
Oui oui, notre défaite vient de cette erreur ! Merci de soulever ce point important, l'honneur est sauf, on aurait dû gagner !
pascalbulroland
Ah non jamais notre défaite vient de cette erreur...on est dominé de partout sur les 20 dernières minutes.
Par contre, cette pénalité ( qui est une erreur d'après moi) annonce ce qui arrive derrière, c'est à dire une fessée.
Pianto
bon ben, on s'est fait défoncer.
Le banc n'a pas su apporter l'énergie attendue, quand un Marx continue à nous faire la musique après 75 minutes au talon.
Beaucoup d'indiscipline parce qu'on est dépassé par l'intensité et la puissance.
Ramos, Le Garrec ont fait un bon match, les avants ont été combattifs mais débordés. On a souffert en mêlée tout le match mais c'était encore plus visible en seconde mi-temps avec un seconde ligne en moins côté sudaf.
On est moins bon qu'eux.
D'abord à leur jeu, les chandelles et le combat dans l'axe, et puis au nôtre, quand on a essayé d'écarter on a reculé la plupart du temps face à leur rush défense.
Notre jeu est basé sur la domination des avants, quand elle n'est pas là, on est battus.
Ronnie64
Galthié démission 😭 😊
Amis à Laporte
BOK revient, on a perdu que d'un point avec toi !
Pianto
c'est chaud, chaque ruck est un combat de fou, les défenses montent à 2000 à l'heure et leur mêlée nous met en difficulté (comme attendu)
Le rouge nous redonne de l'air mais ils ont des solutions sur le terrain pour le remplacer, même pas obligé de coacher.
De toutes façons, en seconde, ils vont vite faire tourner et nous aussi, c'est presque un autre match qui débute.
Quelle intensité !