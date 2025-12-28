RUGBY. La Section Paloise championne d’automne du Top 14, à moins que…

Ce dimanche 28 décembre, la Section Paloise recevait le MHR au stade du Hameau et espère finir la phase aller en tête du classement de Top 14.

La Section Paloise réalise un début de saison exceptionnel. Après cette phase aller du Top 14 2025/2026, les Béarnais figurent provisoirement en tête du classement, après leur victoire contre le MHR (35-33), ce dimanche 28 décembre. Après cette treizième journée du championnat, le public du stade Hameau a célébré sa dixième victoire sur l’exercice en cours.

''Sauvons la mêlée'', un joueur du Top 14 signe une tribune dans The Times

Pau vainqueur du MHR

Sur le début de rencontre, les Palois ont lancé les hostilités en premier. Vers le premier quart d’heure de jeu, Jimi Maximin s’est offert un essai pour concrétiser la bonne forme des siens. Peu de temps après, Ricky Riccitelli lui répondait (21ᵉ) et permettait au MHR de ne pas être décroché du wagon béarnais.

Les locaux comptaient ensuite sur Clément Mondinat pour continuer à garder les devants sur cette rencontre. Le jeune joueur de 22 ans a décroché un doublé (19ᵉ et 44ᵉ) pour sa dernière apparition au Hameau sur cette année civile. Comme beaucoup de jeunes pousses de la Section Paloise, il a réalisé un match plein, ce dimanche. Parmi ceux qui ont brillé, on peut notamment citer Grégoire Arfeuil et Axel Desperes chez les trois-quarts. Alors que Facundo Isa a aussi été particulièrement remuant. L’Argentin a même été récompensé par un essai, vers l’heure de jeu.

Les Montpelliérains, eux, se sont souvent révélés en réaction de leurs adversaires du week-end. Le doublé de Donovan Taofifénua (37ᵉ et 69ᵉ) et l’essai rempli de malice d’Ali Price en sont les preuves les plus marquantes. Derrière sur l’ensemble de la rencontre, les Cistes ont longtemps embêté les locaux. S’ils quittent le Hameau avec un seul point supplémentaire en poche, ils ont néanmoins réussi à obscurcir les objectifs béarnais, sur cette treizième journée de Top 14.

''Il fallait que je passe le cap de ne plus jouer contre des enfants'', comment Jimi Maximin s’est hissé jusqu’aux Bleus

Possible champion d’automne

Pour cause, la Section Paloise reste invaincue à domicile, mais elle pourrait perdre son trône, ce soir. Pour cause, après l’essai de leur numéro 8 argentin, les Béarnais n’ont pas réussi à garder les voiles dans le sens du vent. Les occasions concédées au MHR, qui était sur cinq succès consécutifs toutes compétitions confondues, n’ont pas permis d’aller chercher le bonus offensif.

De fait, Pau est désormais à quatre points de son dauphin, le Stade Toulousain. En cas d’égalité, la formation de Sébastien Piqueronies resterait devant. Cependant, si les Rouge et Noir venaient à gagner avec le bonus offensif, ce samedi 28 décembre, contre le Stade Rochelais, ils prendraient alors la tête du classement de Top 14.

10 essais en 9 matchs, Wainiqolo est-il le meilleur ailier de Top 14 ?

Par ailleurs, le manager de la Section Paloise ne porte pas beaucoup d’importance à ce titre, purement honorifique. “Terminer premier de la phase aller ne représenterait pas grand-chose. D’abord, parce qu’on aura un déplacement de plus sur les matchs retour. Ensuite, parce que le rythme sera différent. Ce qui aura de la valeur, c’est le nombre de points qu’on aura engrangés. Il est là, le vrai marqueur. Autant le classement dépend des performances des autres, autant ce capital, on ne nous le volera jamais”, arguait la tête pensante du projet béarnais, selon des propos rapportés par Sud-Ouest.

De plus, cette dénomination n’apporte pas beaucoup de certitudes statistiques. En effet, sur les dix dernières saisons jouées, seulement quatre champions d’automne ont eu l’occasion de soulever le Bouclier de Brennus dans les mois qui ont suivi. Il s’agit du Racing 92 en 2015/2016, de Clermont en 2016/2017 et de Toulouse en 2022/2023 et 2024/2025. Toutefois, sur cette même période, le champion de France était toujours présent au sein des quatre premières places, une fois que la 13ᵉ journée s’était conclue.

Top 14. Inarrêtable, la Section Paloise fascine, mais le plus dur arrive…

Des Béarnais (très) solides

Au niveau des points perdus, la Section Paloise peut se plaindre d’avoir manqué le bonus offensif, mais les Verts peuvent aussi se rassurer en se disant qu’ils sont sur une impressionnante série de cinq victoires consécutives en Top 14. La dernière fois que le club des Pyrénées a fini le match sans récupérer le moindre point, c’était lors d’un déplacement au RC Toulon (33-17), le 4 octobre dernier.

Au Hameau, la formation des Pyrénées-Atlantiques n’en finit plus de surprendre. Pour La République des Pyrénées, Sébastien Piqueronies expliquait que ses joueurs voulaient à tout prix conserver cette invincibilité à domicile : “Mes joueurs ont un vrai sentiment de fierté à l’idée de le garder invaincu. Ils sentent que le stade est vivant, qu’il y a de l’effervescence. J’ai reçu plein d’appels pour des places, mais il n’y en a plus aucune ! Il se passe quelque chose avec le public depuis une paire d’années. Et on veut que ce soit encore mieux.”

La dernière fois que Pau jouait l’Europe… et que YouTube n’existait même pas