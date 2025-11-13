Top 14. Toulon prolonge son maître à jouer pour deux années supplémentaires

Baptiste Serin prolonge l’aventure à Toulon. Le demi de mêlée, a signé pour deux saisons supplémentaires et confirme son rôle de leader.

Les Varois, actuellement deuxièmes du classement du Top 14, commencent à renforcer leur effectif pour les années à venir. Avec l'arrivée tardive de l'international argentin, Tomas Albornoz, et les signatures de Matéo Garcia en provenance de l'UBB et Clovis Le Bail du Racing 92, à l'intersaison, Toulon semble vouloir consolider encore plus sa charnière.

En octobre, c'est l'international écossais Ben White qui avait prolongé son aventure pour deux saisons supplémentaires avec le RCT. Aujourd'hui, c'est un autre demi de mêlée qui annonce poursuivre son aventure sur la rade…

Baptiste est un joueur pétri de talent.

Pierre Mignoni

Baptiste Serin Toulonnais jusqu'en 2028

Il est l’un des hommes importants du collectif varois ces dernières saisons. Arrivé de Bordeaux il y a sept ans, le numéro 9 va prolonger pour au moins deux saisons supplémentaires. À 32 ans, il est aujourd’hui l’un des leaders de cette équipe. La saison dernière, il a disputé 24 matchs de Top 14 pour 19 titularisations.

L’exercice 2024-2025 a également été sa saison la plus prolifique avec le maillot rouge et noir en Top 14, puisque le Varois a inscrit 101 points.

Fort de cette performance, Pierre Mignoni et son staff ont décidé de le conserver encore deux saisons sur la rade, une prolongation qu’il juge juste pour lui, pour le club et pour les supporters.

« Élément important de notre effectif, Baptiste est un joueur pétri de talent. Sa prolongation est une excellente nouvelle pour le club et pour tous nos supporters. Il connaît parfaitement le projet, le vestiaire et les exigences du RCT. Sa fidélité et son engagement sont à l’image des valeurs que nous défendons. »

Likez ce tweet si vous voulez que Serin prolonge au RCT, on a tellement besoin de lui ❤️🖤 https://t.co/2j5bkfTb2K — Mathis_8383 (@mathis_8383) January 30, 2025

Un destin difficile avec le XV de France

De nouveau appelé pour préparer le match contre les Fidji avec le XV de France, Baptiste Serin sera en tribune lors de cette rencontre. Loin dans la hiérarchie, il est actuellement le cinquième choix de Fabien Galthié, derrière Antoine Dupont, Maxime Lucu, Nolann Le Garrec et Baptiste Jauneau.

Pourtant, les dernières fois qu’il a porté le numéro 9 avec les Bleus, il s’est montré inspiré. Lors de la tournée en Argentine il y a deux ans, sur deux titularisations, il avait inscrit deux essais. Même chose lors de la tournée d’automne en 2020, où il avait inscrit un essai face à l’Italie.

Avec Toulon, il est l’homme des grands rendez-vous. Il y a deux ans, en finale de la Challenge Cup, il avait inscrit 16 points pour parachever le sacre de son équipe face à Glasgow. Depuis, il est reconnu comme l’un des chouchous du Stade Mayol.