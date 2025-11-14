Barassi et Depoortère alignés au centre face aux Fidji : vrai test, stratégie ou bricolage assumé de Galthié ?

19 paires en 64 matchs : Galthié cherche encore la bonne formule pour le XV de France. Barassi–Depoortère, nouvel essai contre les Fidji.

Une paire de centres inédite... ou presque

Ce samedi 15 novembre, le XV de France retrouve les Fidji dans le cadre des tests de novembre. À la surprise générale, Fabien Galthié a décidé d'écarter Fickou pour aligner la paire Barassi–Depoortère. Une association seulement testée face aux All Blacks en juillet dernier lors de la tournée d’été. Une rencontre qui s’était soldée par une lourde défaite 43 à 17, la plus sévère depuis que l’ancien demi de mêlée a pris les rênes des Bleus.

Si le contexte n’est pas comparable, ce choix interroge. Depuis 2019, le sélectionneur a aligné pas moins de 19 paires de centres en 64 matchs, selon RugbyPass. Ce samedi, Barassi portera le 12, Depoortère le 13, face à deux monstres fidjiens : Tuisova et Ravouvou.

Un positionnement surprenant au centre

Barassi en 12, Depoortère en 13. Un choix qui soulève immédiatement des questions. Le Toulousain, profil de 13 puncheur, est rarement utilisé en premier centre, un poste exigeant tactiquement, censé organiser la défense et fixer les lancements. Si on en croit les chiffres compilés de All Rugby, il n'a joué que 12 % de ses matchs comme premier centre. C’est pourtant ce rôle qu’il assumera samedi. La (nouvelle ?) stratégie assumée de Galthié pour aller chercher le titre en 2027

Galthié teste-t-il une configuration inédite, à contre-emploi ? "Le 12 doit être très physique, plus agressif sur l’homme", rappelait récemment Denis Charvet. Si Barassi est en pleine bourre, on le voit peu dans ce rôle de régulateur défensif. Depoortère, lui, a confié au Midi Olympique "adorer défendre". Son gabarit (1m94) en fait un client sérieux pour freiner Ravouvou, mais face à une équipe aussi explosive, la moindre mésentente dans la ligne pourrait coûter cher.

Le vrai problème : la stabilité introuvable au centre

Là où d’autres nations ont arrêté leur choix, les Bleus semblent encore à la recherche de la paire de centres idéale pour le Mondial. Pour l'heure, aucune hiérarchie claire ne se dessine. Gaël Fickou était un repère, avec 41 titularisations et huit partenaires différents depuis 2019. Mais autour de lui, c’était un jeu de chaises musicales permanent. Et à 31 ans, il n'est pas certain de prendre l'avion pour l'Australie en 2027.

L’absence de Moefana a sans doute poussé le staff à tester cette combinaison, mais elle révèle aussi un vrai sujet de fond : l’absence de continuité dans ce secteur stratégique. Derrière, Gailleton, Gourgues et Brau-Boirie attendent leur chance, mais aucun ne semble aujourd’hui en mesure de bousculer l’ordre établi. Si le premier évolue en 13 à Pau, les deux autres portent le numéro 12. Leur jeunesse et leur manque d'expérience à ce niveau pèsent sans doute dans la balance.

Galthié bricole-t-il ou anticipe-t-il ?

Il serait facile de crier à l’improvisation. Pourtant, en y regardant de plus près, cette stratégie peut se lire comme une anticipation. Avec un Mondial 2027 à l’horizon, Galthié cherche peut-être à tester des profils hybrides, capables d’occuper plusieurs postes. Barassi, polyvalent, a montré des qualités de finition et de vitesse. Depoortère a pris du galon avec l’UBB. En testant deux 13 alignés ensemble, le staff tricolore pourrait vouloir simuler un scénario différent et tester la capacité de certains à sortir de leur zone de confort.

Le choc face aux Fidji comme révélateur

Ce test grandeur nature face aux Fidji pourrait être très riche d'enseignements. Espérons que ce ne sera pas dans le mauvais sens. Car en face, Tuisova et Ravouvou ne font pas dans la dentelle. Si le milieu de terrain se fait transpercer dès les premières montées, la France pourrait vite reculer, et perdre la bataille de la ligne d’avantage. À l’inverse, une prestation solide des deux hommes renforcerait leur statut d’option crédible pour l'avenir. 19 offloads, une stat folle… et un message clair pour le XV de France : les clés face aux FidjiCe match pourrait aussi rebattre les cartes dans la hiérarchie des centres tricolores. Une prestation convaincante des deux jeunes joueurs mettrait la pression sur Fickou et surtout Moefana, blessé. Et ce, même si ce dernier a franchi un cap l'an passé et semble installé au poste de premier centre chez les Bleus. À l’inverse, une prestation décevante relancerait la réflexion sur l’urgence de stabiliser la ligne de trois-quarts. Pour l’encadrement, c’est aussi l’occasion de valider ou non des choix tactiques audacieux.

Une expérience risquée, mais instructive

En attendant, cette rencontre face aux Fidji s’annonce comme un révélateur. Pas seulement pour les joueurs, mais aussi pour la vision de Galthié. Faire jouer deux habituels 13 ensemble, c’est osé. Mais c’est aussi peut-être la seule manière de découvrir qui a les épaules pour s’imposer au plus haut niveau. Verdict samedi soir.