19 offloads, une stat folle… et un message clair pour le XV de France : les clés face aux Fidji

Bordeaux, théâtre d’un test brûlant : les Bleus doivent calmer la furia fidjienne et retrouver leur tranchant offensif.

Ce samedi 15 novembre à Bordeaux, le XV de France retrouve les Fidji pour son deuxième test de novembre. Une semaine après avoir été dominés par les champions du monde sud-africains, les hommes de Fabien Galthié sont attendus au tournant. Pas question de prendre cette rencontre à la légère. 2 titularisations inattendues : le staff prépare déjà demain face aux Fidji avec une composition ambitieuse

Les Bleus veulent se rassurer, et envoyer un signal fort. D’autant que les Fidji, impressionnants à Twickenham contre l’Angleterre malgré la défaite, arrivent avec des certitudes offensives. L’heure est à la mobilisation générale : "Ils sont imprévisibles, puissants et très durs à stopper quand ils prennent de la vitesse", voilà comment on pourrait "résumer" le jeu îlien à la veille de la rencontre.

Les Fidji : une menace XXL dans le jeu de mouvement

S’ils ont parfois été regardés avec condescendance dans le passé, les Fidjiens ne sont plus là pour faire le spectacle uniquement. Ce sont désormais des adversaires redoutables, capables de battre des nations du Top 10 mondial. L’une de leurs armes ? Le jeu après contact. Le week-end dernier face à l’Angleterre, ils ont signé 19 offloads, dont 15 rien que pour les trois-quarts, note le Midi Olympique. Un chiffre tout simplement énorme. Pour comparaison, les Bleus n’ont réussi que 2 passes après contact face aux Boks.

Cela donne une idée de la capacité des îliens à faire vivre le ballon et à casser les défenses en multipliant les temps de jeu désorganisés. Tuisova, Wainiqolo, Rayasi : autant d'armes offensives pour les Fidji qui peuvent créer le danger et régaler leurs coéquipiers.

Discipline et défense : les clés du verrou tricolore

Face à cette déferlante offensive, les Français savent ce qu’ils doivent faire. La priorité ? Garder une ligne défensive cohérente, ne pas surjouer les montées agressives sans couverture, et surtout faire tomber rapidement. Le moindre plaquage manqué face à un Fidjien lancé peut coûter très cher. Attention au replacement, notamment au bord des rucks où les Français ont été punis par Cobus Reinach le week-end dernier.

Le staff a fait le choix de se passer de l'expérimenté Gaël Fickou pour associer Barassi à Depoortère. Le Bordelais va très certainement avoir les épaules rouges au sortir de la rencontre. Quant au Toulousain, il va devoir se coltiner un Tuisova en très grande forme en face-à-face. Heureusement, l'un comme l'autre ont l'habitude de croiser l'ancien ailier au centre en championnat. Ils savent donc très bien à quoi s'attendre. Ajoutez à cela la nécessité d’éviter les fautes au sol, pour ne pas offrir des munitions gratuites sur pénalités rapides. Car même si les Fidji peuvent montrer des lacunes dans l’occupation ou la gestion, ils n’ont besoin que de quelques ballons pour faire des dégâts.

England 13 with an illegal tackle using his leg on Josua Tuisova.



📸: World Rugby pic.twitter.com/ZjlUUR4P17 — Friendly Fijian (@friendly_fijian) November 14, 2025

Le secteur où les Bleus ont une vraie avance

C’est un point souvent négligé face aux équipes réputées spectaculaires : la réussite au pied. Or, sur ce plan, l’écart entre les deux formations est net. Selon le Midi Olympique, les Fidji affichent 69 % de réussite au pied sur leurs cinq derniers matchs (22/32), avec un inquiétant 1 sur 4 la semaine passée.

À l’inverse, les Tricolores tournent à 88 % de réussite sur la même période (22/25), grâce à la régularité de Thomas Ramos notamment. Si le match est accroché — ce qui est loin d’être impossible — cette différence peut peser très lourd au tableau d’affichage.

Comme expliqué au-dessus, il sera donc primordial d'être précis et de ne pas se laisser emporter dans le trop-plein d'envie dans le combat. Surtout, ce sera aux Bleus de mettre l'adversaire à la faute pour non seulement récupérer la possession, mais aussi pour punir les Fidji. Être du bon côté de l'arbitrage fait également partie des clés de cette rencontre.

Offrir un visage plus ambitieux en attaque

C’est peut-être l’autre point d’attention majeur pour Galthié et son staff. Contre les Springboks, l’attaque française a manqué de maitrise et peut-être d’audace, notamment dans la zone de marque dans le second acte. Les Tricolores ont eu des occasions après les citrons, mais ils n'ont pas réussi à les valider. Là où les Boks, en totale confiance, n'ont eu besoin que de quelques ballons pour faire la différence. Décryptage. Intraitable, l’Afrique du Sud n’aura laissé aucun espoir à un XV de France pas (encore) au niveauPour déstabiliser la défense fidjienne, il faudra montrer plus de créativité, ne pas refuser les passes après contact quand la situation le permet, et surtout, soutenir les porteurs dans l’axe pour éviter l’isolement. L'idée n’est pas de jouer comme les Fidjiens, mais de retrouver un certain allant, un supplément d’âme dans les zones de déséquilibre.

Le jeu au pied pourrait aussi être une arme côté bleu pour servir les ailiers. Avec Penaud et Bielle-Biarrey, le XV de France dispose de deux flèches capables de faire la différence en bout de ligne. On ne souvient que LBB avait souvent été servi l'an passé dans le Tournoi, avec beaucoup de réussite. Mais on l'a peu vu face à l'Afrique du Sud.

Gagner avec maîtrise, pas seulement avec panache

Au-delà du résultat, ce test a une importance stratégique. Il peut permettre aux Bleus de réinstaller de la confiance, de valider certains choix de rotation, mais aussi de tester leur solidité mentale après un revers. Il ne faut pas non plus oublier que l'équipe de France ne peut pas se permettre de perdre des points au classement mondial en vue du tirage au sort de la Coupe du monde 2027. La (nouvelle ?) stratégie assumée de Galthié pour aller chercher le titre en 2027Côté fidjien, une victoire en France aurait un retentissement énorme dans le Pacifique et dans le paysage international. Les Bleus savent ce qui les attend : un duel âpre, désordonné par moments, mais potentiellement riche d’enseignements. Le message est clair : pour l’emporter face aux Fidjiens, il faudra être très sérieux, très propres, et capables de tuer le match quand l’occasion se présente. Ce genre de test n’est jamais anodin, surtout quand il arrive après une claque.