2 titularisations inattendues : le staff prépare déjà demain face aux Fidji avec une composition ambitieuse

Fickou en tribunes, Alldritt titulaire
Ce jeudi, le staff du XV de France a dévoilé la composition de l’équipe qui affrontera les Fidji ce samedi. Sans surprise, Thomas Ramos sera titulaire à l’arrière, Penaud et LBB sont aux ailes, tandis que la paire de centres Barassi–Depoortere qui cristallise certaines interrogations. Et pour cause, le staff a fait le choix de se passer de l'expérience de Fickou. Le Racingman n'est même pas sur le banc.
A la charnière, Romain Ntamack va avoir un nouvel acolyte puisque Le Garrec est forfait. La logique est respectée puisque c'est le Bordelais Maxime Lucu qui est titulaire. Retour également d'un "patron" en troisième ligne puisqu'on retrouve Alldritt aux côtés de Jelonch et le jeune Jégou.
Nul doute que le capitaine rochelais aura à coeur de faire un gros match après avoir été laissé en tribunes face aux Boks. Il a d'ailleurs été désigné capitaine. En deuxième ligne, le Toulousain Meafou est associé à Charles Ollivon. Un retour qui fait plaisir à tous les supporters des Bleus. Devant, Gros, Marchand et Montagne composent la première ligne.
Une compo qui en dit long sur les intentions du staff
Ce XV de départ allie expérience, retour de cadres et paris forts. Titulariser Depoortere au centre, c’est miser sur sa vitesse d’exécution et sa capacité à casser les lignes, mais aussi pour sa défense face à des Fidjiens réputés pour leur puissance et leur imprévisibilité. La présence de Meafou et Montagne devant montre aussi une volonté de densifier le pack pour répondre au défi physique. Le Garrec out : qui profite (vraiment) de son forfait au sein du XV de France ?Le retour de Lucu change un peu la donne : Romain Ntamack va devoir trouver ses automatismes avec un profil plus gestionnaire. Mais le pied et la vista du Bordelais pourraient également aider le Toulousain à prendre plus d'initiatives dans le jeu. On connait en effet la précision et la longueur des box kicks du capitaine de l'UBB.
L'emporter pour ne pas douter
Ce match face aux Fidji est bien plus qu’un simple test. Après la défaite contre l'Afrique du Sud, et à quelques semaines du tirage au sort des poules de la Coupe du monde, les Bleus ne doivent pas perdre de points.
Le staff semble clairement vouloir injecter du sang neuf pour préparer le Mondial 2027 tout en conservant une ossature solide. L’absence de certains éléments et l’intégration de profils comme Jégou ou Montagne laissent penser qu’on travaille déjà sur des alternatives. Cet automne, ce XV a des airs de laboratoire avec notamment Lamothe et Neti sur le banc, mais il est construit pour performer. Réponse samedi.
math1907
Surpris de constater que seul Erdocio est puni en 1ère ligne alors qu'au final il ne m'a paru être le plus en souffrance des 3!!??
On implique auradou et maximin parmis les 42, mais on fait jouer ollivon en seconde ligne !?
On change la charnière, comme si Le Garrec était le plus à blâmer !?
Finalement le seul changement que j'espérais est celui de Fickou car il faut bien commencer à apprendre à ce passer de lui puisque la CDM sera difficile à accrocher pour lui, du moins il faut l'espérer pour ses jeunes concurrents !
math1907
Autant pour moi, je viens de voir que Erdocio était en fait blessé et forfait.
Barraka
Le Garrec aussi.
jujudethil
Belle compo d’équipe, mais bon pas de grand mystère. Les Fidji vont nous résister une mi-temps. Ensuite on va aller bouffer devant et gagner ce match pour le plus grand bonheur de Galtier. Cela va faire oublier son incompétence face aux Springbooks et on continue comme ça jusqu’en 2027.
Jak3192
Neti, très content pour lui .
Le vrai joueur de l'ombre (🤭), et quand même 150 matchs avec le Stade...
Fickou, de capitaine à "astiqueur de gradins" 🤔
Alldritt, "d'astiqueur de gradin" à capitaine...🤔
C'est bizarre, drôle, baroque... et toutes ces sortes de choses 🤨😳
Si quelqu'un peut m'expliquer 🤔
Ya plus qu'à gagner 😄
Au fait, si on passe dans le "chapeau 2", hors mis la gloriole en berne, qu'est ce que cela change pour la CdM ?
L'accès au tour final est (encore) plus facile vu le nombre de "petites" équipes rajoutés...
Les équipes leaders seront reparties "équitablement" dans les poules donc sortiront sans avoir l'angoisse de se retrouver dans la "poule de la mort" , comme il a toujours existé auparavant... 🤔
Si quelqu'un peut m'expliquer le contraire...
Uther
Effectivement, pour le 1er tour, ça ne change pas grand chose.
Tu finiras au pire 2ème et tu seras quand même qualifié. Par contre, ça peut compliquer les choses pour le 8ème de finale. Seuls 2 premiers de poule affronteront un 2nd (Les vainqueurs des poules E & F) alors que les seconds de poule affronteront soit un autre second soit un premier, celui des poules E & F, logique...)
Dis autrement : Si tu finis 2nd de ta poule parce que tu es hors des 6 et que donc tu auras une équipe du Tier 1 dans ta poule (Et que tu perds contre lui), tu as 2 chances sur 6 d'affronter un vainqueur de poule et 4 chances sur 6 d'affronter un 2nd de poule. Mais avec de la chance, tu peux aussi tomber en 1/8ème contre la Géorgie même en étant 2nd.
Par contre si tu gagnes ta poule, tu as 4 chances sur 6 d'affronter un "meilleur 3ème" donc une équipe du Tier 3 et 2 sur 6 d'affronter un 2nd de poule qui pourra être l'Australie ou l'Ecosse mais tout aussi bien la Géorgie ou l'Italie.
Bref, tout cela ressemble à une immense loterie.
Déjà que j'étais pas un grand fan de la CDM, ce nouveau format ne fait vraiment rien pour améliorer les choses.
Barraka
Le nouveau format permet au moins le même temps de récupération pour chaque équipe entre les matchs.
Pianto
Alldritt n'est pas un remplaçant , il ne joue que 8 (parfois 6 mais c'est très rare) donc il est soit titulaire, soit en tribunes (comme Jalibert ou un pur ailier).
Guillard blessé, Alldritt reprend la place et comme il était capitaine pendant le tournoi, ben il reprend le brassard.
Il y avait la volonté de tester des jeunes au centre, Brau-Boirie et Gourgues se sont entrainés avec les bleus et Fickou souffle un peu avant de revenir contre l'Australie ce qui va donner du temps à celui qui est 4ème centre pour l'instant, Gailleton.
Amis à Laporte
Je pense qu'à terme Fickou sera sélectionné jusqu'à tant qu'il sera centurion sinon au poste de centre, il est temps de faire jouer la relève ?
Sweet Charlot
Pour la coupe du monde, l'EDF sera dans les 6 premiers ers et donc tête de série. L'enjeu sera de voir le tableau final. Si tu finis second de ta poule en CM, tu joues certainement un poids lourd en 1/8 ème...Donc finir 1er de sa poule sera essentiel (sauf exception, du genre croiser les Boks en quart 😁)
fredo69007
Sont qualifiés pour les 8 emes les 2 premiers de chaque poules mais aussi les 4 meilleurs 3 emes, pour affronter un gros des les 8 emes il faudrait donc terminer soit dans les 3emes de poule soit parmis les 2 moins bons seconds. Hautement improbable vu la densité globale de la compétition...
potemkine09
Un banc en 6-2 face aux fidjiens, on voit quelle va être la stratégie, tout en finesse...
Comme Flanquart St Lazare, content de voir le choix pour les centres, espérons plus de créativité
Et toujours le mystère Auradou.
fredo69007
Auradou est une énigme comme finisseur il n a pas le profil d un impact player et aucune polyvalence donc soit tu le titularise en acceptant ses qualités et défauts soit tu le mets en tribune. Perso j aurai aimé qu on relance Woki en cas de 6-2. Mais je crois que je suis encore plus déçu qu on ne test pas Maximin a la place de Tao et Drean a la place de Penaud sur un match qui y est pourtant propice
Mickey duc
Apparemment auradou est le meilleur contreur du top 14.... et il est jeune peut être pour cela que galthié le prend puisque l’excellent guillard est huit dans sa tête.
Je connais pas tous les joueurs de top14 mais à t’on beaucoup d’autres jeunes deuxième ligne à tester qui soit excellent en contre? Il y a bien sur tuilagi; mais on peut dire ce qu’on veut sur galthié je doute quand même qu'il ait vu comme une bonne idée de faire sauter Posolo en touche .... ou alors on sait d́où vient la méforme de certains avants !
potemkine09
J'ai trouvé les stats de touche ici, page 9. https://amistade-paris.fr/blog/2025/11/03/top-14-statistiques-et-classements-generaux/
Auradou est à égalité avec Abadie, et a deux ballons volés d'avance sur Woki, Boudehant ,Camara, Baudonne et Fifita. Un écart qui ne justifie pas une sélection pour moi, ni neuf d'ailleurs
Mickey duc
J’avais en effet pas vu que ses concurrents étaient si près. Oui dans ce cas je suis d’accord. Sachant Qu il a peut être eu plus de touche ou autre
mic4619
Tuilagi c'est un 5 exclusif
Guillard est de formation un 8 polyvalent à tous les postes du 4 au 8 et je pense que son avenir est 5 ou 4 tout en pouvant dépanner en 8.
Sinon certains commentaires dans Rugbyrama concernant sa mauvaise performance contre les Bocks, est pour moi issu de sa blessure voir ci dessous !
"Le bla bla de la mauvaise perf de Guillard....
Ne prend pas en compte qu'il a ete blessé très tôt dans le match (de mémoire vers la 20 ème minute) !
Normalement avec Alldritt ou Ollivon sur le banc il aurait été remplacé.....
Mais non on l'a laissé jusqu'à a la mi temps, en prenant le risque que sa blessure s'aggrave !
Mickey duc
Tuilagi est jeune et à une puissance monumentale ! Je suis sur qu'il peut acquérir de la polyvalence. En quoi le poste de 4 est si différent du 5 ?
C’est la mode de chercher un "responsable". Je n’ai pas trouvé guillard particulièrement bon... mais quand on a un capitaine qui prend la mêlée alors qu’on a deux novices et qu’on vient de se faire prendre sur celle juste avant...
Quand sur chaque chandelle le duel est remporté par un sud af.
Quand sur les pénalités qu’on prend certaines sont sur des fautes comme le hors jeu de ligne autour d’un ruck ... on est au niveau international quand même... à ce niveau c’est limite s’il faut pas rappeler aux mecs la règle de la passe en arrière....
Donc franchement cible un ou deux joueurs ...
Je pense plutôt que l’échec est collectif et qu'il vaut mieux sortir marchand, ramos et penaud du lot !
Barraka
Tuilagi à moins de lui mettre des ressorts (ou de remplacer les bras de ses porteurs par des verrins) il lui manque quelques cm et pas mal de kilos en moins pour sauter en touche à ce niveau. S'il y a polyvalence, ce serait plutôt en 8.
Mickey duc
C’était de l’ironie 😉
Évidemment qu’il faut pas faire sauter tuilagi en touche !
Gregoire
Aldrit passe de 27ieme homme à capitaine ...
waouw
Barraka
Ça me choque pas des masses. C'est le XV de France, pas le XV de Dupont/Alldritt/Fickou ou Ollivon. Quand Kolisi sort de la feuille de match il y a 3 mois après la défaite inaugurale en rugby championship, ou lorsqu'Erasmus le fait sortir à la mi-temps de son 100ème match samedi dernier, ça n'émeut personne.
dusqual
et fickou fait le chemin inverse...
Pil2Dax
Du mal à suivre quand même. Contre les Boks, on titularise Fickou pour son expérience, et pas parce que c'est le meilleur au poste. Contre les Fidji, on titularise Aldritt pour son expérience et pas parce que c'est le meilleur au poste..et on titularise Deporteere parce qu'objectivement meilleur centre du top14...sans expérience ou presque..
Bon, le match sera la vérité mais je reste perplexe...
Sweet Charlot
Faut pas chercher, c'est la bricole cet automne...
fredo69007
Un peu déçu de cette compo, dommage de ne pas tester Auradou titulaire son maintien sur le banc ne fait pas réellement sens car de par son profil il n a pas les caractéristiques d' un finisseur, a la limite un 5-3 aurait plus de sens dans ce cas pour donner des minutes a Seunes.
De même on continue avec Tao alors que c était l occasion de voir ce que Maximin qui représente l avenir du poste pouvait offrir derrière Meafou la aussi ça n a pas bcp de sens...
J aurai aussi aimé voir Drean a la place de Penaud et pourquoi pas relancer Woki pour améliorer notre contre en touche inexistant face aux boks (et déjà peu performant durant le tournoi). Cela aurait aussi permis d ajouter du liant avec les 3/4 mais bon pour cela il faudrait déjà que l animation offensive soit au rendez-vous, j espère que le staff va demander a l équipe alignée de proposer autre chose que la classique animation stéréotypée qui nous voit systématiquement nous débarrasser du ballon par du jeu au pied en bout de ligne. Un peu de conservation et de relance de jeu permettrai un peu plus de variété car je pense que toutes les équipes savent ce qu on fait désormais et notre jeu au pied de pression n en est désormais plus réellement un puisque ne prenant plus l adversaire par surprise.
Flanquart St Lazare
A propos de l'avenir du poste en seconde latte, quelqu'un sait pourquoi Tulagi a disparu des radars ?
fredo69007
Retour de blessure (fracture de fatigue à la jambe) il n a joue qu un match avec l USAP trop tôt pour prétendre aux 42
potemkine09
Très bonne question, car il a fait un gros match contre la Section.
Gregoire
Je crois qu'il est blessé à la main
Flanquart St Lazare
Pas mal dans l'ensemble.
Je suis notamment content de voir la triplette Depoortere/Barassi/Gailleton au centre.
Plus de doute sur le banc : Auradou va-t-il jouer plus de 5 mns ? et surtout Tao m'a semblé en méforme contre les Boks ; est-il opportun de le retitulariser (surtout qu'il n'incarne pas l'avenir - avec tout le respect que je lui dois) ?
Mickey duc
Je pense que pour l'avenir il faut se concentrer sur moefana gailleton depoortère barassi. Avec selon les blessures d́autres qui viendraient dépanner.
J́ai l’impression que tao est la parce qu il représente avec meafou un vrai deuxième ligne lourd et puissant. On a beaucoup de profil comme flament très talentueux mais qui sont peut être en dessous sur ce point... perso je mettrai tuilagi qui est très jeune mais galthié semble le bouder ( meme avant sa blessure)
fredo69007
Pour le poste de centre va quand même aussi falloir compter sur Noah Nene qui fait de grosses perfs avec le SF, Brau-Boirie et Gourgues. Je dirai que pour le moment c est très ouvert a l exception de Moefana un cran au dessus s il reste au même niveau que pendant le tournoi.
En seconde ligne derrière Meafou on a quand même Tuilagui mais qui revient juste de blessure, prématuré qu il soit dans les 42, Maximin aurait pu être testé face aux fidjiens mais bon on voit pas les entraînements le staff a du juger qu il n était pas encore prêt, et Pesenti reste également une solution crédible. Bien évidemment Guillard reste également une option mais perso j ai envie de le voir continuer à se développer en 8
mic4619
Moi je suis pour le maintien de Guillard en 5 voir en 4.
La composition 4 Flament 5 Guillard est très équilibrée ! Guillard pouvant sauter en courte Flament en milieu ou en fond surtout que Boudehent malgré c'est 1m92 peut assurer en milieu ou longue.
En touche tout n'est pas lié à la taille mais aussi dans le travail des combinaisons a répéter beaucoup! beaucoup !
math1907
Guillard est me semble t il forfait pour ce match !?
dusqual
ouais je comprends pas bien cette 2e ligne, mais elle reste dans la continuité de ce que fait galthié, donc c'est pas très étonnant.
dusqual
content de voir neti, j'aime bien ce joueur plutôt discret mais tellement utile. content aussi pour lamothe, même si c'est peut être plus lui qu'on aurait du voir face aux boks et cramont face aux fidjis.
RNP
Les retours de Lamothe et d'Alldritt sont effectivement une excellente nouvelle (j'adore Cramont mais le lancer au niveau international face aux Boks, quelle co**erie).
Pour la 2ième ligne, l'absence de Cazeaux voir de Maximin à la place de Tao reste pour moi l'un des sujets d'interrogation (mais bon avec Galthié, visiblement, il y a bcp de choses qui m'échappent 😉).
Au centre, sachant qu'on a aucun "frigo" en 12, le titularisation de Depoortère me semble logique. J'ai toujours le plus grand mal avec Fickou. Le garçon est doué, expérimenté mais, à mon sens, la titularisation de Depoortère qui me semble un vrai "tête de pioche/mauvais joueur" (à la Ramos, c'est donc plutôt un compliment) va amener de la combativité.
Barraka
Je pense que Cazeaux est (pour le moment) en dessous de son niveau de l'année dernière depuis la reprise du championnat. Il est aussi bien plus léger que Tao et face aux boks, c'est vrai que ça faisait du sens pour renforcer la mêlée. Maximin je pense que c'est une vrai option en #5, mais il vient d'arriver, il n'a quand même pas l'expérience de Tao.
mic4619
Le frigo c'est Moefana mais il est blessé !
Il est beaucoup plus puissant que des joueurs de plus de 100 kg malgré c'est 95/97 kg, c'est un Ilien donc son explosivité et sa vitesse compense largement !
dusqual
tao, c'est pas contre lui, mais j'en peut plus de le voir. il a fait son temps.
comme tu dis on a des mecs intéressants à voir, galthié essaie de nous faire croire qu'il élargit le groupe et il nous met... tao sur la feuille.
comme dit @AKA il nous prend pour des tanches