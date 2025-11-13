2 titularisations inattendues : le staff prépare déjà demain face aux Fidji avec une composition ambitieuse

Ce n’est pas qu’un match contre les Fidji. C’est un tournant pour plusieurs cadres… et un signal fort du staff tricolore.

Fickou en tribunes, Alldritt titulaire

Ce jeudi, le staff du XV de France a dévoilé la composition de l’équipe qui affrontera les Fidji ce samedi. Sans surprise, Thomas Ramos sera titulaire à l’arrière, Penaud et LBB sont aux ailes, tandis que la paire de centres Barassi–Depoortere qui cristallise certaines interrogations. Et pour cause, le staff a fait le choix de se passer de l'expérience de Fickou. Le Racingman n'est même pas sur le banc.

A la charnière, Romain Ntamack va avoir un nouvel acolyte puisque Le Garrec est forfait. La logique est respectée puisque c'est le Bordelais Maxime Lucu qui est titulaire. Retour également d'un "patron" en troisième ligne puisqu'on retrouve Alldritt aux côtés de Jelonch et le jeune Jégou.

Nul doute que le capitaine rochelais aura à coeur de faire un gros match après avoir été laissé en tribunes face aux Boks. Il a d'ailleurs été désigné capitaine. En deuxième ligne, le Toulousain Meafou est associé à Charles Ollivon. Un retour qui fait plaisir à tous les supporters des Bleus. Devant, Gros, Marchand et Montagne composent la première ligne.

Une compo qui en dit long sur les intentions du staff

Ce XV de départ allie expérience, retour de cadres et paris forts. Titulariser Depoortere au centre, c’est miser sur sa vitesse d’exécution et sa capacité à casser les lignes, mais aussi pour sa défense face à des Fidjiens réputés pour leur puissance et leur imprévisibilité. La présence de Meafou et Montagne devant montre aussi une volonté de densifier le pack pour répondre au défi physique. Le Garrec out : qui profite (vraiment) de son forfait au sein du XV de France ?Le retour de Lucu change un peu la donne : Romain Ntamack va devoir trouver ses automatismes avec un profil plus gestionnaire. Mais le pied et la vista du Bordelais pourraient également aider le Toulousain à prendre plus d'initiatives dans le jeu. On connait en effet la précision et la longueur des box kicks du capitaine de l'UBB.

L'emporter pour ne pas douter

Ce match face aux Fidji est bien plus qu’un simple test. Après la défaite contre l'Afrique du Sud, et à quelques semaines du tirage au sort des poules de la Coupe du monde, les Bleus ne doivent pas perdre de points.

Le staff semble clairement vouloir injecter du sang neuf pour préparer le Mondial 2027 tout en conservant une ossature solide. L’absence de certains éléments et l’intégration de profils comme Jégou ou Montagne laissent penser qu’on travaille déjà sur des alternatives. Cet automne, ce XV a des airs de laboratoire avec notamment Lamothe et Neti sur le banc, mais il est construit pour performer. Réponse samedi.