Le Garrec out : qui profite (vraiment) de son forfait au sein du XV de France ?

Les Bleus croyaient tenir leur stabilité… et pourtant un grain de sable grippe la machine. Tu vas découvrir comment le staff réajuste sa stratégie.

Déjà pas épargné par les blessures et les absences, le XV de France fait face à un nouveau coup dur. Nolann Le Garrec quitte la tournée sur une blessure à la cuisse. Le staff n’a pas tardé à réagir : Baptiste Serin devrait être appelé selon L'Equipe, pendant que Maxime Lucu semble tenir la corde pour débuter contre les Fidji. Une situation qui redistribue les cartes.

Crédit image : Instagram @nolannlegarrec9

Serin, le retour !

Mardi après-midi, à Marcoussis, Nolann Le Garrec a été contraint d'écourter la séance après une alerte musculaire à la cuisse. Le verdict est tombé le lendemain : forfait pour les deux derniers tests de novembre. Le Rochelais, titulaire contre l’Afrique du Sud (17-32), quitte prématurément une tournée où il devait encore gagner du poids dans la hiérarchie.

Un souci musculaire m’oblige malheureusement à quitter le groupe pour la fin de cette tournée… A fond derrière les copains, à très vite sur les terrains !

Le staff, lui, a semble-t-il tranché rapidement : Maxime Lucu est pressenti pour démarrer samedi à Bordeaux, tandis que Baptiste Serin – 31 ans, 46 sélections – fait son retour dans le groupe. Le Clermontois Baptiste Jauneau, lui, devrait glisser sur le banc. Pour rappel, Antoine Dupont n'est pas encore apte à reprendre à 100 %. C'est d'ailleurs lui qui pourrait être le grand gagnant de cette tournée. Avec trois "concurrents" absents, il pourrait obtenir de précieuses minutes de jeu au niveau international. Lui qui était remplaçant en Nouvelle-Zélande l'été dernier derrière... Le Garrec. Il y avait eu Dupont, il y a désormais Baptiste Jauneau : une performance historique en TOP 14

Un choix cohérent de la part du staff

Sportivement, le changement de demi de mêlée n'est pas anodin même si tous les joueurs connaissent le plan de jeu. Le Garrec apportait un tempo vif et une lecture moderne du jeu. Avec Lucu, le staff parie sur la maîtrise : gestion, précision, expérience dans les gros matchs. Même si on sait que le Bordelais est capable de coup de génie, à l'image de son coup de pied inspiré en finale du TOP 14 face à Toulouse pour l'essai de Penaud.

Serin, lui, incarne le joker fiable : vision, qualité technique, leadership naturel. Aura-t-il sa chance dans cette tournée ? On peut craindre que le Toulonnais ne soit là que pour faire le nombre. Malgré tout son talent, il n'est à l'heure actuelle que le 4e demi de mêlée dans la hiérarchie. Si Couilloud n'avait pas été blessé, on peut même imaginer qu'il aurait été bien plus loin.

Un impact immédiat pour les Bleus

Pour les Bleus, l’impact est immédiat : le jeu derrière la mêlée pourrait gagner en contrôle mais perdre en imprévisibilité. Pour Le Garrec, c’est un coup d’arrêt dans une progression linéaire, au moment où il pouvait marquer des points précieux en vue du 6 Nations voire de la Coupe du monde. Concernant les Bleus, ce rééquilibrage remet la pression sur la charnière pour sécuriser les deux derniers tests, Fidji puis Australie. TOP 14. ''Il faut juste qu’il soit connecté à l’équipe'' : le secret de Mignoni pour tirer le meilleur de son poulain SerinRomain Ntamack et Maxime Lucu doivent guider l'équipe de France vers son premier succès dans cette série de tests. Et ce, malgré un faible temps de préparation ensemble et peut-être un manque d'automatismes. On attend des protégés de Galthié qu'ils se créent non seulement des occasions. Mais surtout qu'ils se montrent efficaces dans la zone de marque. Ce qui leur a fait défait samedi face aux champions du monde.