TOP 14. ''Il faut juste qu’il soit connecté à l’équipe'' : le secret de Mignoni pour tirer le meilleur de son poulain Serin

Proche de Baptiste Serin dont un potentiel départ est évoqué, Pierre Mignoni garde son numéro 9 à l'oeil en ce debut de saison.

Partira ? Partira pas ? C'est un peu le feuilleton qui anime la Rade en ce moment.

En fin de contrat avec le RCT au mois de juin prochain, Baptiste Serin va en effet devoir prendre une décision qui, pour l'heure, inquiète les supporters varois.

TRANSFERT. Et si Baptiste Serin partait ? Le RCT (aussi) sur la piste d’un numéro 9 All Black

Fortement courtisé par Montpellier, il doit également rencontrer son président Bernard Lemaître pour lui donner ses intentions en vue des prochaines saisons. Lui dont le départ pourrait être un énorme coup dur pour le RCT, dont il est le chef d'orchestre depuis plusieurs années maintenant.

"Ça s’appelle le talent, quoi"

En attendant, son manager Pierre Mignoni veut surtout qu'il reste concentré et "connecté" à ses partenaires. Lui qui peut avoir tendance à s'éparpiller sur des fulgurances en soliste ou en pestant auprès de l'arbitre. De quoi perdre pas mal d'énergie sur un terrain :

Je suis exigeant sur l’aspect technique, stratégique. Baptiste, je ne le lâche pas, je veux qu’il soit connecté avec le groupe. Quand il l’est, c’est l’un des meilleurs 9 au monde. Ben White, même chose, tant qu’il ne se disperse pas à s’énerver sur des décisions d’arbitre, etc. Mon objectif, c’est de tirer le maximum de leur potentiel mais pas de leur imposer ma vision d’un 9 parfait - Mignoni pour L'EQUIPE

"Avant de préciser ce qu'il attend de son demi de mêlée. "Il a tout fait, tout frais, il est bien, en pleine forme. Il n’y a pas de débat. Il faut juste qu’il soit connecté avec l’équipe, il le sait. Sur ça, je ne lâche pas d’un centimètre même si je lui laisse une certaine liberté dans ses prises de décision."

"Baptiste est un joueur intelligent, très intuitif, capable d’innover et d’initier des choses que tu ne vois pas arriver. Bon, ça s’appelle le talent, quoi. Et il en a un ! Mais il faut qu’il reste connecté. Si le 9 et le 10 ne le sont pas on joue à contre-sens."

Une connexion dont aura bien besoin le RCT dès ce week-end, sur la pelouse de Bayonne. Et lors des saisons à venir, que ce soit avec ou sans Baptiste Serin...