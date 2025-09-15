TRANSFERT. Et si Baptiste Serin partait ? Le RCT (aussi) sur la piste d’un numéro 9 All Black
Baptiste Serin est annoncé proche du MHR. Screenshot : Bein Sports
D’après le Midol, Toulon aurait ainsi déjà approché un demi de mêlée des Blues d’Auckland aux 30 sélections .

Sur la Rade, il a acquis un statut de major au fil de ses 120 matchs en rouge et noir. Et nul que le jour où il viendra à quitter Mayol, son nom viendra se greffer à celui des légendes du club.

Mais ce jour viendra-t-il plus vite que prévu pour Baptiste Serin, qui réalise encore une fois un début de saison de patron avec le RCT ? Le demi de mêlée aux 49 sélections est en tous cas évoqué du côté de Montpellier avec insistance depuis quelques jours.

VIDEO. CHAMPIONS CUP. 'The Amazing' Baptiste Serin : une feinte du facteur qui a régalé les supportersVIDEO. CHAMPIONS CUP. 'The Amazing' Baptiste Serin : une feinte du facteur qui a régalé les supporters

Un désaccord est en effet évoqué entre la direction du club et l’ancien joueur de l’UBB concernant « l’offre salariale et la durée » faite pour l’année optionnelle dans son contrat, précise Midi Olympique.

Mais le RCT, qui vient d’essuyer le refus de Baptiste Jauneau suite à sa prolongation à Clermont, veut conserver Baptiste Serin. Bernard Lemaitre doit d’ailleurs le rencontrer dans les prochains jour afin de connaître l’état d’esprit et les « velléités » de son maître à jouer.

Un All Black approché

En attendant, le RCT déjà ses dispositions au cas où Serin déciderait de quitter le Var et alors que l’Ecossais Ben White arrivera lui aussi en fin de contrat à l’issue de la saison.

TOP 14. Carbonel vous manque ? En quête d’un grand 10, le RCT aurait obtenu l’accord d’un grand talent argentinTOP 14. Carbonel vous manque ? En quête d’un grand 10, le RCT aurait obtenu l’accord d’un grand talent argentin

D’après le Midol, Toulon aurait ainsi déjà approché le demi de mêlée néo-zélandais Finlay Christie, qui évolue aux Blues d’Auckland.

Le All Black aux 30 sélections est un bon éjecteur et accélérateur de jeu, même s’il a toujours évolué dans l’ombre d’Aaron Smith et aujourd’hui de Cam Roigard en sélection. Un profil sérieux pour renforcer les rangs varois, si jamais, quoi…

  • dusqual
    55268 points
  • il y a 29 minutes

la question, c'est si serin part, ce sera pour où? quel club pourrait l'accueillir?
depuis que coly a été recruté par bayonne, il a pas trop d'options pour rejoindre un des clubs de haut de tableau. le st et l'ubb c'est bouché de chez bouché, le sr vient de recruter le garrec et la mayo prend bien. l'asm vient de prolonger jauneau, le co pareil avec arrata... le mhr vient de recruter price.
il reste quoi? la section? le sf? l'usap? s'ils se maintiennent...

bref, je pense que quoi qu'il advienne la meilleure option pour lui reste une prolongation, sauf s'il n'est plus bien là bas...

  • il y a 29 minutes

