TOP 14. Carbonel vous manque ? En quête d’un grand 10, le RCT aurait obtenu l’accord d’un grand talent argentin

Midi Olympique annonce ce lundi que Toulon aurait obtenu l’accord d’un grand talent argentin en numéro 10. Ce qui exclu vraisemblablement un retour de Louis Carbonel.

Après le feuilleton de l’été autour de Louis Carbonel, le RCT a donc commencé la saison avec l’Italien Paolo Garbisi à la conduite de son jeu, tandis que "Carbo", lui, a démarré très fort avec le Stade Français.

Il n’empêche qu’il se pourrait très bien que ni l’autre ne soit un joueur toulonnais la saison prochaine. Et pour cause, le Midi Olympique annonce ce lundi que le club rouge et noir aurait obtenu l’accord d’un grand talent argentin à ce poste de numéro 10.

VIDEO. 50 mètres, des appuis de feu et un Mayol en transe : la chevauchée fantastique de Dréan qui a fait plier Castres

En l’occurrence, c’est le Puma de 28 ans (il les fêtera cette semaine) Tomas Albornoz qui devrait donc être le prochain ouvreur toulonnais, lui dont le nom que son nom circulait en Top 14 depuis des mois et des mois.

Des détails à régler

En fin de contrat avec Trévise, ce joueur talentueux, créatif et à la patte gauche précise souhaitait franchir un cap et rejoindre un club majeur du Top 14. C’est donc vers la Rade qu’il mettra le cap pour retrouver son ancien coéquipier Juan Brex, mais aussi Tommaso Menoncello ?

Pour l’heure, le RCT avance sur les dossiers les uns après les autres et doit d’abord s’accorder avec la fédération argentine sur les conditions de libération du joueur lors des périodes internationales, notamment avec la Coupe du monde 2027 en vue.

RESUME VIDEO. Quel scénario ! Le poison Carreras permet à l’Argentine de résister au retour fou de l’Australie

Une signature qui s’inscrit néanmoins dans une perspective de succès tant Albornoz est un talent montant sur la scène internationale. Ce dernier étant d’ailleurs passé devant le talentueux Santiago Carreras en équipe nationale argentine depuis l’an dernier.

Et devrait donc être en concurrence avec Mateo Garcia sur la Rade. Et ? Difficile à dire puisque Enzo Hervé arrivera en fin de contrat l’été prochain mais qu’il paraît peu probable que le RCT puisse conserver 3 internationaux (dont un à 7) au même poste…