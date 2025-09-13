RESUME VIDEO. Quel scénario ! Le poison Carreras permet à l’Argentine de résister au retour fou de l’Australie
Les Pumas ne lâchent rien. En visite à Sydney, l’Argentine a fait déjouer l’Australie pour s’offrir une victoire historique (28-26). Crédit image : Screenshot CANAL+ Sport
Quel scénario à l’Allianz Stadium ! Portés par un Carreras en feu (23 points), les Pumas ont fait plier l’Australie. Malgré deux essais tardifs, les Wallabies s’inclinent à domicile.

Les Pumas ont encore frappé. Ce samedi 13 septembre à Sydney, l’Argentine a dominé l’Australie 28-26 au terme d’un match complètement fou, marqué par une indiscipline criante côté Wallabies et une gestion chirurgicale des visiteurs.

Carreras, le poison des Wallabies

Homme du match ? Santiago Carreras, sans contestation. L’ouvreur argentin a enquillé 7 pénalités, punissant systématiquement les fautes australiennes dans les zones clés.

À lui seul, il a mis l’Argentine sur de bons rails, offrant une avance précieuse au moment d’aborder les vingt dernières minutes. Il a terminé la rencontre avec 23 points, transformant également l'essai de Montoya à la 9e minute.

Les Wallabies réveillés trop tard

Dos au mur, l’Australie, qui avait pourtant marqué dès l'entame par Sua'ali'i, a fini par réagir avec des essais tardifs par Kellaway (67e) et Daugunu (69e, 79e) qui ont fait vibrer un Allianz Stadium plein à craquer alors que les Pumas étaient réduits à 14.

Le banc a apporté de la vitesse et de la percussion, mais l’indiscipline est restée le fil rouge de la soirée. À ce niveau, offrir autant de munitions au pied d’un buteur en réussite, c’est rédhibitoire. Surtout que côté australien, des points ont été laissés en route face aux perches.

Les Pumas, eux, ont fait preuve d’un réalisme implacable. Leur défense, bien organisée, a plié sans rompre malgré la furia australienne en fin de match.

Une victoire historique

Au classement, ce succès envoie un message fort : l’Argentine s’impose à Sydney pour la deuxième fois en trois ans. Pour les hommes de Felipe Contepomi, c’est un signe clair qu’ils ne sont plus là pour jouer les seconds rôles dans cette compétition mais surtout sur la scène mondiale/

Une victoire qui confirme la montée en puissance des Pumas dans ce Rugby Championship 2025, et qui va forcément relancer le débat autour de l’avenir des Wallabies à deux ans de la Coupe du monde en Australie, toujours en quête de constance.

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires

un arbitrage très étonnant sur certaines phases de jeu dont les argentins ont su profiter!
La volonté de jeu était australienne mais il y a encore du déchet technique...

  • il y a 11 minutes

