VIDEO. 50 mètres, des appuis de feu et un Mayol en transe : la chevauchée fantastique de Dréan qui a fait plier Castres

Toulon peut dire merci à son ailier ! Gaël Dréan a illuminé une rencontre fermée contre Castres d’un essai fulgurant de 50 mètres. Une action décisive qui a fait chavirer Mayol.

Ce samedi à Mayol, le RC Toulon a arraché une victoire âpre face à Castres Olympique (16-12), renouant avec le succès intérieur après un combat rugueux. Le match était fermé, les défenses solidement en place, jusqu’à ce que Gaël Dréan ne fasse basculer la partie vers la 58ᵉ minute.

L’essai qui change tout + le pied de Jaminet

À l’heure de jeu, et alors que le RCT est mené 6-12, Dréan lance une action de près de 50 mètres, sème plusieurs défenseurs adverses grâce à ses appuis vifs et sa vitesse, et finit par aplatir l’essai qui redonne l’avantage aux Rouge et Noir : 13-12. Une action remarquable de la part de l'ailier qui n'a certainement pas échappé au staff des Bleus.

"J’étais soulagé de marquer car on se faisait vraiment chier sur notre début de match. On était mené au score et c’était un peu le scénario catastrophe. Cet essai a été un grand soulagement", a commenté Dréan après le match via BlogRCT. Quelques minutes plus tard, c’est Melvyn Jaminet, déjà auteur de la transformation, qui enfonce le clou : un drop précis longue distance porte le score à 16-12. Ce sera le score final.

Ce qui a coché… et ce qui grince

Points positifs : la solidarité défensive de Toulon, surtout dans le dernier quart-d’heure quand Castres presse près de l’en-but varois. Le coaching aussi : les changements (Jaminet notamment) ont apporté de la fraîcheur et des choix justes.

la solidarité défensive de Toulon, surtout dans le dernier quart-d’heure quand Castres presse près de l’en-but varois. Le coaching aussi : les changements (Jaminet notamment) ont apporté de la fraîcheur et des choix justes. Ce qui reste à améliorer : la maladresse, les imprécisions dans les transmissions, la difficulté à trouver un rythme dans les phases de possession. Selon Sergio Parisse, Toulon « n’a pas fait un gros match collectivement » malgré l’issue favorable.

Pour Castres, un goût amer mais des encouragements

Le CO repart avec un bonus défensif, mais la déception est présente : les Castrais ont longtemps été dans le match, creusé grâce au pied de Louis Le Brun, mais n’ont pas su convertir leur domination territoriale en points décisifs.

Xavier Sadourny, le manager castrais, évoque « un moindre mal », conscient que le scénario aurait pu être bien plus cruel.

Avec deux victoires en deux journées, Toulon s’installe dans le haut du classement en ce début de saison (4e). Mais pour convaincre dans la durée, il faudra gommer les failles aperçues ce soir. Castres, lui, doit retrouver du réalisme offensif et apprendre à dominer dans les moments chauds.