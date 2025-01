VIDEO. CHAMPIONS CUP. 'The Amazing' Baptiste Serin : une feinte du facteur qui a régalé les supporters

Baptiste Serin a encore frappé ! Face aux Harlequins, le demi de mêlée du RCT a ébloui avec une feinte magistrale qui a laissé la défense anglaise sans voix.

Très en vue avec Toulon depuis le début de la saison, Baptiste Serin continue de peser sur le jeu du RCT. Et surtout de faire la différence. On l'avait vu en mode magicien face au Racing 92 la semaine dernière. On l'a retrouvé plein de malice ce dimanche en Champions Cup.

Serin continue de régaler

Opposés aux Harlequins dans le cadre de la 3e journée de la coupe des champions, les Varois ont réalisé une superbe première période en marquant pas moins de quatre essais. Aux citrons, le RCT avait déjà le bonus offensif en poche.

Lucchesi, Serin, Abadie et Wainiqolo ont trouvé la faille dans la défense anglaise. Mais c'est la réalisation du demi de mêlée du XV de France qui a retenu notre attention. Un essai de filou digne des meilleurs numéros 9.

L'ancien joueur de Bordeaux a en effet très bien joué le coup à quelques mètres de l'en-but des Harlequins en prenant ses responsabilités. A la faveur d'une feinte de passe bien sentie, il a pris la défense à défaut et filé en Terre promise.

- Avantage ? Ok je la tente.@Serin_Baptiste c'est la classe! — Investec Champions Cup France (@ChampionsCup_FR) January 12, 2025

Une très belle feinte du facteur qui a régalé les supporters sur les réseaux sociaux.

Baptiste Serin, le génie français #RCTvHAR — Swanny (@SwannyFR) January 12, 2025

Même l'arbitre a été surpris par la feinte de Serin 😂 #RCTvHAR — Aurélien (@AurelienSal) January 12, 2025

Toulon file vers les phases finales

A ce moment-là, une troisième victoire en autant de matchs de Champions Cup se dessinait pour les Toulonnais. Une performance qui laissait présager d'une qualification pour les phases finales de la compétition.

Prochain rendez-vous pour le RCT, la semaine prochaine sur la pelouse de Sale. Un déplacement à la portée de Baptiste Serin et de ses coéquipiers. Ils pourraient même prendre la tête de la poule en cas de victoire face aux Anglais.